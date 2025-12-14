封面故事／七大篇章 一覽《追憶似水年華》的世界

2021年12月16日，法國著名作家普魯斯特誕辰150周年紀念展在巴黎卡納瓦雷博物館揭幕。展覽用很多反映當時社會風情的畫作來反映普魯斯特時代的巴黎。(中新社)

《追憶似水年華》是法國大文豪馬塞爾．普魯斯特的傳世之作，也是引領法國在世界文學占有一席之地的經典鉅作。全書共七卷，3000多頁，200多萬字，於1913年至1927年間陸續出版，細膩刻畫19世紀末、20世紀初，宛如繁花 盛開的法國上流社會生活，那屬於世紀交替的美好年代。

譯者林德祐在導讀中寫道：

法國17世紀道德箴言家拉侯希福可(La Rochefoucauld)曾說：「真正的愛情就像鬼魂一樣，眾人談論，然而真正見過者，少矣！」他又說：「太陽與死亡都無法直視。」這兩段箴言都令人聯想起普魯斯特：眾人皆能繪聲繪影道出瑪德蓮糕點與茶杯裡的風暴，但讀過《追憶似水年華》者少矣，彷彿這套經典也名列無法直視之行列。是因為「生命太短，普魯斯特太長」？然而，在這個短影音充斥、注意力支離破碎的年代，普魯斯特的「長」也許正是一種抗衡，教我們如何重新細讀時間、細讀自己。

讀者若能跨越「普魯斯特太長」的魔咒，他必然能夠發現，這幾千頁的《追憶似水年華》足以改變一個人的思考，為生命傾注智慧的光彩、良善的特質、幽默的精神、超脫一切的豁達。

以下為分冊簡介

《追憶似水年華1：在斯萬家那邊》

童年的黃昏裡，馬塞爾在貢布雷的表姑婆房間等待母親的晚安之吻，細膩的感官記憶如瑪德蓮浸入茶湯般喚醒沉睡的時光。斯萬與奧黛特的愛情故事如幽暗迷霧，充滿矛盾與嫉妒，映照出貴族社交圈的虛偽與真實。家族聚會、夏日散步與小鎮風景交織成一幅時間的地圖。

童年不僅是敘述者記憶的起點，更是一場官能與意識的冒險。普魯斯特邀請讀者穿越日常細節，感受時間如何在微小瞬間中重生，奠定全書「追憶」與「時間」的核心主題。作為全書序章，本冊開啟了追憶的閘門，讓過去與現在交織，成為後續故事情感與哲思的根基。

《追憶似水年華2：在花樣少女倩影下》

為情所傷的馬塞爾初識艾貝婷，年華的光影在巴爾貝克閃爍，愛意在信件與海濱的少女群中悄然萌芽。艾貝婷的神祕微笑與外祖母的陪伴，讓他在愛慕與嫉妒間徘徊。每一次偶遇與心動，彷如晨霧般朦朧，映照出成長的困惑與悸動。

青春是迷人的萬花筒，折射出愛情的甜美與苦澀、情感的初綻與破碎。普魯斯特以敏銳的筆觸捕捉情感波動，呈現自我認識的萌芽與愛情的試煉。在全書中，本冊承接童年的純真，鋪陳愛與自我認識的複雜，成為路上的橋梁。

《追憶似水年華3：蓋爾芒特那邊》

巴黎貴族的華麗沙龍裡，馬塞爾與聖盧成為至交，見證蓋爾芒特家族的權力鬥爭與虛榮表象。公爵夫人的青睞、家族成員間的暗潮洶湧，與外祖母的逝世交織出哀愁氛圍。社交聚會成為心理戰場，階級的冷漠與人性的幽微在交際中顯露。

深刻剖析上流社會的矛盾與腐朽，擴展了敘事視野，讓個人記憶與社會現實相互映照。普魯斯特細膩刻畫人性陰暗，深化時間與階級的主題。作為全書重要篇章，它是記憶中社會現實的鏡像，推動故事流向更廣闊的層面延伸。

《追憶似水年華4：所多瑪和蛾摩拉》

欲望與禁忌交織，馬塞爾目睹夏呂斯與朱畢安的親密接觸，意識同性戀 在社會陰影下的掙扎。艾貝婷的神祕行蹤與情感波動，讓他陷入愛與焦慮的漩渦。宴會與夜晚密語鋪陳出愛欲與偽善的遮毯。

大膽揭露社會隱而不提的真相，愛情與身分認同的矛盾在壓抑中爆發。普魯斯特以細膩筆觸描繪心理裂痕，深化自我對社會的反思。作為全書中最具挑戰性的篇章，它突破禁錮，豐厚了作品的思想層次。

法國總統馬克宏於2021年9月「歐洲遺產日」參觀國文豪普魯斯特博物館「萊奧妮姑媽之家」 'La Maison de Tante Leonie' (The house of aunt Leonie) 。(路透檔案照)

《追憶似水年華5：女囚》

馬塞爾與艾貝婷同居，愛情成為無形牢籠，日常充滿猜忌與監控。渴望擁有卻被不安折磨，兩人間的每一次對話都暗藏危機。艾貝婷的自由與神祕成為謎題，情感的矛盾與痛苦交織成哀歌。

懷疑是內心劇場的簾幕，愛與痛苦、自由與束縛交織成無止境的輪迴。普魯斯特深刻拷問愛的本質，展現情感的極限。作為高潮篇章，它讓記憶成為愛與苦難的見證，也是自我覺醒的必經之路。

《追憶似水年華6：消失的艾貝婷》

艾貝婷的離去猶如驟雨，馬塞爾在失落與悔恨中苦苦追尋。拼湊戀人絮語成為無盡的迷霧，愛情的幻影在回憶中反覆閃現。失去成為唯一真實，痛苦與釋懷在心中激烈碰撞。

踏上一場自我療癒的旅程，在哀傷與振作間尋找新生。普魯斯特描繪失去後的空虛與希望，讓愛情的終結成為自我重建的契機。本冊透析從束縛到解放的關鍵，深化追憶的主題。

《追憶似水年華7：重現的時光》

戰後巴黎，時光重現。馬塞爾在社交場合發現昔日舊人面孔已被歲月改變，過去的片段在記憶中交錯閃現。他終於領悟，唯有將經歷昇華為 藝術，才能讓失去的時光永存。

結尾是哲思的頂點，時間成為創造與救贖的泉源。普魯斯特以書寫為武器，將愛、痛苦與希望化為永恆文字。作為全書終章，它拼湊碎片成完整自我，讚頌記憶、藝術與人生的永恆追尋。

