稅務漫談／川普2.0法案系列：川普金卡 申請者面臨稅務審查

川普政府預訂2025年12月18日開始實施「金卡」(100萬元買綠卡 )計畫，並計畫推出「白金卡」(500萬元購買美國永久居留權)，向世界富豪敞開美國大門。

★申請人 須提供收入來源

印有川普頭像的金卡(Trump Gold Card)投資計畫，類似於美國移民 局自30年前推出的EB-5投資換綠卡計畫，目前「市場價」為一般投資專案105萬元，「區域中心」專案80萬元；中國申請人的排期約為7.5年；截至2025年，已有約6萬中國人申請EB-5計畫取得綠卡(或臨時綠卡)。因此一般估計仍在排隊等候的EB-5中國申請人應在10萬以上。由於「金卡」計畫的排期相比EB-5將大為縮短，又不受地域限制，因此對已經申請EB-5的申請人將擁有極大的吸引力。

再看世界「百萬富翁」的分布，高居榜首的是美國(743萬人，約占總人口的2.3%)，亞軍是日本(378萬)，德國第三(165萬)，中國第四(150萬人，約占總人口的千分之1.1)。

但「金卡」不同於EB-5之處，在於後者投資額是refundable(在拿到臨時綠卡時，也不排除有些項目虧損嚴重或涉及詐騙，所以投資金額被侵蝕溢盡)，而「金卡」則是「捐獻」，因此會連帶出現稅務申報問題。

首先，國稅局要檢測這100萬元捐款的「含金量」，確定這100萬元是勞動或投資稅後所得，不涉及洗錢、走私、販毒、詐騙等非法勾當，因此金卡申請人必須提供自己的收入來源。先舉一例。

Steven Wang為中國深圳ABC公司的CEO，年薪500萬元，因年屆退休，決定申請「金卡」。國稅局會循1040(或1040NR)，年底海外資產20萬元(夫妻40萬元)或(年中最高30/60萬元)元的「門檻」，要求Steven Wang申報Fin 114及8938(海外資產申報)，涉及所有銀行存款，股票證券房地產投資資訊，如果Steven Wang擁有ABC或其他公司10%以上的股份，他還要申報5471，披露公司的資產負債及盈餘資訊。

「川普金卡」向世界富豪展開雙臂的同時，也向世界企業巨擘拋出橄欖枝。金卡提案同時允許捐款200萬元的企業「登陸」美國，獲得永久居留權。因此Steven Wang可以ABC名義向美國移民局捐款200萬元，把自己及家屬列為公司「受益人」，同樣可獲得快捷「綠卡」。

★白金卡 海外收入免繳稅

移民局已專門設計I-140G(Immigrant Petition for the Gold Card Program)提供給「金卡」申請人的律師。移民局還準備進一步推出「白金卡」(Platinum)捐款500萬元的選項，「白金卡」持有人每年可在美國境內居留最多270天，且無須就其海外收入繳納美國稅款，這無疑是海外富豪最為關心的選項。

面對美國會計師協會(American Institute of Certified Public Accountants，AICPA)及業界的強烈質疑，國稅局於2025年11月24日推出1040 Schedule 1-A (Additional Deductions)列入對小費 和超時工資的扣減，此draft(徵求意見稿)共六個部分：

1.報稅人的MAGI(Modified Adjusted Gross Income)；

2.No Tax on Tips(小費扣減)，2025年最多扣減2萬5000元，單身戶主MAGI不能超過15萬元，夫妻合報收入不能超過30萬元；

3.No Tax on Overtime(超時扣減)。單身戶主最高扣減1萬2500元；夫妻合報最高扣減2萬5000元，MAGI同二(單身戶主15萬，夫妻合報30萬)；

4.No Tax on Car Loan Interest(汽車貸款利息扣減)，最高扣減額2025年為1萬元，唯MAGI單身戶主上限為10萬元，夫妻合報上限為20萬元；

5.Enhanced Deduction for Seniors(老人額外扣減)，2025年為6000元，唯單身戶主MAGI不得超過7萬5000元，夫妻合報MAGI不得超過15萬元方可獲得；

6.Total Additional Deductions(額外扣減加總)。

以上四個部分的扣減(小費、超時、車貸利息、65歲以上老人的額外扣減)總額匯總到1040表的13b (Additional Deductions from Schedule 1-A)，從報稅人的Taxable Income(上稅收入)扣除，以還「大又美」的「本色」。

(作者為註冊會計師)