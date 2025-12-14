我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

美國現象／租房門檻高 車宿家庭想搬卻搬不了

記者李怡
聽新聞
test
0:00 /0:00
長年停在街區上的車旅家庭，給社區居民帶來困擾。(記者李怡/攝影)
長年停在街區上的車旅家庭，給社區居民帶來困擾。(記者李怡/攝影)

近年舊金山各地的街邊大型休旅車(RV)不斷增加，從Bayshore、Bayview到工業走廊，許多家庭長期居住在車中，成為城市住房危機最直觀的面貌。對鄰近居民而言，RV長期停放造成衛生、停車和治安困擾；對住在車裡的家庭來說，他們並非不願意搬入正常住房，而是面臨冗長的等待期與層層門檻，使想搬卻搬不了成為普遍問題。

許多居民經常提出疑問，既然市府提供住房補助，為何這些家庭仍停留在街頭？實際上，大量車宿家庭在取得補助後仍難以找到願意出租的房東。原因包括租屋市場競爭激烈、家庭文件作業時間較長、部分房東偏好能立即入住的租客，以及當媒合程序完成時，原本找到的房源已被其他租客搶走，導致補助無法轉化成實際住房。

Portola居民劉艷珍表示，她每天開車經過同一批RV在街邊聚集停車處，半年下來都沒有變，他們不是不想搬走，是房東不願意等市府流程。

為解決這項長期瓶頸，舊金山21日啟動一項新的媒合政策，由私人基金Breaking the Cycle Fund出資，替房東提供一個月保留金(hold payment)，讓房源在媒合期間得以暫時空著，不會因等待補助家庭而造成房東損失。

對許多車宿家庭而言，搬進正式住房意味著孩子能穩定上學、父母更容易找到工作，生活能重新恢復秩序。Bayview 的王先生說，他曾與車宿家庭聊過，大部分家長都有工作，只是無法負擔租金或無法在競爭中搶到房。這些家庭不是選擇車宿，而是被迫。

此計畫未來成效仍待觀察，但居民普遍表示，只要能讓街邊RV減少、讓家庭回到屋內，就是值得支持的一步。

舊金山 租客 租金

上一則

城鎮傳真／美國面積最大佛寺 尋訪佛光山西來寺

下一則

美國現象／灣區房價失控 谷歌員工睡車上3個月

延伸閱讀

美對H200分潤怎麼抽？白宮：從台灣出口時徵收25%關稅

美對H200分潤怎麼抽？白宮：從台灣出口時徵收25%關稅
澤倫斯基拒割讓領土 傳美國要烏克蘭「無論如何都要放棄頓巴斯」

澤倫斯基拒割讓領土 傳美國要烏克蘭「無論如何都要放棄頓巴斯」
川普：台灣晶片產業正移向美國 很快取得50%市場

川普：台灣晶片產業正移向美國 很快取得50%市場
川普准了 美國開放出售Nvidia H200晶片給中國

川普准了 美國開放出售Nvidia H200晶片給中國

熱門新聞

養老社區過去為退休人士提供良好住所，但隨著住戶年紀老邁，也漸失去魅力。(圖／123RF)

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

2025-12-07 01:24
優格是一種富含營養的乳製食品，是美味且健康的飲食補充品。示意圖。(美聯社)

你知道嗎／傳統優格vs.希臘優格 誰勝出

2025-12-07 01:10
示意圖。(Photo by Ben White on Unsplash)

本周星座／牡羊座有驚有喜 天秤座勇於嘗試

2025-12-07 01:00
發酵的韓式泡菜能為飲食增添美味且多樣的益生菌來源。（圖／123RF）

養生／這7種食物 益生菌含量高於優格 有助增強免疫力

2025-12-07 01:07
網紅「杜拜巧克力」被超市放在入口最顯眼處。（記者徐蓓蓓╱攝影）

軟實力／加州Costco上架「杜拜巧克力」 成灣區打卡新寵

2025-12-07 01:25
沛恩是紐西蘭海軍裡的法國號樂手，10月時分配到南極洲駐紮，她的旋律從地球上最遠的練習室飄入冰凍的羅斯海。(美聯社)

談藝／她在世界盡頭 吹響最遙遠的號角聲

2025-12-07 14:12

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌