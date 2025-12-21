我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

養生／有助腦神經放鬆 攝取6種營養素睡更好

陳詩婷╱康寧醫院營養師
聽新聞
test
0:00 /0:00
牛奶、深綠色蔬菜、南瓜籽、小魚乾等是高鈣食物。(圖／AI生成)
牛奶、深綠色蔬菜、南瓜籽、小魚乾等是高鈣食物。(圖／AI生成)

隨著年齡增長，失眠問題變得更普遍。失眠發生原因很多，推薦可補充六種營養素，有助腦神經放鬆，讓睡眠品質更好。

1.鈣與鎂

鈣是建構骨質重要的營養素，也與神經傳導物質的釋放有關。若鈣不足，會使神經過度敏感，導致神經異常興奮，反引起失眠及多夢的狀況。與鈣質相輔相成的是鎂離子，鎂能幫助放鬆肌肉、舒緩壓力，同時能調節肌肉及神經細胞收縮功能，安定情緒、消除焦慮。

2.色胺酸

色胺酸是合成血清素的原料。在白天，血清素可以讓人注意力集中，感到快樂喜悅。到了晚上，血清素會轉變為褪黑激素，讓人放鬆，所以睡眠要好，製造褪黑激素的原料色胺酸補充絕對不能少。

3.維生素D

日照可以幫助皮膚合成維生素D。維生素D有很多功能，譬如血清素合成就需要維生素D幫忙，血清素要轉變為褪黑激素，也要透過曬太陽效率才好。建議多曬太陽補充，尤其是曬接近中午的太陽效果最好，或是補充維生素D保健品。

4.維生素B群

維生素B群要攝取足夠，尤其維生素B6、B12、葉酸及菸鹼酸與睡眠相關。維生素B6能幫助製造血清素，和維生素B1、B2一起作用，會使色胺酸轉換為菸鹼酸，有助增進神經系統健康，減少失眠者在夜間醒來的次數；維生素B12則具有維持神經系統正常、消除煩躁不安的功能。

5.Omega-3脂肪酸

松果體是大腦負責在夜間分泌褪黑激素的地方。Omega-3脂肪酸在體內會轉化成DHA，而DHA正是構成松果體脂肪的主要成分之一，所以補充Omega-3脂肪酸，可以幫助松果體的功能更加完善，分泌褪黑激素的作用更好。

6.益生菌

當壞菌增加時，許多有害的代謝產物生成，會直接刺激中樞神經系統，干擾大腦的正常運作，影響睡眠品質跟情緒。透過補充多元化的益生菌，一來可以穩定情緒、消除焦慮不安，還能幫助睡眠品質的提升。

上一則

聖誕檔電視電影 傳遞愛與奇蹟

下一則

養生／每周3天、每天2次、每次5分鐘 運動零食強化心肺

延伸閱讀

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管
養生／散步曬曬太陽 趕走冬日憂鬱、改善情緒

養生／散步曬曬太陽 趕走冬日憂鬱、改善情緒
睡前滑手機 糖尿病風險增67%

睡前滑手機 糖尿病風險增67%
日照不足易出現季節性情緒失調 應補光、動起來…

日照不足易出現季節性情緒失調 應補光、動起來…

熱門新聞

看上去很平常的一條街道，因兩旁都是待開發建商空地，而成為居車族晚上停泊過夜的港灣。(作者提供)

美國現象／我家附近 有「居車族」紮營

2025-12-14 01:23
《追憶似水年華》作者普魯斯特，攝於1895年。(取自維基百科公共領域)

封面故事／《追憶似水年華》 愈混亂時代 愈需要閱讀

2025-12-14 16:12
繼承人自行規畫，當年度收入較低時，可適當提領部分繼承IRA的錢，以免到最後被迫一次全領。(圖／123RF)

理財百科／繼承IRA帳戶資產 專家：3錯誤別犯

2025-12-14 01:16
2021年12月16日，法國著名作家普魯斯特誕辰150周年紀念展在巴黎卡納瓦雷博物館揭幕。展覽用很多反映當時社會風情的畫作來反映普魯斯特時代的巴黎。(中新社)

封面故事／七大篇章 一覽《追憶似水年華》的世界

2025-12-14 01:28
發酵的韓式泡菜能為飲食增添美味且多樣的益生菌來源。（圖／123RF）

養生／這7種食物 益生菌含量高於優格 有助增強免疫力

2025-12-07 01:07
主持聯合副刊時代的林海音(左圖)，右圖為剛結婚的何凡(夏承楹)與林海音。(夏祖焯提供)

封面故事／林海音有3個超級粉絲 將「城南舊事」推向世界

2025-12-14 14:46

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡