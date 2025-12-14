流行／香奈兒年度時裝大秀 走進廢棄紐約地鐵站

香奈兒12月在紐約市曼哈頓下城一處廢棄地鐵站舉行年度「Métiers d'art」系列展演。(路透)

香奈兒(Chanel)12月在紐約市曼哈頓 下城一處廢棄地鐵站 ，舉行年度「Métiers d’art」系列展演，將高端時尚置入最有城市氣息的地下場景，為冷冽的工業氛圍點綴時尚溫度。好萊塢 女星克里斯汀史都華(Kristen Stewart)以品牌大使身分到場看秀，向來以率性風格著稱的她非常享受這場獨特的時裝秀，形容整場秀「瀰漫動人情緒、宛如電影場景」，並看見時尚回到生活本質的可能性。

閒置包厘站 風格粗獷華麗

有線電視新聞網(CNN)報導，香奈兒今年的「Métiers d’art」秀場選在曼哈頓下城包厘(Bowery)的廢棄地鐵站。

這座地鐵站閒置多年，場地經粉刷改裝後，仍保留原有的歷史痕跡，鐵軌、牆面與舊機具成為天然布景，讓歷時一小時的看秀體驗帶點粗獷與華麗的矛盾美感。

身為香奈兒長期合作的品牌大使，史都華特別欣賞此次模特兒以「休閒混搭正式」的風格，她認為這種「看似隨性卻不失隆重」的精準穿搭，最能反映都會女性的真實狀態，也是時尚最迷人的時刻。

模特兒在地鐵站走秀，帶點粗獷與華麗的矛盾美感。(美聯社)

香奈兒新任藝術總監布拉齊(Matthieu Blazy)自10月巴黎時裝周亮相以來廣受好評，他以親民卻注重細節的精緻設計手法，吸引影星與時尚界高度關注。

太少搭地鐵 貴婦一度躊躇

「Métiers d’art」舉行當天，紐約雖然下著雨、寒風刺骨，64歲的英國影星蒂妲史雲頓(Tilda Swinton)、澳洲女星蘿絲拜恩(Rose Byrne)、剛拿下CFDA時尚奧斯卡(The CFDA Fashion Awards)時尚偶像大獎的A$AP Rocky，以及好萊塢女星瑪格麗特庫利(Margaret Qualley)等知名人士仍不畏低溫現身，展現香奈兒不容撼動的吸引力。

香奈兒選擇紐約並非偶然，主辦單位指出，品牌創辦人可可．香奈兒(Coco Chanel)生前經常造訪紐約，美國也是許多頂級顧客匯聚之處，堪稱全球精品消費的核心。

秀場模特兒穿梭於月台之間，步伐帶著紐約人的急促與倦怠，使整場秀跳脫傳統伸展台的僵硬步態，宛如現實城市的生活縮影。(美聯社)

不過，地鐵場景仍讓部分受邀的貴婦略感緊張，畢竟她們大多由私人豪華汽車接送。一名身著香奈兒套裝的貴婦在地鐵站閘門前躊躇不前，不知如何是好；資深女星克莉絲汀巴倫絲基(Christine Baranski)巧妙地以雍容姿態化解尷尬，也為這場大秀增添現實的戲劇轉折。

Métiers d’art系列通常在12月發表，並選在極具文化指標性的國際城市舉行，旨在強調品牌旗下工坊的手工技藝。今年的紐約地鐵秀也不例外，展場重點合作夥伴包括帽飾工坊Maison Michel、鞋匠Massaro，以及刺繡名坊Lesage等，不僅展現匠心工藝的專業傳承，也呼應城市的地下脈動。

模特兒台步 帶紐約人特色

秀場模特兒穿梭於月台之間，步伐帶著紐約人的急促與倦怠，使整場秀跳脫傳統伸展台的僵硬步態，宛如現實城市的生活縮影。

但對多數消費者而言，伸展台服飾始終與日常距離很遠。布拉齊的設計理念試圖縮短這道鴻溝，提醒人們，時尚穿搭依然能夠喚回女性的自信與快樂，貫徹香奈兒的「日常奢華」主張。

秀場模特兒穿梭於月台之間，宛如現實城市的生活縮影。(路透)

這場秀的亮點人物之一、職業女籃(WNBA)「芝加哥天空隊」(Chicago Sky)控球前鋒安潔兒．瑞斯(Angel Reese)受邀參與，第一次搭乘紐約地鐵的她坦言，時尚與運動文化的連結讓她在球場上表現更亮眼。

瑞斯說：「我覺得，看起來好看，感覺就會很棒。我們把時尚融入籃球運動，能夠穿著漂亮的衣服走進球員通道，前往更衣室換一套衣服，這讓我充滿動力，因為我知道魚與熊掌都能兼得，這完全有可能，一切皆有可能。」