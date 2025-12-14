你知道嗎／美國駕駛5習慣 在加拿大恐挨罰

加拿大 擁有洛磯山脈等自然奇觀，為戶外愛好者的天堂；溫哥華、多倫多、蒙特婁等都會區亦以豐富、獨特的歷史與文化，吸引無數美國遊客驅車北上。

Jalopnik網站報導，儘管多數交通規則與美國相似，但如同美國各州，加拿大各省的交通法規亦因地而異，橫跨各省時以下五項需特別留意，避免吃上罰單、壞了遊興。

1.紅燈右轉：美國境內，除非另有標示，通常允許在紅燈時右轉；但也有例外，如紐約市 除非路口設有允許標誌，否則屬違法行為。在加拿大多數地區，只要完全停車即可在紅燈時合法右轉；然而蒙特婁則不同，限制比紐約更嚴，全島皆禁止紅燈右轉。

2.未成年人同車時抽菸：加拿大多地已立法禁止駕駛與未成年人同車時抽菸，雖非全國皆屬違法，但實施禁令的地區，警察將毫不猶豫攔檢開罰。美國僅12州禁止此行為，因此若習慣開車時抽菸，值得留意這一加拿大法規。

3.空檔滑行下坡：此規定在加拿大與美國均屬違法，但僅限特定區域。關於空檔滑行是否真能省油的爭議已存在多年，無論答案為何，此種滑行方式會造成安全隱憂，除了車輛易失控，更會加重煞車系統負擔。美國許多州也立法禁止此一行為，但仍有部分州未立法，如明尼蘇達州雖曾有相關法規，但現已廢除。

4.血液酒精濃度法定標準：過去美國各州自訂判定駕駛人酒醉的標準，此舉造成規範混亂，90年代末期柯林頓總統頒定了全國統一標準：血液酒精濃度(BAC)達0.08%或以上即屬違法駕駛。這項法律已實施近30年，因此前往加拿大的美國旅客可能會驚訝地發現，在多數省BAC達0.05%就會惹上麻煩。令人困惑的是，加拿大聯邦政府同樣將法定限值設為0.08%，但各省仍可依理制定更嚴格的措施。

5.怠速超過一分鐘：華府 實施全美最嚴苛的規定：停放車輛若持續運轉超過三分鐘，可能面臨5000元罰款；其他地區則較寬鬆，如賓州允許在攝氏40度以下天氣，怠速長達20分鐘。然而溫哥華對此立場比華府更為嚴苛，規定車輛怠速不得超過一分鐘，使當地居民幾乎避免讓停放車輛持續運轉。