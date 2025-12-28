城鎮傳真／獨特又浪漫的羅斯福島

我的頻道

羅斯福島春天的櫻花，不少人來拍照。(作者提供)
羅斯福島春天的櫻花，不少人來拍照。(作者提供)

羅斯福島(Roosevelt lsand)是紐約市東河上的狹長小島嶼，介於國際大都市曼哈頓東側與華人聚居的皇后區長島市西側。小島長約3000公尺，寬只有200多公尺。麻雀雖小卻五臟俱全，站在地鐵出口，一眼就望盡島內海、陸、空交通設置的齊全：懸掛在半空、由繁忙的曼哈頓吊向休閒小島的紅色纜車，可將美景一覽無遺；皇后大橋上擁擠的的車流與橋下激起浪花朵朵的渡輪形成鮮明對比；十年前我來羅斯福島，就是坐Q102巴士環島繞一周觀光。

羅斯福島燈塔，古樸典雅的青灰色訴說著它歷經的滄桑。(作者提供)
羅斯福島燈塔，古樸典雅的青灰色訴說著它歷經的滄桑。(作者提供)

3月，穿過宏偉的皇后大橋底下，恍如走進童話世界，呈現在面前的是無與倫比的浪漫和諧仙境：花滿枝頭的櫻花，給予人澎湃的生命力和希望；迎風漫舞的花瓣，非言語及文字可表述的美，初長的花瓣像白玉般晶瑩水嫩，已全盛放的花瓣如璀璨奪目的寶石，各自帶千媚百姿，惹得遊人情不自禁伸手將它棒在手心；嬰兒車內的小可愛也舞弄著粉嫩的小手來承接大自然的贈禮。

有的情侶在花海中漫步、點綴並拉活了畫面；有的坐在長凳上笑談人生；有的情侶倚欄聽風在觀賞河裡的鴛鴦戲水… 花前樹下絕對是談情說愛的聖地。J感慨地說，每天匆忙地從皇后大橋上經過，卻忽略了橋下的風景；站在橋下的心情卻又有著天淵之別。

春色無限 潤物無聲

5月中旬，我又約J班後去羅斯福島。滿樹的綠葉，生機勃勃在宣示著它才是春天的主宰者。

岸邊長長的石級上，坐著很多看風景、寫生和享受日光浴者。他們身後是迎風拂袖的翠竹和剛抽枝發芽的樹木，到處都是一派欣欣向榮、萬象更新的景色。清澈碧綠的河水這邊是綠樹的婀娜多姿的倩影，那邊卻是萬丈高樓的延伸，中間則融匯了藍天白雲。他們悠然自得地看風景，不經意間也如畫龍點睛般成為了我風景框中的亮點。

面積不大的小島，卻有著獨特的、具歷史性的建築物。位於島中央的獨特教堂，基底是用青磚砌成，中間是紅磚加橢圓形窗，屋尖用的卻是蔚藍色的方磚，沐浴在陽光下尤為吸睛。

炎夏來臨前，我再約J去了趟羅斯福島。

吸引我視線的是呼嘯而過的水上摩托，載著無盡的快樂呼聲划破寧靜的水面，激起了千朵浪花後，馬上躲進了天際線。忽然七、八 部水上摩托從對岸高聳的大樓閃出，互相追逐而來，那場面比哪吒鬧海更震撼。

猛烈撼動我心靈的，是眼前這一幕：左邊古老的燈塔，塔下止水如鏡，中間是躍動的水上摩托，掀起浪花千重，右岸是閃光的高樓林立；這種集文物古蹟、自然風景和現代科學及藝術同框且柔美結合，是獨一無二、不可複製的。

羅斯福島燈塔位於島的最北端，塔高約50尺，飄台下方的雕塑如魚頭、似花蕾；凹凸不平的石磚頭，滲著古樸典雅的青灰色，訴說著它曾歷經的滄桑。

羅斯福島主街的888號建築，因其獨特的外型而被稱為「八角樓」，兩側對開的斜樓梯，有衙門八字開的霸氣感，樓頂國旗飄揚，在夕陽下顯得分外端莊。誰又曾想到它也有黑暗的歷史：從1841年到1894年是紐約市精神病院。雖搬遷已久，至今仍被烙印著那一種古老的悲傷。

紀念公園 精髓所在

步入園區，迎面有一塊巨石寫著FDR HOPE MEMORIAL，裡面是一個環形雕塑廣場，一個坐著輪椅的老人正伸手向一拄拐杖的小女孩，那分守望相助之情令我感慨之餘，從心底迸發出了希望之光。

繞過小山坡，很多人在黑色鐵欄前踮足瞭望。裡面披著綠油油藤蔓的三層建築遺址，給人一種乍看生機勃勃，細看又有神祕而敬畏的感覺。黑鐵欄上掛著的白色大看板，SMALLPOX HOSPITAL，圖文並茂介紹此天花醫院的原樣、發展史和沒落，最底下是建築的詳細結構圖。

黑鐵欄盡頭是另一扇更大的鐵門，裡面的羅斯福紀念公園才是小島的精髓所在，也是小島命名的根源。

羅斯福紀念公園是為紀念美國第32位總統小羅斯福而建，廣場主要採用大型漢白玉石砌成，在日光下更是熠熠生輝，適切地彰顯他偉大功勳。在廣場中矗立著他的青銅頭像，更是讓偉人守望著繁華的曼哈頓，欣賞天際線的壯麗景色。

這個帶著一抹暗黑、神祕歷史的小島，滿栽著綠樹花草，歷史、自然、文化和現代科技融為一體，這就是紐約人對生活的追求與詮釋。

羅斯福島的「八角樓」，曾是紐約市精神病院。(作者提供)
羅斯福島的「八角樓」，曾是紐約市精神病院。(作者提供)
羅斯福島上有天花醫院的遺址。
羅斯福島上有天花醫院的遺址。

