我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

綠手指／酪梨種子泡水育苗 可當室內綠植

曾維序
聽新聞
test
0:00 /0:00

酪梨種子種出綠樹不僅簡單又有趣，而且是很適合淡季和孩子一同進行的活動。因為酪梨是熱帶植物，所以寒冷氣候下無法在室外度過冬天，可以改種在室內；雖然室內栽培的酪梨不會結果，但能當漂亮的室內綠植。

美聯社報導，園藝專家達米雅諾(Jessica Damiano)說，她從小嘗試在室內種植各種水果種子，像是桃子、芒果和酪梨，現在她不再將此視為科學實驗，而是創造免費植栽的方法，透過玻璃看到根蔓延非常有趣。園藝區第9到11區可在室外種植任意種類的酪梨，但室內植栽選擇較小而能適應室內環境的哈斯(Hass)酪梨更適合。

達米雅諾說，種植酪梨盆栽的步驟如下。首先將酪梨種子沖洗乾淨，讓種子尖頭朝上垂直拿著，沿著種子中心周圍插入四根木牙籤，並且立在玻璃杯口或容器邊緣，加水到牙籤的高度，讓種子下半部沒入水中，最後將容器放在窗台邊或光源下方，每隔幾天換水。數周內便會看到種子底部長出根、上方長出新芽，種子外殼可能會隨時間逐漸脫落。

當新芽有數英寸高，而且長出葉子，就能移除牙籤將植株移植到排水良好的培養土裡，記得讓種子尖端暴露在空氣中，並使用下方有排水孔的容器。隨著葉子愈長愈多，修剪低處稍高的葉片讓植株長得更茂密。如果盆栽要放在室內，應擺在陽光最充足的窗邊，避免直接曝曬。

土壤完全乾燥再澆水，但別讓土乾燥太久，將手指戳入花盆感受根部土壤的濕度，就能判斷是否需要澆水。如果土壤很乾，把花盆放到水槽內，稍微開水龍頭讓水慢慢注入土中，直到有水從排水孔流出。每隔四到六個月用酪梨專用肥料，或緩釋均衡肥料，依照4-6-4、5-5-5或包裝所示的比例施肥。

酪梨 園藝

上一則

周日動動腦／1896年李鴻章訪美行程的最後一站是何地？

下一則

綠手指／馬鬱蘭、薰衣草 最佳拍檔

延伸閱讀

綠手指／吹葉機 功能多 還可做8事

綠手指／吹葉機 功能多 還可做8事
綠手指／枯萎植物別扔 2方法再利用

綠手指／枯萎植物別扔 2方法再利用
你知道嗎／多吃莓果抗氧化 加了香蕉反壞事

你知道嗎／多吃莓果抗氧化 加了香蕉反壞事
1.25美元吃1天 幾年後就能買房？極簡飲食引發網友熱議

1.25美元吃1天 幾年後就能買房？極簡飲食引發網友熱議

熱門新聞

養老社區過去為退休人士提供良好住所，但隨著住戶年紀老邁，也漸失去魅力。(圖／123RF)

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

2025-12-07 01:24
優格是一種富含營養的乳製食品，是美味且健康的飲食補充品。示意圖。(美聯社)

你知道嗎／傳統優格vs.希臘優格 誰勝出

2025-12-07 01:10
示意圖。(Photo by Ben White on Unsplash)

本周星座／牡羊座有驚有喜 天秤座勇於嘗試

2025-12-07 01:00
發酵的韓式泡菜能為飲食增添美味且多樣的益生菌來源。（圖／123RF）

養生／這7種食物 益生菌含量高於優格 有助增強免疫力

2025-12-07 01:07
網紅「杜拜巧克力」被超市放在入口最顯眼處。（記者徐蓓蓓╱攝影）

軟實力／加州Costco上架「杜拜巧克力」 成灣區打卡新寵

2025-12-07 01:25
沛恩是紐西蘭海軍裡的法國號樂手，10月時分配到南極洲駐紮，她的旋律從地球上最遠的練習室飄入冰凍的羅斯海。(美聯社)

談藝／她在世界盡頭 吹響最遙遠的號角聲

2025-12-07 14:12

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌