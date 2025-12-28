料理功夫/橄欖義大利麵

橄欖義大利麵佐紅椒丁

到法國旅遊時，經過一家專賣橄欖油食物的店家，看見了以橄欖為主的義大利 麵，好奇心驅使下買回台灣品嘗。橄欖義大利麵的感覺好像很棒，所以我做了兩道義大利麵，做法簡單，分享給大家。

材料：橄欖義大利麵適量、紅椒半顆、蘋果少許、玉米粒些許、蒜頭數瓣、橄欖油適量、鹽適量、黑胡椒粉適量、清水適量。

做法：

1.準備一鍋熱水，水開後倒入橄欖義大利麵，加入些許鹽跟橄欖油，大約煮開10分鐘左右（時間是決定義大利麵的熟成度），撈起備用（切記：千萬不可以泡冷水）。

2.把洋蔥去皮切細丁、紅椒洗淨去籽切成細丁。

3.蒜瓣去皮切片。

4.蘋果去皮切刨成薄片。

5.平底鍋倒入橄欖油，冷鍋放入蒜片微煎焦香後，撈起蒜頭片，留著橄欖油。

6.把洋蔥丁炒香，此時倒入橄欖義大利麵，加上鹽巴，之後放入紅椒丁、適量玉米粒，加些許清水一起攪拌，起鍋前加入蘋果片點綴，之後盛盤，撒上黑胡椒，旁邊裝飾小花朵，增加美感。

香菇彩椒佐橄欖義大利麵

材料：橄欖義大利麵適量、紅椒半顆、黃椒半顆、青椒半顆、蘋果少許、乾香菇一朵、蒜頭數瓣、橄欖油適量、鹽適量、清水適量。

做法：

1.準備一鍋熱水，水開倒入橄欖義大利麵，加入些許鹽跟橄欖油，大約煮開10分鐘左右（時間是決定義大利麵的熟成度），撈起備用（切記：千萬不可以泡冷水）。

2.把洋蔥去皮切細丁、紅、黃、青椒洗淨去籽切成塊。

3.蒜瓣去皮切片。

4.香菇泡水後，濾乾水分切塊。

5.蘋果去皮切成大塊丁備用。

6.平底鍋倒入橄欖油，冷鍋放入蒜片微煎焦香後，撈起蒜頭片，留著橄欖油。

7.把洋蔥丁炒香，接著加入香菇一起炒，此時倒入橄欖義大利麵，加上鹽巴，放入紅、黃、青椒跟蘋果一起翻炒，加些許清水一起攪拌，之後起鍋盛盤。

PS：皆為蔬食料理，兩者作法很雷同，在於刀工的變化。撈起蒜頭片，避免蒜片糊爛，喜歡蒜頭片者，可以在盛盤後點綴在上頭，也很美觀，因為蒜片焦香焦香的。沒能買到橄欖義大利麵者，用普通義大利麵也可替代。 香菇彩椒佐橄欖義大利麵 所有食材 橄欖義大利麵

