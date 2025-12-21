BJ單身日記立銅像 身材縮水了

我的頻道

芮妮齊薇格在揭幕儀式上與「布莉琪瓊斯」雕像合影。（取材自澎湃新聞）
為了紀念「BJ單身日記」（Bridget Jones’s Diary）主角「布莉琪瓊斯」誕生30周年，倫敦市政府為她打造銅像，演員芮妮齊薇格（Renée Zellweger）和原著作者海倫菲爾丁（Helen Fielding）出席揭幕。

上映於2001年的「BJ單身日記」由芮妮齊薇格、柯林佛斯（Colin Firth）、休葛蘭（Hugh Grant）主演，講述戀愛情商笨拙的布莉琪追求愛情的浪漫喜劇。她接地氣的形象和大膽不怕出醜的行事風格，擄獲全球觀眾的芳心，除了首部電影票房大賣，還衍生三部續集作品，最新的第四部於今年2月上映。

該片改編自1996年出版的同名小說，作者菲爾丁當時是英國「獨立報」的記者，也另外匿名在該報上開專欄，以日記文體撰寫年逾30的單身女性日常生活。專欄自1995年開始連載，馬上吸引大量讀者追看，後來還出版了小說。拍成電影後，由好萊塢影星芮妮齊薇格飾演的主角布莉琪，也成了英國人家喻戶曉的名字。

布莉琪的銅像豎立在倫敦市中心的萊斯特場（Leicester Square），這裡是英國有名的戲院集中地，各種重要電影的首映和紅毯儀式常在此舉行。廣場中央的小花園裡已有十多座電影角色銅像，包括豆豆先生（Mr. Bean）、柏靈頓熊（Paddington Bear）、哈利波特（Harry Potter）、默劇大師查爾斯卓別林（Charles Chaplin）等。

第一部穿搭 第四部身形

布莉琪雕像身穿開襟羊毛衫和皺巴巴的短裙，露出一小截肚子，手中拿著日記本和鋼筆，神情似乎又要將什麼戀愛中的新感悟寫進日記裡。不過，雕像的身材明顯要比第一部「BJ單身日記」裡芮妮齊薇格的形象纖瘦許多。

在片中飾演布莉琪好友的莎莉菲利普（Sally Phillips）形容「雕像是第四部的體型，但穿的卻是第一部時期的衣服」。在最新集裡，年逾50的布莉琪已成單身母親，撫養兩個小孩令她身心疲憊，身形消瘦不少。

本尊：怪怪的但可愛

芮妮齊薇格則表示從沒想到會以這種方式被紀念，「看起來可真可愛，」她說：「看到自己豎在那裡感覺很怪，但細看挺可愛的。」24年前芮妮齊薇格參與首部電影時正值事業低谷，也因非英國演員受批評，她透露當時目標很低：「只希望不會中途被炒魷魚。」

而菲爾丁則打趣說，她希望會有影迷帶巧克力和絲卡牌香菸來，像是朝聖那般擺放在BJ銅像的腳下。在她看來，這個角色之所以能夠成功，主要原因在於BJ是個平凡的人，同時又有許多不切實際的幻想， 「但她身上的那些善良、對朋友仗義、能樂觀面對自身的所有缺點，很能引起大家的共鳴。」

今年的「BJ單身日記：戀上小鮮肉」（Bridget Jones: Mad About the Boy）在美未上映，直接上了串流平台，但在其他地區票房表現不俗，全球累計超過1.4億美元，更是今年英國票房第二高的電影，僅次於「MINECRAFT麥塊電影」（A Minecraft Movie）。

菲爾丁說，BJ同樣吸引那些30年前還沒出生的Z世代觀眾，「在我看來，現在的年輕人更缺乏自信」，她說：「現在有很多聲音倡導你可以坦然接受自己的身材，但這反而讓不少年輕人感到內疚，所以，想像一下，這就是現代的BJ，既為自己的身材自卑，又因為這種自卑而感到內疚，天知道這種心情有多難！」

（取材自澎湃新聞）

2001年電影「BJ單身日記」拍攝花絮。（取材自IMDb）
