快訊

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

東北暴風雪 新一波風暴撲向內陸 美逾1.4萬航班取消或誤點

料理功夫/橄欖義大利麵

朵澐
橄欖義大利麵佐紅椒丁
橄欖義大利麵佐紅椒丁

到法國旅遊時，經過一家專賣橄欖油食物的店家，看見了以橄欖為主的義大利麵，好奇心驅使下買回台灣品嘗。橄欖義大利麵的感覺好像很棒，所以我做了兩道義大利麵，做法簡單，分享給大家。

橄欖義大利麵佐紅椒丁

材料：橄欖義大利麵適量、紅椒半顆、蘋果少許、玉米粒些許、蒜頭數瓣、橄欖油適量、鹽適量、黑胡椒粉適量、清水適量。

做法：

1.準備一鍋熱水，水開後倒入橄欖義大利麵，加入些許鹽跟橄欖油，大約煮開10分鐘左右（時間是決定義大利麵的熟成度），撈起備用（切記：千萬不可以泡冷水）。

2.把洋蔥去皮切細丁、紅椒洗淨去籽切成細丁。

3.蒜瓣去皮切片。

4.蘋果去皮切刨成薄片。

5.平底鍋倒入橄欖油，冷鍋放入蒜片微煎焦香後，撈起蒜頭片，留著橄欖油。

6.把洋蔥丁炒香，此時倒入橄欖義大利麵，加上鹽巴，之後放入紅椒丁、適量玉米粒，加些許清水一起攪拌，起鍋前加入蘋果片點綴，之後盛盤，撒上黑胡椒，旁邊裝飾小花朵，增加美感。

香菇彩椒佐橄欖義大利麵

材料：橄欖義大利麵適量、紅椒半顆、黃椒半顆、青椒半顆、蘋果少許、乾香菇一朵、蒜頭數瓣、橄欖油適量、鹽適量、清水適量。

做法：

1.準備一鍋熱水，水開倒入橄欖義大利麵，加入些許鹽跟橄欖油，大約煮開10分鐘左右（時間是決定義大利麵的熟成度），撈起備用（切記：千萬不可以泡冷水）。

2.把洋蔥去皮切細丁、紅、黃、青椒洗淨去籽切成塊。

3.蒜瓣去皮切片。

4.香菇泡水後，濾乾水分切塊。

5.蘋果去皮切成大塊丁備用。

6.平底鍋倒入橄欖油，冷鍋放入蒜片微煎焦香後，撈起蒜頭片，留著橄欖油。

7.把洋蔥丁炒香，接著加入香菇一起炒，此時倒入橄欖義大利麵，加上鹽巴，放入紅、黃、青椒跟蘋果一起翻炒，加些許清水一起攪拌，之後起鍋盛盤。

PS：皆為蔬食料理，兩者作法很雷同，在於刀工的變化。撈起蒜頭片，避免蒜片糊爛，喜歡蒜頭片者，可以在盛盤後點綴在上頭，也很美觀，因為蒜片焦香焦香的。沒能買到橄欖義大利麵者，用普通義大利麵也可替代。

香菇彩椒佐橄欖義大利麵
香菇彩椒佐橄欖義大利麵
所有食材
所有食材
橄欖義大利麵
橄欖義大利麵

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

義大利

