我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

封面故事／七大篇章 一覽《追憶似水年華》的世界

阿蘇
聽新聞
test
0:00 /0:00
2021年12月16日，法國著名作家普魯斯特誕辰150周年紀念展在巴黎卡納瓦雷博物館揭幕。展覽用很多反映當時社會風情的畫作來反映普魯斯特時代的巴黎。(中新社)
2021年12月16日，法國著名作家普魯斯特誕辰150周年紀念展在巴黎卡納瓦雷博物館揭幕。展覽用很多反映當時社會風情的畫作來反映普魯斯特時代的巴黎。(中新社)

《追憶似水年華》是法國大文豪馬塞爾．普魯斯特的傳世之作，也是引領法國在世界文學占有一席之地的經典鉅作。全書共七卷，3000多頁，200多萬字，於1913年至1927年間陸續出版，細膩刻畫19世紀末、20世紀初，宛如繁花盛開的法國上流社會生活，那屬於世紀交替的美好年代。

譯者林德祐在導讀中寫道：

法國17世紀道德箴言家拉侯希福可(La Rochefoucauld)曾說：「真正的愛情就像鬼魂一樣，眾人談論，然而真正見過者，少矣！」他又說：「太陽與死亡都無法直視。」這兩段箴言都令人聯想起普魯斯特：眾人皆能繪聲繪影道出瑪德蓮糕點與茶杯裡的風暴，但讀過《追憶似水年華》者少矣，彷彿這套經典也名列無法直視之行列。是因為「生命太短，普魯斯特太長」？然而，在這個短影音充斥、注意力支離破碎的年代，普魯斯特的「長」也許正是一種抗衡，教我們如何重新細讀時間、細讀自己。

讀者若能跨越「普魯斯特太長」的魔咒，他必然能夠發現，這幾千頁的《追憶似水年華》足以改變一個人的思考，為生命傾注智慧的光彩、良善的特質、幽默的精神、超脫一切的豁達。

以下為分冊簡介

《追憶似水年華1：在斯萬家那邊》

童年的黃昏裡，馬塞爾在貢布雷的表姑婆房間等待母親的晚安之吻，細膩的感官記憶如瑪德蓮浸入茶湯般喚醒沉睡的時光。斯萬與奧黛特的愛情故事如幽暗迷霧，充滿矛盾與嫉妒，映照出貴族社交圈的虛偽與真實。家族聚會、夏日散步與小鎮風景交織成一幅時間的地圖。

童年不僅是敘述者記憶的起點，更是一場官能與意識的冒險。普魯斯特邀請讀者穿越日常細節，感受時間如何在微小瞬間中重生，奠定全書「追憶」與「時間」的核心主題。作為全書序章，本冊開啟了追憶的閘門，讓過去與現在交織，成為後續故事情感與哲思的根基。

《追憶似水年華2：在花樣少女倩影下》

為情所傷的馬塞爾初識艾貝婷，年華的光影在巴爾貝克閃爍，愛意在信件與海濱的少女群中悄然萌芽。艾貝婷的神祕微笑與外祖母的陪伴，讓他在愛慕與嫉妒間徘徊。每一次偶遇與心動，彷如晨霧般朦朧，映照出成長的困惑與悸動。

青春是迷人的萬花筒，折射出愛情的甜美與苦澀、情感的初綻與破碎。普魯斯特以敏銳的筆觸捕捉情感波動，呈現自我認識的萌芽與愛情的試煉。在全書中，本冊承接童年的純真，鋪陳愛與自我認識的複雜，成為路上的橋梁。

《追憶似水年華3：蓋爾芒特那邊》

巴黎貴族的華麗沙龍裡，馬塞爾與聖盧成為至交，見證蓋爾芒特家族的權力鬥爭與虛榮表象。公爵夫人的青睞、家族成員間的暗潮洶湧，與外祖母的逝世交織出哀愁氛圍。社交聚會成為心理戰場，階級的冷漠與人性的幽微在交際中顯露。

深刻剖析上流社會的矛盾與腐朽，擴展了敘事視野，讓個人記憶與社會現實相互映照。普魯斯特細膩刻畫人性陰暗，深化時間與階級的主題。作為全書重要篇章，它是記憶中社會現實的鏡像，推動故事流向更廣闊的層面延伸。

《追憶似水年華4：所多瑪和蛾摩拉》

欲望與禁忌交織，馬塞爾目睹夏呂斯與朱畢安的親密接觸，意識同性戀在社會陰影下的掙扎。艾貝婷的神祕行蹤與情感波動，讓他陷入愛與焦慮的漩渦。宴會與夜晚密語鋪陳出愛欲與偽善的遮毯。

大膽揭露社會隱而不提的真相，愛情與身分認同的矛盾在壓抑中爆發。普魯斯特以細膩筆觸描繪心理裂痕，深化自我對社會的反思。作為全書中最具挑戰性的篇章，它突破禁錮，豐厚了作品的思想層次。

法國總統馬克宏於2021年9月「歐洲遺產日」參觀國文豪普魯斯特博物館「萊奧妮姑媽...
法國總統馬克宏於2021年9月「歐洲遺產日」參觀國文豪普魯斯特博物館「萊奧妮姑媽之家」 'La Maison de Tante Leonie' (The house of aunt Leonie) 。(路透檔案照)

《追憶似水年華5：女囚》

馬塞爾與艾貝婷同居，愛情成為無形牢籠，日常充滿猜忌與監控。渴望擁有卻被不安折磨，兩人間的每一次對話都暗藏危機。艾貝婷的自由與神祕成為謎題，情感的矛盾與痛苦交織成哀歌。

懷疑是內心劇場的簾幕，愛與痛苦、自由與束縛交織成無止境的輪迴。普魯斯特深刻拷問愛的本質，展現情感的極限。作為高潮篇章，它讓記憶成為愛與苦難的見證，也是自我覺醒的必經之路。

《追憶似水年華6：消失的艾貝婷》

艾貝婷的離去猶如驟雨，馬塞爾在失落與悔恨中苦苦追尋。拼湊戀人絮語成為無盡的迷霧，愛情的幻影在回憶中反覆閃現。失去成為唯一真實，痛苦與釋懷在心中激烈碰撞。

踏上一場自我療癒的旅程，在哀傷與振作間尋找新生。普魯斯特描繪失去後的空虛與希望，讓愛情的終結成為自我重建的契機。本冊透析從束縛到解放的關鍵，深化追憶的主題。

《追憶似水年華7：重現的時光》

戰後巴黎，時光重現。馬塞爾在社交場合發現昔日舊人面孔已被歲月改變，過去的片段在記憶中交錯閃現。他終於領悟，唯有將經歷昇華為藝術，才能讓失去的時光永存。

結尾是哲思的頂點，時間成為創造與救贖的泉源。普魯斯特以書寫為武器，將愛、痛苦與希望化為永恆文字。作為全書終章，它拼湊碎片成完整自我，讚頌記憶、藝術與人生的永恆追尋。

（摘自博客來網站）

●「追憶似水年華」購書網站：https://linkingthink.com/TempsR

2022年7月22日，法國發行著名作家普魯斯特逝世100周年紀念郵票。該郵票全套...
2022年7月22日，法國發行著名作家普魯斯特逝世100周年紀念郵票。該郵票全套一枚，面值1.65歐元，圖案為普魯斯特肖像。普魯斯特1922年在巴黎去世，終年51歲，其代表作是長篇小說《追憶似水年華》。 (中新社)

華為 繁花 同性戀

上一則

封面故事／記憶裡的獠牙博物館 黃春明「山爺」諷世寓言

下一則

封面故事／《追憶似水年華》繁中譯本 重現普魯斯特黃金年代

延伸閱讀

馬克宏訪華得手了 新一對熊貓2027落戶法國 期限10年

馬克宏訪華得手了 新一對熊貓2027落戶法國 期限10年
歐洲無人機飛越事件再一樁 法國核潛艦基地受侵擾

歐洲無人機飛越事件再一樁 法國核潛艦基地受侵擾
「漂亮阿姨」 網讚爆7旬法國夫人布莉姬 酸民咋都不見

「漂亮阿姨」 網讚爆7旬法國夫人布莉姬 酸民咋都不見
戀愛腦拯救法國出版業 巴黎最大浪漫書店開幕

戀愛腦拯救法國出版業 巴黎最大浪漫書店開幕

熱門新聞

養老社區過去為退休人士提供良好住所，但隨著住戶年紀老邁，也漸失去魅力。(圖／123RF)

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

2025-12-07 01:24
優格是一種富含營養的乳製食品，是美味且健康的飲食補充品。示意圖。(美聯社)

你知道嗎／傳統優格vs.希臘優格 誰勝出

2025-12-07 01:10
示意圖。(Photo by Ben White on Unsplash)

本周星座／牡羊座有驚有喜 天秤座勇於嘗試

2025-12-07 01:00
發酵的韓式泡菜能為飲食增添美味且多樣的益生菌來源。（圖／123RF）

養生／這7種食物 益生菌含量高於優格 有助增強免疫力

2025-12-07 01:07
網紅「杜拜巧克力」被超市放在入口最顯眼處。（記者徐蓓蓓╱攝影）

軟實力／加州Costco上架「杜拜巧克力」 成灣區打卡新寵

2025-12-07 01:25
沛恩是紐西蘭海軍裡的法國號樂手，10月時分配到南極洲駐紮，她的旋律從地球上最遠的練習室飄入冰凍的羅斯海。(美聯社)

談藝／她在世界盡頭 吹響最遙遠的號角聲

2025-12-07 14:12

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌