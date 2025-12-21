周日動動腦／哪個國家的國名含有白銀的意思？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.為了保護森林，德國 人在19世紀將什麼東西染綠，用來製作聖誕樹？

2.古羅馬人在12月17至25日之間，會慶祝一個什麼重要的節日？

3.哪個國家的國名含有白銀的意思？

4.聖誕歌曲「Jingle Bells」在1857年譜成時，原本是為了哪個節日而作？

5.有「刺身之王」稱號，且為最貴的生魚片食材是哪一種魚？

6.哪個國家將十二生肖中的「兔」改「貓」，而且還有吃貓肉的傳統？

7.宋代哪位詩人在冬至那天獨遊杭州吉祥寺，並作詩：井底微陽回未回，蕭蕭寒雨濕枯荄……?

8.宋明清三代常見人們將有字跡的廢紙放入敬字塔燒毀，然後將灰燼裝袋，隆重祭拜，再送入大海，此儀式稱作什麼？

9.「近代外科學之父」哈斯泰德(W.S.Halsted)教授，乃美國約翰霍普金斯醫院的「四大創院教授」之一，他以什麼手術聞名？

10.「世界推理文學三巨匠」是指英國的柯南道爾、阿嘉莎克莉絲蒂，以及日本的哪位作家？

答案：1.鵝毛 2.農神節 3.阿根廷 4.感恩節 5.藍鰭金槍魚 6.越南 7.蘇軾 8.送聖蹟 9.乳房切除術 10.松本清張