你知道嗎／車內睡覺 小心醒來吃罰單

在某些州，睡在自己的車裡竟然可能惹上大麻煩。(路透)
各州的機動車與交通法規不盡相同，信不信由你，在某些州，睡在自己的車裡可不像赤腳開車那樣，可能讓你惹上大麻煩。

為什麼在車裡睡覺會成為問題？以下是交通部、法律資料來源，以及汽車保險公司針對「在車內睡覺」所提供的重要資訊。

可以在休息站睡覺嗎？

在依規定停好的車裡睡覺，本身不是聯邦層級的犯罪，但「你在哪裡睡」以及「睡多久」，可能會決定你會不會收到一張不太好看的罰單

駕駛想在車裡休息的原因很多，例如長途駕駛的疲勞，然而有些州對此規定嚴格。例如在田納西州的休息站，禁止過夜停車。根據田納西州交通部對歡迎中心與休息站的規範，車輛不得停留超過兩小時。

取決於地點與時間

沒錯，即使是專門設立的休息區，有些州仍然限制車輛停留時間。

田納西州的停留時間限制就是全美最短之一；相較之下，德州的州際休息站則允許停留長達24小時，並允許過夜。

此外，一些大城市也明文禁止在公有或私有土地上睡在車裡。根據Allstate保險旗下的Direct Auto Insurance，這表示即使是在公有或私有停車場過夜，也可能是不合法的。

那麼，對駕駛友善、常被視為「過夜停車天堂」的沃爾瑪，又是什麼立場？

沃爾瑪不能凌駕州法而單獨制定過夜停車規則，它沒有全國一致的政策來允許RV或汽車在停車場過夜。根據沃爾瑪官方FAQ，是否允許RV停留，是由各門市經理依據停車空間與當地法規自行決定。

因此，不論是公有或私有停車場的相關規定，也同樣適用於沃爾瑪停車場。即使某些門市經理願意讓你在車內休息，你仍可能因違反當地的逗留法規而受到處分。

酒醉狀態 處罰更嚴重

根據全國律師目錄平台LawInfo.com 的資訊，如果你在禁止車內睡覺的州被執法人員發現，可能會收到罰單或被引用相關條文處分。若你處於酒醉狀態，情況更嚴重，只要執法人員能證明你有「意圖」在酒醉狀態下駕車，就可能構成犯罪。最好的做法就是事前規畫，避免讓自己陷入危險或違法的情境。

國家公路交通安全管理局(NHTSA)則提供有關疲勞駕駛的建議，指出駕駛若感到疲倦，可喝咖啡並在指定休息站小睡20分鐘。NHTSA強調，充分休息是避免疲勞駕駛的關鍵，而疲勞駕駛可能導致致命後果。

在車裡睡覺竟違法？ 哪裡睡、睡多久…各州規定不同小心收罰單

厚外套竟有高風險？汽車安全兒童座椅真相大揭秘

華府法官：執法人員須持逮捕令才能抓無證移民

車裡睡覺竟違法？哪裡睡、睡多久…小心一覺醒來收到罰單

養老社區過去為退休人士提供良好住所，但隨著住戶年紀老邁，也漸失去魅力。(圖／123RF)

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

2025-12-07 01:24
優格是一種富含營養的乳製食品，是美味且健康的飲食補充品。示意圖。(美聯社)

你知道嗎／傳統優格vs.希臘優格 誰勝出

2025-12-07 01:10
示意圖。(Photo by Ben White on Unsplash)

本周星座／牡羊座有驚有喜 天秤座勇於嘗試

2025-12-07 01:00
發酵的韓式泡菜能為飲食增添美味且多樣的益生菌來源。（圖／123RF）

養生／這7種食物 益生菌含量高於優格 有助增強免疫力

2025-12-07 01:07
網紅「杜拜巧克力」被超市放在入口最顯眼處。（記者徐蓓蓓╱攝影）

軟實力／加州Costco上架「杜拜巧克力」 成灣區打卡新寵

2025-12-07 01:25
沛恩是紐西蘭海軍裡的法國號樂手，10月時分配到南極洲駐紮，她的旋律從地球上最遠的練習室飄入冰凍的羅斯海。(美聯社)

談藝／她在世界盡頭 吹響最遙遠的號角聲

2025-12-07 14:12

超人氣

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

