養生／喝咖啡好處多 防癌、延壽、抗氧化

現代人咖啡 成癮已不是新鮮事，醫師提醒，早上10點和下午3點是飲用咖啡最佳時段，每天至多喝三杯；尤其咖啡對心血管疾病、糖尿病 等都有正面影響，化療期間也可飲用，不會對治療產生負面影響。此外，喝咖啡還有利於延長壽命，改善便祕和疲勞，並增強社交愉悅感

台大醫學院外科部名譽教授及乳癌防治基金會董事長張金堅指出，近十年來研究顯示，咖啡的益處多於壞處，飲用適量咖啡，對心血管疾病、糖尿病等都有正面影響。尤其許多癌症 患者擔心罹癌後是否不能飲用咖啡？他表示，乳癌患者治療後可以適量喝咖啡，特別是荷爾蒙接受體陽性的人，不會增加復發的風險；尤其咖啡對大腸癌、肝癌等癌症有一定的保護作用，在化療期間也可適度飲用咖啡。

張金堅不僅品嘗咖啡，還深入研究咖啡的成分和其對健康的影響，發現咖啡中有超過1000種成分，其中咖啡因僅占1.5%，更含有綠原酸、咖啡酸和奎寧酸等酚酸類成分，是人類攝取抗氧化物的最大來源；抗氧化物還能中和自由基，減少其對細胞的損害，有助於降低慢性病與罹患癌症的風險。

近年來的研究更顯示，咖啡中的多酚和益生原，能促進腸道好菌的生長，對乳酸桿菌的生長效果更好，這些好菌的增長，有助於腸道健康，甚至與增強免疫系統有關。

張金堅也提到，咖啡的多種風味及種類，讓人們能根據個人喜好來選擇不同的沖煮方式與口感。不論是濃郁的義式濃縮、香甜的卡布奇諾還是清淡的美式咖啡，都各有其獨特風味，且不同的沖泡方法也會影響咖啡的抗氧化效果。

他舉例，相較於深焙咖啡，淺焙咖啡擁有更多的抗氧化物質，對健康更具益處。因此，懂得選擇適合自己體質與需求的咖啡種類，不僅能享受美味，還能對健康有所幫助。

而大家最擔心的「咖啡因」是否會攝取過量？張金堅建議，每天喝兩至三杯咖啡最適宜，攝取量不要超過400毫克，這樣既能享受咖啡提神效果，又不會對健康造成負擔。

尤其可以盡量在早上10點及下午3點時飲用咖啡，適量的咖啡能夠提振精神，但要避免在晚上或臨睡前喝咖啡，容易影響睡眠品質，進而導致失眠。另外，他也提醒，咖啡雖然有很多健康益處，但每個人的體質不同，適量且適時飲用才是關鍵。