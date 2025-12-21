養生／有助腦神經放鬆 攝取6種營養素睡更好

牛奶、深綠色蔬菜、南瓜籽、小魚乾等是高鈣食物。(圖／AI生成)

隨著年齡增長，失眠問題變得更普遍。失眠發生原因很多，推薦可補充六種營養素，有助腦神經放鬆，讓睡眠品質更好。

1.鈣與鎂

鈣是建構骨質重要的營養素，也與神經傳導物質的釋放有關。若鈣不足，會使神經過度敏感，導致神經異常興奮，反引起失眠及多夢的狀況。與鈣質相輔相成的是鎂離子，鎂能幫助放鬆肌肉、舒緩壓力，同時能調節肌肉及神經細胞收縮功能，安定情緒、消除焦慮。

2.色胺酸

色胺酸是合成血清素的原料。在白天，血清素可以讓人注意力集中，感到快樂喜悅。到了晚上，血清素會轉變為褪黑激素，讓人放鬆，所以睡眠要好，製造褪黑激素的原料色胺酸補充絕對不能少。

3.維生素D

日照可以幫助皮膚合成維生素D。維生素D有很多功能，譬如血清素合成就需要維生素D幫忙，血清素要轉變為褪黑激素，也要透過曬太陽效率才好。建議多曬太陽補充，尤其是曬接近中午的太陽效果最好，或是補充維生素D保健品。

4.維生素B群

維生素B群要攝取足夠，尤其維生素B6、B12、葉酸及菸鹼酸與睡眠相關。維生素B6能幫助製造血清素，和維生素B1、B2一起作用，會使色胺酸轉換為菸鹼酸，有助增進神經系統健康，減少失眠者在夜間醒來的次數；維生素B12則具有維持神經系統正常、消除煩躁不安的功能。

5.Omega-3脂肪酸

松果體是大腦負責在夜間分泌褪黑激素的地方。Omega-3脂肪酸在體內會轉化成DHA，而DHA正是構成松果體脂肪的主要成分之一，所以補充Omega-3脂肪酸，可以幫助松果體的功能更加完善，分泌褪黑激素的作用更好。

6.益生菌

當壞菌增加時，許多有害的代謝產物生成，會直接刺激中樞神經系統，干擾大腦的正常運作，影響睡眠品質跟情緒。透過補充多元化的益生菌，一來可以穩定情緒、消除焦慮不安，還能幫助睡眠品質的提升。