我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

理財百科／繼承IRA帳戶資產 專家：3錯誤別犯

記者張聲肇
聽新聞
test
0:00 /0:00
繼承人自行規畫，當年度收入較低時，可適當提領部分繼承IRA的錢，以免到最後被迫一次全領。(圖／123RF)
繼承人自行規畫，當年度收入較低時，可適當提領部分繼承IRA的錢，以免到最後被迫一次全領。(圖／123RF)

專家估計，2048年前，上百兆元的資產將從上一代流傳到下一代，繼承意外之財固然可喜可賀，繼承國稅局(IRA)帳戶裡的資產，最好避免犯三個錯誤。

2020年起，某些帳戶轉移須受「十年提領完畢」的法規管制，也就是其中的所有資產，必須在原帳戶持有人死亡日起算的十年內領光。

財務規畫專業人士建議，繼承人首要避免的錯誤就是「不明IRA規定」。例如，紐約州水牛城Eudaimonia Wealth創辦人柯頗爾(Brett Koeppel)說，非配偶繼承人要遵守的規定十分複雜，必須先弄清楚。

根據2025年的 IRA規定，繼承父母遺產的成年人，如果父母親死亡前「最低提領額」規定就已生效，就必須在死亡日起10年內提領完畢。如果2025年提領額沒達到IRA的規定，就可能被罰繳應提額的25%。但如果你在兩年內填報5329表格，提領完畢規定數額，罰款可能降為10%，甚至免納罰款。

第二個應避免的錯誤是「不打算繳大筆稅金。」如果你繼承的IRA帳戶資產都是稅前資產，每領出一筆都要繳納所得稅，因此最好擬定「十年提領完畢」的「少納些稅」計畫。

有些繼承人認為頭九年每年提領最低額即可，到第十年再把剩下的一口氣提領完畢。但是，伊利諾州前景山( Mount Prospect)艾羅財務規畫公司創辦人諾瓦克(John Nowak)提醒大家，「這麼做，最後一年的所得稅額一定不小。」

因此，專家認為這十年提領期還是要妥善規畫，例如，如果預想得到哪幾年可能年收入很少，那幾年就可增加提領額。

第三個改避免犯的錯誤是「死抱固定投資不放」，不敢改變繼承來的IRA帳戶裡的投資資產。堪薩斯州曼哈頓市CGN顧問公司資深顧問柏斯(Jamie Bosse)說，這是常見的錯誤。她說，理想情況是，各項投資能夠符合你的風險承受度、目標和時程。「這些資產現在是你的了，應該根據你自己的需要，好好地分配使用。」

當然，諾瓦克說決定調整投資時，也要考慮欠稅等納稅義務、收入需要、年度最低提領額等因素。例如，他說，如果定存單到期日超過年度最低提領額期限，你卻仍死抱不放，要兌現「妥善分配提領額」的計畫就很難，甚至要付出不小的代價。

紐約州 曼哈頓 堪薩斯州

上一則

移民專頁／身分「黑掉」後婚姻綠卡面試 恐被ICE逮捕

下一則

理財百科／5理財錯誤 勿再重蹈覆轍

延伸閱讀

健康儲蓄帳戶擴大實施 可享3大稅務優惠

健康儲蓄帳戶擴大實施 可享3大稅務優惠
健康儲蓄帳戶擴大實施可享3優稅 逾5900萬人持有

健康儲蓄帳戶擴大實施可享3優稅 逾5900萬人持有
理財百科／嬰兒潮世代 愛基金 棄ETF？

理財百科／嬰兒潮世代 愛基金 棄ETF？
加州諾瓦克社區醫院 秋季安全評級拿F

加州諾瓦克社區醫院 秋季安全評級拿F

熱門新聞

養老社區過去為退休人士提供良好住所，但隨著住戶年紀老邁，也漸失去魅力。(圖／123RF)

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

2025-12-07 01:24
優格是一種富含營養的乳製食品，是美味且健康的飲食補充品。示意圖。(美聯社)

你知道嗎／傳統優格vs.希臘優格 誰勝出

2025-12-07 01:10
示意圖。(Photo by Ben White on Unsplash)

本周星座／牡羊座有驚有喜 天秤座勇於嘗試

2025-12-07 01:00
發酵的韓式泡菜能為飲食增添美味且多樣的益生菌來源。（圖／123RF）

養生／這7種食物 益生菌含量高於優格 有助增強免疫力

2025-12-07 01:07
網紅「杜拜巧克力」被超市放在入口最顯眼處。（記者徐蓓蓓╱攝影）

軟實力／加州Costco上架「杜拜巧克力」 成灣區打卡新寵

2025-12-07 01:25
沛恩是紐西蘭海軍裡的法國號樂手，10月時分配到南極洲駐紮，她的旋律從地球上最遠的練習室飄入冰凍的羅斯海。(美聯社)

談藝／她在世界盡頭 吹響最遙遠的號角聲

2025-12-07 14:12

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌