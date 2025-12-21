我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

周日動動腦／哪個國家的國名含有白銀的意思？

吳菲

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.為了保護森林，德國人在19世紀將什麼東西染綠，用來製作聖誕樹？

2.古羅馬人在12月17至25日之間，會慶祝一個什麼重要的節日？

3.哪個國家的國名含有白銀的意思？

4.聖誕歌曲「Jingle Bells」在1857年譜成時，原本是為了哪個節日而作？

5.有「刺身之王」稱號，且為最貴的生魚片食材是哪一種魚？

6.哪個國家將十二生肖中的「兔」改「貓」，而且還有吃貓肉的傳統？

7.宋代哪位詩人在冬至那天獨遊杭州吉祥寺，並作詩：井底微陽回未回，蕭蕭寒雨濕枯荄……?

8.宋明清三代常見人們將有字跡的廢紙放入敬字塔燒毀，然後將灰燼裝袋，隆重祭拜，再送入大海，此儀式稱作什麼？

9.「近代外科學之父」哈斯泰德(W.S.Halsted)教授，乃美國約翰霍普金斯醫院的「四大創院教授」之一，他以什麼手術聞名？

10.「世界推理文學三巨匠」是指英國的柯南道爾、阿嘉莎克莉絲蒂，以及日本的哪位作家？

答案：1.鵝毛 2.農神節 3.阿根廷 4.感恩節 5.藍鰭金槍魚 6.越南 7.蘇軾 8.送聖蹟 9.乳房切除術 10.松本清張

越南 阿根廷 德國

上一則

談藝／塵封車庫文藝復興時期畫作 拍出90萬高價

下一則

人物／《誰殺了陳果仁》紀錄片導演辭世

延伸閱讀

白銀價格漲一度破61元 今年來已漲逾30%

白銀價格漲一度破61元 今年來已漲逾30%
周日動動腦／哪個歐盟國家擁有最長的海岸線？

周日動動腦／哪個歐盟國家擁有最長的海岸線？
銀價跌逾2%銅價回檔 高檔逢獲利了結賣壓 油價勁揚約1%

銀價跌逾2%銅價回檔 高檔逢獲利了結賣壓 油價勁揚約1%
比特幣市場強彈 白銀、銅價創新高

比特幣市場強彈 白銀、銅價創新高

熱門新聞

看上去很平常的一條街道，因兩旁都是待開發建商空地，而成為居車族晚上停泊過夜的港灣。(作者提供)

美國現象／我家附近 有「居車族」紮營

2025-12-14 01:23
《追憶似水年華》作者普魯斯特，攝於1895年。(取自維基百科公共領域)

封面故事／《追憶似水年華》 愈混亂時代 愈需要閱讀

2025-12-14 16:12
繼承人自行規畫，當年度收入較低時，可適當提領部分繼承IRA的錢，以免到最後被迫一次全領。(圖／123RF)

理財百科／繼承IRA帳戶資產 專家：3錯誤別犯

2025-12-14 01:16
2021年12月16日，法國著名作家普魯斯特誕辰150周年紀念展在巴黎卡納瓦雷博物館揭幕。展覽用很多反映當時社會風情的畫作來反映普魯斯特時代的巴黎。(中新社)

封面故事／七大篇章 一覽《追憶似水年華》的世界

2025-12-14 01:28
發酵的韓式泡菜能為飲食增添美味且多樣的益生菌來源。（圖／123RF）

養生／這7種食物 益生菌含量高於優格 有助增強免疫力

2025-12-07 01:07
主持聯合副刊時代的林海音(左圖)，右圖為剛結婚的何凡(夏承楹)與林海音。(夏祖焯提供)

封面故事／林海音有3個超級粉絲 將「城南舊事」推向世界

2025-12-14 14:46

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡