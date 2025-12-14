理財百科／繼承IRA帳戶資產 專家：3錯誤別犯

繼承人自行規畫，當年度收入較低時，可適當提領部分繼承IRA的錢，以免到最後被迫一次全領。(圖／123RF)

專家估計，2048年前，上百兆元的資產將從上一代流傳到下一代，繼承意外之財固然可喜可賀，繼承國稅局(IRA)帳戶裡的資產，最好避免犯三個錯誤。

2020年起，某些帳戶轉移須受「十年提領完畢」的法規管制，也就是其中的所有資產，必須在原帳戶持有人死亡日起算的十年內領光。

財務規畫專業人士建議，繼承人首要避免的錯誤就是「不明IRA規定」。例如，紐約州 水牛城Eudaimonia Wealth創辦人柯頗爾(Brett Koeppel)說，非配偶繼承人要遵守的規定十分複雜，必須先弄清楚。

根據2025年的 IRA規定，繼承父母遺產的成年人，如果父母親死亡前「最低提領額」規定就已生效，就必須在死亡日起10年內提領完畢。如果2025年提領額沒達到IRA的規定，就可能被罰繳應提額的25%。但如果你在兩年內填報5329表格，提領完畢規定數額，罰款可能降為10%，甚至免納罰款。

第二個應避免的錯誤是「不打算繳大筆稅金。」如果你繼承的IRA帳戶資產都是稅前資產，每領出一筆都要繳納所得稅，因此最好擬定「十年提領完畢」的「少納些稅」計畫。

有些繼承人認為頭九年每年提領最低額即可，到第十年再把剩下的一口氣提領完畢。但是，伊利諾州前景山( Mount Prospect)艾羅財務規畫公司創辦人諾瓦克(John Nowak)提醒大家，「這麼做，最後一年的所得稅額一定不小。」

因此，專家認為這十年提領期還是要妥善規畫，例如，如果預想得到哪幾年可能年收入很少，那幾年就可增加提領額。

第三個改避免犯的錯誤是「死抱固定投資不放」，不敢改變繼承來的IRA帳戶裡的投資資產。堪薩斯州曼哈頓 市CGN顧問公司資深顧問柏斯(Jamie Bosse)說，這是常見的錯誤。她說，理想情況是，各項投資能夠符合你的風險承受度、目標和時程。「這些資產現在是你的了，應該根據你自己的需要，好好地分配使用。」

當然，諾瓦克說決定調整投資時，也要考慮欠稅等納稅義務、收入需要、年度最低提領額等因素。例如，他說，如果定存單到期日超過年度最低提領額期限，你卻仍死抱不放，要兌現「妥善分配提領額」的計畫就很難，甚至要付出不小的代價。