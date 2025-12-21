新聞眼／不只為富人設計建築 法蘭克．蓋瑞無償為貧童蓋園區

2015年9月12日的洛杉磯時報，有關法蘭克．蓋瑞要為洛杉磯兒童研究所無償設計一個新園區案的報導。(作者提供)

「當稱讚他的聲音出現時，另一邊反對他的音量即升起。」

法蘭克．蓋瑞離世，令人又想起他的作品、大家怎麼看他和他著名的作品。

2015年9月12日的洛杉磯 時報，有關法蘭克．蓋瑞的兩頁剪報。洛杉磯時報10年前這天頭版的這則新聞是以「A GEHRY FIRST」為題，內頁則以「GEHRY’S WATTS DESIGNS」為題。

當時不知標題上的WATTS是指什麼，圖片遠方的兩座尖塔，乍看怎麼有點像高第之作，查了資料，才知看來法蘭克．蓋瑞冷冷酷酷的臉孔下，有個溫暖的作品，但並不是這兩座尖塔。兩座尖塔是故事起源的背景。

2015年9月12日的洛杉磯時報，有關法蘭克．蓋瑞要在瓦茨社區為洛杉磯兒童研究所無償設計一個新園區案的報導。他背後即是瓦茨塔。(作者提供)

因練拳與瓦茨結緣

瓦茨社區(WATTS)在洛杉磯南區，10年前瓦茨的家庭年收入中位數約2萬5000美元，在洛杉磯各社區中排名墊底。洛杉磯警察局的數據顯示，在六個月中，瓦茨發生了274起暴力犯罪，其中包括兩起凶殺案。

瓦茨有名的不只是貧窮和罪惡，是瓦茨塔(Watts Towers)。瓦茨塔在1990年被指定為國家歷史地標和加州歷史地標。在成為歷史地標的100年前，一名義大利 的17歲少年西蒙．羅迪亞(Simon Rodia)跟著家人移民美國，輾轉幾個城市後，落戶瓦茨。

從某個時刻起，西蒙．羅迪亞收集所有的回收物，包括廢棄鋼筋、自製的混凝土、破損的陶器碎片、貝殼瓶子等開始蓋起瓦茨塔，有17座相互連接的「建築」，徒手蓋了33年，其中最高的塔高30公尺。

回到法蘭克．蓋瑞，他和瓦茨社區有關係？

半個世紀前，不到40歲的法蘭克．蓋瑞，在瓦茨社區跟著一位職業拳擊教練學習拳擊，常常打到腳一跛一跛地回家。

透過每周一次的拳擊課，蓋瑞莫感受得到個街區的風貌，有簡樸的平房、有些裝飾藝術風格的店面，還有二戰期間匆忙建造的營房式住宅，當然還有1965年瓦茨暴動後留下的空地，他曾透過電視目睹這場暴動。

近半個世紀後的2015年，蓋瑞再次前往瓦茨社區，但這次並不是要去練左勾拳。他是去宣布要為洛杉磯兒童研究所(Children’s Institute Inc.)無償設計一個新園區案。這個研究所是社會服務機構，為那些在貧困和暴力環境中的兒童及其家庭，提供服務，幫助兒童解決貧窮、暴力及創傷等。建立園區預計耗資3500萬美元。

蓋瑞這個作品，不像是布拉格的，也不像是畢爾包的，也不是富裕繁華地區的；四四方方的的兩層建築，蓋在貧困和亂亂的社區，當然是以蓋瑞式的「角度」，並用閃亮的金屬屋頂連接起這些方正建築。

「我們最初想的，不過是四面牆和一層油漆而已」，兒童研究所的人說，「我們做夢也沒想到會是法蘭克．蓋瑞，沒有想到找來了頂尖的建築師」。

建築傳遞希望的力量

在可以自由選擇接案的時代，蓋瑞選擇了瓦茨，而洛杉磯兒童研究所也讓他找到了一個有趣的客戶。

新園區不只為當地兒童和青少年帶來他們很需要的遊樂區和治療室，還有藝術創作和社區聚會空間。兒童研究所的領導者們也希望能為這個社區帶來正面的文化象徵。

兒童研究所的負責人說：「有時人們會問，法蘭克．蓋瑞為什麼要在瓦茨區設計建築？」他自問自答：「低收入 社區和富裕社區一樣需要神奇和美麗──或許更需要。為什麼還要問這個問題呢？」

「太美了」，兒童研究所的成員表示，「我真的從園區中看到了希望的力量。它所傳遞的信息是，如果我投資自己，一切都會好起來的」。

蓋瑞出身於一個普通的工人階級家庭，他的父親來自紐約「地獄廚房」這個當時曼哈頓幫派橫行的街區，他在瓦茨塔將完工時，認識了設計者西蒙．羅迪亞。蓋瑞曾說「這位藝術家非常渴望這些作品能夠永遠存在」。

這並非法蘭克蓋瑞首次參與的公益計畫，他也曾為洛杉磯卡爾弗城的爵士麵包店設計，也曾為紐奧良的重建家園基金會等出過力。其中，未能實踐的「洛杉磯河計畫」，則是未能成功的「公益計畫」。

蓋瑞知道，僅僅一棟建築無法阻止社區貧窮和暴力的惡性循環，「但我相信奇蹟」，他說。

寫法蘭克蓋瑞傳記的作者這麼說：「如果他去世後，人們只記得他是設計富人住宅和豪華建築的建築師，我想他會非常難過……他一生用心致力於社會福祉，他的政治立場從來都不是保守派，他真心相信，建築師的技能至少應有一部分用於讓世界變得更美好。」