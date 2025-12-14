周日動動腦／1896年李鴻章訪美行程的最後一站是何地？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.日本有兩隻名犬：「忠犬八公」和狗狗幣 (Dogecoin)標誌圖像的Kabosu(意「臭橙」)，牠們分別是什麼品種的狗？

2.哪一位美國總統曾在白宮 草坪養了一群羊，藉由吃草修剪草坪，羊毛拍賣所得還捐給紅十字會？

3.第一個比特幣自動櫃員機(ATM)於2013年10月29日在哪個城市推出？

4.1896年李鴻章出使歐美各國歷時190天，其美國行程的最後一站是何地？

5.「如果宇宙不是你所愛之人的家，就算不上是個宇宙」—這是哪位名人的名言？

6.紐約市 是全球歌曲中被提及次數最多的城市，緊隨其後的三個是哪裡？

7.現在的捲筒衛生紙是哪一國的發明家在1891年改良設計而成，並取得了專利？

8.金與銅的合金叫「玫瑰金」，金和鐵的合金叫「藍金」，而金與銀的合金叫什麼？

9.《根特祭壇畫》(Ghent Altarpiece)是史上被偷次數最多的名畫─高達7次，現在存放在哪個國家的博物館？

10.食品中毒的主因常是病原細菌、黴菌毒素、病毒等微生物污染。除了諾羅病毒、沙門氏桿菌，請再找出三種常見病源。

答案：1.秋田犬、柴犬 2.威爾遜 3.溫哥華 4.尼加拉瓜瀑布 5.霍金 6.倫敦、洛杉磯、巴黎 7.英國 8.琥珀金 9.比利時 10.仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌、腸炎弧菌