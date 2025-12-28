你知道嗎／1.25元吃1餐 極儉引熱議

社群平台Reddit上的原貼文分享他的同事每天帶完全相同午餐的故事：一顆水煮蛋、一勺米飯和半個酪梨。這樣的餐點花費約1.25美元，每年比外出用餐節省超過2500美元。示意圖。(圖／123RF)

一個簡單的職場觀察，引發了網路上關於節儉與日常習慣的廣泛討論。同時，這篇貼文也帶出了人們對他人飲食選擇評判的現象。最終，一頓廉價午餐的背後，不僅涉及食物，更反映了人們對日常生活、身分以及個人優先事項的看法。

比外出用餐 年省2500元

社群平台Reddit上的原貼文分享他的同事每天帶完全相同午餐的故事：一顆水煮蛋、一勺米飯和半個酪梨 。這樣的餐點花費約1.25美元，每年比外出用餐節省超過2500美元。

他說這名同事會在周日準備一整個星期的餐點，將餐盒整齊放在冰箱裡，且從不更換。辦公室有人帶來披薩或甜甜圈，他也不會碰。貼文者表示佩服這種自律，詢問網友是否有「極度節儉的日常習慣」，或是既便宜又不枯燥的午餐選擇。

這篇貼文獲得4萬個點贊，吸引數千人分享看法，並引發熱烈討論。有人對嚴格的日常感到驚訝，有人關心健康問題，更多人分享自己的節儉習慣。

有人分享自己的固定習慣，「大約五年，我每天早餐和午餐都吃同樣的食物：楓糖紅糖速食燕麥(低糖)、香蕉、草莓、藍莓、一把核桃和一勺花生醬。」

固定不變的餐點帶來奇妙的安慰感，但連續五年堅持，對大多數人來說難以想像。

另一網友分享節儉午餐，「我買一盒義大利 麵、一罐醬料和義大利香腸，足夠我三餐。」對許多節儉者而言，義大利麵是主力食物，既實用、便宜又美味。

也有人和原貼文同事類似，「我每天午餐吃三盎司奶酪、六片Triscuits餅乾和一份水果。周日切好奶酪、分裝餅乾，水果前一晚準備好，一整周都不用想午餐吃什麼，既省錢，又能專注其他事。」這種做法還能減少每天出現的「午餐焦慮」。

另一人說，「我做一鍋平淡的雞肉辣椒湯和冷凍蔬菜，分配好一周，每餐約三美元。如果做自己喜歡的菜，我會忍不住多吃或一周零食吃光。」對許多人來說，重複一餐可避免無聊，簡單、易做，且能維持多餐。

也有人每天吃同樣的食物：燕麥、香蕉、草莓、藍莓、核桃和花生醬。(圖／123RF)

有人分享同事的習慣，「圖書館有位同事每天只吃花生醬果醬三明治(PB&J)，幾年後就買了房子。」另一人則說，「我為了還學生貸款 ，也曾四年保持類似習慣：花生醬果醬三明治、希臘優格、格蘭諾拉燕麥和奇異果。每周花費很低，也避免外食。」

花生醬三明治或優格看似簡單，但替代外食可累積可觀儲蓄。而這種節儉策略若與其他理財決策結合，甚至可能實現買房等目標。

食量差異大 有讚有批

有人關注實際問題，「他的酪梨怎麼不會在一周內變褐？」半個酪梨通常容易壞，也許他有特殊保存方法，或購買尚未熟透的酪梨。

還有人提到分量問題，「這一餐健康，但全天吃這點夠嗎？」對大多數人而言，一顆蛋、一勺米和半個酪梨並不足夠，但對這同事似乎沒問題。不同人的食量差異很大，有些人靠少量食物就能正常工作。

有人稱讚他的自律與理財意識，「等他早退休或去兩年的環球旅行，每一口都值得。」還有人補充，「他在存錢，而且可能也很健康。」固定習慣長期累積，年省2500美元意味著其他支出也可能採用類似策略。對理財者而言，這種單調的日常完全符合目標。

不過，也有人持懷疑態度，「這是糟糕飲食吧？我們需要多樣性來維持腸道健康，僅靠多種維他命無法替代營養。這種飲食者若外出或去新餐廳，可能更容易食物中毒。」

缺乏飲食多樣性確實可能限制營養攝取，午餐之外的飲食習慣將決定整體平衡性。有人分析動機，「他拒絕甜甜圈，可能不只是省錢，也許在計算熱量、控制習慣或喜歡固定生活方式。」