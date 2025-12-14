我的頻道

理財百科／5理財錯誤 勿再重蹈覆轍

編譯尤寶琪
很多人都自認有良好的財務狀況，但仔細檢視後卻發現有許多可能會讓他們損失金錢、時間和精力的漏洞；佛羅里達州理財業者Life Planning Partners創辦人麥克拉納漢(Carolyn McClanahan)是名註冊理財規畫師，她表示，新客戶常常帶著與他們目標不符的投資組合和計畫來諮詢，有時甚至連計畫都沒有。

從忽略稅務影響，到忽視遺產規畫，以下是麥克拉納漢重複看到的五個錯誤，以及該如何避免這些錯誤。

選投資組合沒規畫

許多投資者在累積資金的過程中缺乏整體策略；麥克拉納漢表示，新客戶最常犯的錯誤是隨意選擇投資組合，且這些組合與他們的目標「不符」；結果往往是投資組合費用過高或稅務效率低。

最好的解決方法，是先制定一個明確列出你的風險承受能力和投資期限的財務計畫，然後制定指導資產配置的投資策略。

忽略舊401(k)帳戶

換工作通常會留下一堆的舊退休帳戶；「另一個例子，是你可能在之前的工作，開設了四、五個401(k)帳戶，這些帳戶不是費用高昂，要不就是投資選擇不佳，」麥克拉納漢指出。

合併帳戶可以你更輕鬆地追蹤投資表現、降低費用，並保持一致的資產配置策略。

忽視遺產規畫

只有及時更新並切實執行的遺產規畫，才能真正發揮作用；麥克拉納漢指出，她經常碰到沒有採取措施執行遺產規畫，或是根本沒有制定遺產規畫的客戶。

請確保你的遺囑、信託和授權委託書能反映你目前的意願，並已妥善簽署生效。

未更新受益人資訊

指定受益人常常被忽視，但它決定了誰將繼承你大部分的資產；麥克拉納漢表示，一個很常見的問題，是受益人資訊沒有及時更新，這可能導致資產落入錯誤的人手中，甚至完全繞過預期的繼承人。

定期檢視以及更新這些表格，不僅對你自身的財務安全至關重要，對你家人的財務安全來說也同樣重要。

未將資產登記在信託下

即使設立了可撤銷信託，如果資產沒有妥善登記所有權，信託也無法如預期般運作。

麥克拉納漢指出，許多客戶都會忘了這步驟，導致部分財產被排除在信託之外；這種疏忽可能會導致遺囑認證和其他意想不到的複雜情況。

