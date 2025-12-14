文化筆記／動畫大師迪士尼 也熱愛讀書

華特·迪士尼以卡通影片來表達對書本的喜愛。(取自維基)

迪士尼 終究成為一個終身愛讀書的人。狄安妮說，「我確實認為爸爸是終身的讀書人，他喜愛故事、歷史，他知道如何使故事發揮最大作用，這一切都來自他的閱讀經驗……」。

幼時聽書入眠

誰說只有作家才需要或喜歡讀書？大畫家如梵谷和畢卡索照樣讀萬卷書，卡通大師迪士尼也以愛讀書聞名。

迪士尼自己曾說，他的母親佛蘿瑞在她的小孩子們還小的時候，都在燭光旁唸書給他們聽，直到他們睡著。我們可以想像，在燭光中聽書入睡的浪漫氣息，一定會一直縈繞在迪士尼的腦海，長大後，他自然會想要尋求同樣的浪漫情境、重溫那難忘的舊夢，只是此時他不再能聽書入夢，只能看書催眠。

事實上，迪士尼的女兒狄安妮也記得，父親長大後不僅自己喜歡看書，也學他的母親唸書給孩子們聼。

迪士尼成為一個終身愛讀書的人，甚至在聖誕節 ，當他完成慶典活動之後，也會進入他自己的房間看書。1966年，迪士尼家人在航遊英屬哥倫比亞時，他的兩個女婿都去釣魚，迪士尼卻留在甲板上看書。

迪士尼會在任何地方發現書。據說，他在女兒狄安妮的床頭櫃上發現了「歡樂滿人間」(Mary Poppins)，並思考著要把它改編成卡通。

1935年旅遊歐洲，迪士尼帶回了數百本書，他在德國 慕尼黑書店買了149本圖畫書和插圖書，對德國的插畫風格和浪漫畫家很感興趣。

狄安妮說，「在我們家的藏書中就有一套『哈佛經典」』，書架現在還在，我就在那兒找到了狄更斯的『塊肉餘生錄』和莎克萊的『浮華世界』。『賓漢』可能就在那套書之中。」

終身是愛書人

狄安妮又繼續提到父親是藏書，包括插圖本的王爾德的「莎欒美」、伏爾泰的「憨第德」、奧瑪開儼的「魯拜集」、AE浩斯曼的「什洛郡少年」。迪士尼鼓勵為他寫腳本和製作卡通的作家去好萊塢的「作家俱樂部」聽演講。這些為他寫腳本和製作卡通的作家包括HG威爾斯、修斯(Rupert Hughes)和赫胥黎，他們寫的名作他都讀。「我們當然也有『大英百科全書』，」狄安妮說。

傳記方面，他嗜讀桑德堡(CarlSandburg)的林肯傳記。小說方面，他喜歡馬克吐溫的作品，迪士尼樂園中「豪華馬克吐溫號」靈感就是來自馬克吐溫。迪士尼製作的電影「馬克吐溫與我」，描寫害羞的11歲女孩桃樂絲遇見她在這世界上最崇拜的男人馬克吐溫，內心非常興奮。

迪士尼讀狄更斯的作品，除了前述的「塊肉餘生錄」之外，他還讀狄更斯的「小氣財神」和「孤雛淚」；然後是，他讀史蒂文生的作品，把史蒂文生的「金銀島」和「綁架」改編成卡通，可見受其影響之深。TH懷特的「永恆之王」和雨果的「鐘樓怪人」，也是迪士尼喜歡的作品。他讀巴里(James Matthew Bary)的「小飛俠」，他自己曾説，他喜歡「小飛俠」，僅次於「白雪公主」。

創作靈感來源

必須提到沙爾登(Felix Salten)的「小鹿斑比」。1938年，迪士尼接受哈佛大學的榮譽博士學位，同一天接受同樣學位的還有「魔山」的作者湯瑪斯曼，同桌吃飯時，湯瑪斯曼要迪士尼注意「小鹿斑比」一書，受希特勒之害的湯瑪斯曼很喜歡書中小鹿為生命而戰的精神。「小鹿斑比」在1942年面世時，希特勒是最先觀賞它的人之一，何其諷刺。

當然，迪士尼還讀了很多啟發他製作卡通的作品，包括「木偶奇遇記」。迪士尼讀了安徒生童話中的「雪后」，製作了「冰雪奇緣」；他讀了莎士比亞的「哈姆雷特」，我們就何其有幸能觀賞「獅子王」；他讀了安徒生的「人魚公主」，為我們留下了「小美人魚」，他讀了「叢林書」，我們就享有了「與森林共舞」，他讀了「絨毛兔」，我們看到了「玩具總動員」，他讀了格林兄弟的童話「白雪公主」，然後他給了我們「白雪公主與七矮人」，他閱讀了「愛麗絲夢遊仙境」，我們就有了「魔境夢遊」。

值得一提的是，除了這些小說或童話之外，有一本非小說深深影響了他的一生，那就是，正當他正要選擇卡通影片做為終生志業時，他在堪薩斯州市立圖書館發現了《卡通：如何製作它們、它們的起源與發展》一書。他說，發現此書是他一生最重要和最有用的事件之一。

尋找書中寶藏

迪士尼不僅勤讀書，也說了有關閱讀的名言，他說，「如果你沒有讀到一些偉大的故事以及偉大的詩，你就會一生都更貧窮。」他說，「書中有比『金銀島』上所有的海盜掠奪物更多的金銀。」他說，「書是很偉大的禮物，因為它們裡面有所有的世界。買一本書送給一個人，比買整個世界送給一個人便宜很多。」他又說，「一個讀書的人在死之前活了1000次。不曾讀書的人只活了一次。」

迪士尼不是名符其實作家，他沒有像安伯托艾可或卡爾維諾那樣寫出以愛書人為主角的小說，但是他用卡通片來表達對書的喜愛。例如，在「美女與野」中女主角貝兒就很喜歡讀書，她會很快樂地一再重讀自己喜歡的書。這部卡通描述貝兒為了救父親，遇到很多障礙，在每次的障礙中，她都顯示出自己對於閱讀的強烈慾望。

貝兒在影片中有一句名言是，「There's a book for that」，意思是，她相信，任何情況或感覺都可以在一本書的書頁中發現。當然，影片中她最有名有一句話是，「世界上我最愛的東西是我的書」。2026是迪士尼逝世60周年，我們不要忘記這位卡通大師，藉由「美女與野獸」中的「美女」口中說出這句對大人和小孩都會很有意義的話，只要大人記住這句話，書市也許就有振衰起敝的一天；只要鼓勵小朋友多看這部卡通，他們對影片中貝兒的這句話留下深刻印象，也許就不容易變壞呢。