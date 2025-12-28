醫藥／番紅花、孜然…常見香料為預防失智症帶來曙光

我的頻道

編譯周靜芝
多項臨床試驗顯示，番紅花萃取物在改善輕度至中度阿茲海默症患者的認知功能上，效果可媲美常用藥物多奈哌齊（Donepezil）。(圖／123RF)
研究人員發現了有助預防失智症的簡單且廉價食材，其中有些已存在許多人的廚房櫥櫃中。每日郵報報導，雖然早期研究已指出番紅花與孜然等香料可能有助於腦部健康，但一項研究解釋了其作用機制。

南韓研究團隊發現，這些香料中的化合物能針對與三種關鍵基因相關的失調蛋白質，這些基因是發炎及其他常見於阿茲海默症與心血管疾病的主控調節因子；這些蛋白質的異常運作會使發炎反應與細胞存活等關鍵過程陷入混亂，大幅提升兩種疾病的發病風險。

香料化合物則透過調節關鍵蛋白質，有助保護大腦中因阿茲海默症受損的重要神經連結；同時，這些化合物還能抑制發炎反應並保護血管，對心臟健康具有明顯益處。

心臟病是美國人的首要死因，每年約五分之一的死亡案例與此相關。隨著人口老化加劇，阿茲海默症患者數預計將在未來35年內從目前的700萬激增至約1300萬。富含抗炎與抗氧化成分的日常香料，正為預防這兩大健康威脅呈現一線充滿希望的曙光。

發表於「生物學和醫學中的計算機」（Computers in Biology）期刊的研究中，科學家運用電腦模擬技術探索香料對抗阿茲海默症與心臟病的潛力。

研究團隊首先列出中東料理與傳統醫學中十種主要香料：孜然、茴香、小豆蔻、番紅花、鹽膚木、印度藏茴香、印度醋栗、阿魏、假馬齒莧及沒藥中所含的天然化合物。

這些香料各具針對性功效：鹽膚木和番紅花是強效抗氧化劑，能保護細胞免受毒素侵害；印度藏茴香、孜然和茴香有助消化；小豆蔻和番紅花則能提振心情。

沒藥是強效防腐劑，能預防感染；印度醋栗富含維生素C，是免疫系統的能量來源；而假馬齒莧在印度傳統醫學中被奉為腦部滋補品，有助記憶與緩解焦慮。

這些香料共同構成富含抗氧化化合物的飲食，而氧化壓力被視為老化及癌症、心臟病、腦部退化等慢性疾病的根源。在分析對認知能力有益的香料中，番紅花仍是最具潛力的品種之一。

多項臨床試驗顯示，番紅花萃取物在改善輕度至中度阿茲海默症患者的認知功能上，效果可媲美常用藥物多奈哌齊（Donepezil）。

其功效來自其強效抗氧化劑番紅花素與番紅花黃素，這些成分被認為能保護腦細胞免受氧化與慢性發炎的侵害，而這兩者正是阿茲海默症的典型病徵。

研究同時證實，小茴香能改善關鍵心臟病風險因子，包括降低總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇及血液脂肪含量，並在人體試驗中展現提升高密度脂蛋白的潛力。

此外，荳蔻在人體試驗中顯示，將其納入日常飲食可顯著降低血壓並提升抗氧化狀態，兩者皆是維護心臟健康的關鍵要素。

