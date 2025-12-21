我的頻道

「川普內閣異數」國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

美國現象／教室禁手機 家長比老師贊成

上課期間手機鈴聲響，必會干擾良好教學秩序。(丁曙／攝影)
上課期間手機鈴聲響，必會干擾良好教學秩序。(丁曙／攝影)

教室手機禁令(Banning cellphones in class)是席捲美國的教育政策趨勢之一，截至2025年11月，已有36個州推出了禁止公立學校學生使用手機的政策或法律，其中許多是在本學年開始實施的。美國教育記者協會(Education Writers Association)近日舉辦線上論壇，邀請三位校長討論校園管控手機的必要性，但社會仍有爭議。

36州公校 推禁用政策

猶他(Utah)州奧格登高中(Ogden H.S.)是美國第一個禁止教室內使用手機的學校，2024年又進一步要求每個教室配備儲物櫃，學生必須將手機存放其中，直到下課才能取回。如果「教學時間」學生將手機暴露在外，會受到處罰。

初犯者被要求將手機存放在教室儲物櫃中，並接受學校主管訓誡以及通知家長。第二次違規將被收繳手機，通知家長在放學後去學校辦公室取回。第三次違規，家長到校開會，並為學生制定後續整改計畫。

該校校長韓妮(Shauna Haney，譯音)說，老師們都厭倦了因上課滑手機跟學生起衝突，但也受不了孩子們只顧著玩手機而不是專心學習。老師們想出一個有效的方法，把手機鎖入櫃子裡。「我絕對喜歡這個方法，太棒了。我希望學生明白，應該如何負責任地使用手機？」

她說，校方曾擔心此舉會被家長埋怨，相反的，聽到最多的是「謝謝你們這樣做。孩子在學校時，希望能專注學習。 」她還指出，幾周前例行「學校認證」(school audit)，幾位來校審查的官員說，上課時一支手機都沒看到，印象非常深刻。

馬里蘭州(Maryland)的數位設計發展中學(Argyle Magnet Middle School for Digital Design and Development)校長James Allrich表示，該校學生一進教學大樓，手機就必須鎖在自己的儲物櫃裡。如果帶在身上會被沒收，交給一位主管，直到當天放學時發還。如果學生第二次被發現帶手機進教室，手機就會被送到校長室，通知家長到校領取。

教導負責任使用手機

康乃狄克州(Connecticut)Ponus Ridge科技高中校長李維斯(Damon Lewis)表示，學生玩手機是不會住手的，需要教導他們如何負責任地使用手機。該校是一所科技學校，一直在教學生如何使用或開發應用程式。他認為，如果「完全禁止使用手機」，那就違背了該校「負責任使用手機」的理念，但是逐步收緊。兩年前，該校允許學生在教學樓內使用手機，但是課堂上不允許。去年，進一步禁止在教學樓走廊上玩手機，但仍允許在學校餐廳內使用。違規者的手機將被收繳，以前每天大約收繳15支，現在下降到每天三到六支。

Ronald McNair Sr.高中設置的手機儲物櫃。(美聯社)
Ronald McNair Sr.高中設置的手機儲物櫃。(美聯社)

早在2002年，時任加州參議員劉璿卿(Carol Liu)提出了一項SB1253「校園手機法案」，其主旨是學生能否在校內使用手機，應由在地學區自己決定，依照具體情況擬定校園使用規則，州政府不宜「一刀切」。她解釋，這項法案基於「安全」考量。當發生地震、火災、校園槍案等事件後，家長都會擔心子女的安全，如果雙方透過手機聯絡，可以減低家長的憂慮。

突發災難 有聯絡需求

南加州華裔家長教師協會前理事長吳寶雲，早年任職阿罕布拉學區(Alhambra)馬凱博高中(Mark Keppel HS)學生顧問。她說，校園使用手機實在是利弊互見，上課、演出及比賽時，手機鈴聲此起彼落會干擾教學秩序。但是，遇有緊急情況時，手機聯絡還是滿有用的。

2006年10月12日，加州亞裔生最多的阿罕布拉(Alhambra)高中驚傳「詐彈」，警察和防爆專家及警犬進入校園檢查。當時學校大門緊閉，眾多家長聚集，父母找孩子，哥姊尋弟妹；還有家長用手機和子女通話，一邊說一邊哭，場面悲切。 

華裔家長劉太太說，早晨接到女兒手機，說學校發生事故，要求家長中午來接他們回家。到這裡才聽說是「詐彈」，幸好不是真的。華裔女生許安麗說，她因有事，趕到時校園已經封鎖了，裡面的人出不來，外面的人進不去。她用手機和同學聯絡，這才聽說學生都集中到圖書館待命，但沒說原因。一位西裔中年婦女，站在校門外台階上用手機同教室內的女兒通話，一邊說一邊哭，哭紅了眼眶，所幸結局有驚無險。 

2024年加州議會通過了「校園無手機法案」(Phone-Free Schools Act)，要求所有公立學校在2026年7月1日前制定政策，限制或禁止學生在上課期間使用手機。但允許學校使用儲物櫃或磁性鎖袋等管理手機，以及在醫療或緊急狀態等特殊情況下使用手機。該法案已由州長紐森(Gavin Newsom)簽署成為加州法律。

但是，加州大學(UC)與加州州立大學(CSU)2025年10月又發布一項新研究稱，全面禁止學生在校園內使用手機，不考慮科技對學生學習和發展的好處，可能是弊大於利，尤其是對被邊緣化的學生，只會加劇學生之間已有的不平等現象。

一名學生在手機儲物櫃附近查看手機。(美聯社)
一名學生在手機儲物櫃附近查看手機。(美聯社)

加州大學 華裔 阿罕布拉

看上去很平常的一條街道，因兩旁都是待開發建商空地，而成為居車族晚上停泊過夜的港灣。(作者提供)

美國現象／我家附近 有「居車族」紮營

2025-12-14 01:23
《追憶似水年華》作者普魯斯特，攝於1895年。(取自維基百科公共領域)

封面故事／《追憶似水年華》 愈混亂時代 愈需要閱讀

2025-12-14 16:12
繼承人自行規畫，當年度收入較低時，可適當提領部分繼承IRA的錢，以免到最後被迫一次全領。(圖／123RF)

理財百科／繼承IRA帳戶資產 專家：3錯誤別犯

2025-12-14 01:16
2021年12月16日，法國著名作家普魯斯特誕辰150周年紀念展在巴黎卡納瓦雷博物館揭幕。展覽用很多反映當時社會風情的畫作來反映普魯斯特時代的巴黎。(中新社)

封面故事／七大篇章 一覽《追憶似水年華》的世界

2025-12-14 01:28
發酵的韓式泡菜能為飲食增添美味且多樣的益生菌來源。（圖／123RF）

養生／這7種食物 益生菌含量高於優格 有助增強免疫力

2025-12-07 01:07
主持聯合副刊時代的林海音(左圖)，右圖為剛結婚的何凡(夏承楹)與林海音。(夏祖焯提供)

封面故事／林海音有3個超級粉絲 將「城南舊事」推向世界

2025-12-14 14:46

