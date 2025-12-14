我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

星座／巨蟹座幸運降臨 天蠍座運勢高漲

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

2025年12月14日至12月20日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★☆☆☆☆

缺乏熱情的一周，不管是面對愛情還是事業你都有些提不起勁，生活進入渾渾噩噩的節奏。需要多給自己加油打氣，才能增添一些向前的動力。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

本周你常常扮演情緒失控者的角色，幼稚的舉動會讓你的形象大打折扣。凡事盡量避免感情用事，以免和他人發生衝突。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

戀人常能感受你的溫柔，使得你們的戀情得到很好的維護；工作沒有捷徑可走，腳踏實地才是正道；財運尚可，機會面前千萬不可手軟。

幸運色彩：象牙白

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★★

幸運女神降臨身邊的一周，只要有想法並且付諸行動，多半都能達成所願。投資作為本周的重心，多放些心力，將能有所斬獲。

幸運色彩：古銅青

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

這周你會感受到較大的生活壓力。親愛的，別什麼困難都試圖自己一個人去扛，要相信戀人、家人、朋友能給你提供支撐，讓你應對麻煩時變得輕鬆簡單。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

刺蝟形象本周將成為你的寫照，小心人際關係出現裂痕。身邊的人稍不如你的意你就會炸毛，其中戀人和朋友最易成為被你刺傷的首要對象。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

這個星期你將在充滿暖意的氛圍中度過。得好心人士關心，有機會結識新的異性；工作壓力較大，有計畫就不怕做不好；理財會要耗費你不少精力，不過成效不錯。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

運勢高漲，愛情可望迎來新的春天，溫馨浪漫的約會將會促進你們的戀情發展。事業進入發奮圖強的狀態，難題都將被你排除。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

沉甸甸的擔子將毫不留情地落在你肩上。家人對你的依賴、上司交托你的使命將一併來找你討債，你只能以「分期還款」的方式，慢慢卸下這些擔子。

幸運色彩：生態綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

有驚也有喜的一周，驚來自於工作學習，將面臨一些挑戰，咬牙挺過去，你的能力可得到極大提升。喜來自愛情，可以去慢慢體會。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

工作將成為你本周的重心。事業漸入佳境，有機會得到老闆重用，不過與此同時你的私人時間則會減少，需要多用言語去關心另一半。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

「精疲力盡」的字樣這一周就像是刻在你額頭上似的。繁重的大小事務就夠讓你煩的，沒必要再給自己徒增負擔。有些事情能推掉的、能延後的，就擱一邊吧！

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？

更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座運勢

上一則

談藝／她在世界盡頭 吹響最遙遠的號角聲

下一則

旅遊／遊南非 看動物也嘗動物

延伸閱讀

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈
水官生帶財 4生肖把握「大雪前」謝平安 來年運勢爆棚

水官生帶財 4生肖把握「大雪前」謝平安 來年運勢爆棚
「人生如打怪」三星座樂於挑戰自己 獅子愛秀、他只想知道極限在哪

「人生如打怪」三星座樂於挑戰自己 獅子愛秀、他只想知道極限在哪
本周星座／天蠍座好友相聚 射手座結交新友

本周星座／天蠍座好友相聚 射手座結交新友

熱門新聞

養老社區過去為退休人士提供良好住所，但隨著住戶年紀老邁，也漸失去魅力。(圖／123RF)

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

2025-12-07 01:24
優格是一種富含營養的乳製食品，是美味且健康的飲食補充品。示意圖。(美聯社)

你知道嗎／傳統優格vs.希臘優格 誰勝出

2025-12-07 01:10
示意圖。(Photo by Ben White on Unsplash)

本周星座／牡羊座有驚有喜 天秤座勇於嘗試

2025-12-07 01:00
發酵的韓式泡菜能為飲食增添美味且多樣的益生菌來源。（圖／123RF）

養生／這7種食物 益生菌含量高於優格 有助增強免疫力

2025-12-07 01:07
網紅「杜拜巧克力」被超市放在入口最顯眼處。（記者徐蓓蓓╱攝影）

軟實力／加州Costco上架「杜拜巧克力」 成灣區打卡新寵

2025-12-07 01:25
沛恩是紐西蘭海軍裡的法國號樂手，10月時分配到南極洲駐紮，她的旋律從地球上最遠的練習室飄入冰凍的羅斯海。(美聯社)

談藝／她在世界盡頭 吹響最遙遠的號角聲

2025-12-07 14:12

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌