星座／巨蟹座幸運降臨 天蠍座運勢高漲

2025年12月14日至12月20日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★☆☆☆☆

缺乏熱情的一周，不管是面對愛情還是事業你都有些提不起勁，生活進入渾渾噩噩的節奏。需要多給自己加油打氣，才能增添一些向前的動力。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

本周你常常扮演情緒失控者的角色，幼稚的舉動會讓你的形象大打折扣。凡事盡量避免感情用事，以免和他人發生衝突。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

戀人常能感受你的溫柔，使得你們的戀情得到很好的維護；工作沒有捷徑可走，腳踏實地才是正道；財運尚可，機會面前千萬不可手軟。

幸運色彩：象牙白

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★★

幸運女神降臨身邊的一周，只要有想法並且付諸行動，多半都能達成所願。投資作為本周的重心，多放些心力，將能有所斬獲。

幸運色彩：古銅青

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

這周你會感受到較大的生活壓力。親愛的，別什麼困難都試圖自己一個人去扛，要相信戀人、家人、朋友能給你提供支撐，讓你應對麻煩時變得輕鬆簡單。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

刺蝟形象本周將成為你的寫照，小心人際關係出現裂痕。身邊的人稍不如你的意你就會炸毛，其中戀人和朋友最易成為被你刺傷的首要對象。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

這個星期你將在充滿暖意的氛圍中度過。得好心人士關心，有機會結識新的異性；工作壓力較大，有計畫就不怕做不好；理財會要耗費你不少精力，不過成效不錯。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

運勢高漲，愛情可望迎來新的春天，溫馨浪漫的約會將會促進你們的戀情發展。事業進入發奮圖強的狀態，難題都將被你排除。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

沉甸甸的擔子將毫不留情地落在你肩上。家人對你的依賴、上司交托你的使命將一併來找你討債，你只能以「分期還款」的方式，慢慢卸下這些擔子。

幸運色彩：生態綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

有驚也有喜的一周，驚來自於工作學習，將面臨一些挑戰，咬牙挺過去，你的能力可得到極大提升。喜來自愛情，可以去慢慢體會。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

工作將成為你本周的重心。事業漸入佳境，有機會得到老闆重用，不過與此同時你的私人時間則會減少，需要多用言語去關心另一半。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

「精疲力盡」的字樣這一周就像是刻在你額頭上似的。繁重的大小事務就夠讓你煩的，沒必要再給自己徒增負擔。有些事情能推掉的、能延後的，就擱一邊吧！

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

