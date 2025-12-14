我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

養生／喝咖啡好處多 防癌、延壽、抗氧化

許凱婷
相較於深焙咖啡，淺焙咖啡擁有更多的抗氧化物質。(圖／123RF)
相較於深焙咖啡，淺焙咖啡擁有更多的抗氧化物質。(圖／123RF)

現代人咖啡成癮已不是新鮮事，醫師提醒，早上10點和下午3點是飲用咖啡最佳時段，每天至多喝三杯；尤其咖啡對心血管疾病、糖尿病等都有正面影響，化療期間也可飲用，不會對治療產生負面影響。此外，喝咖啡還有利於延長壽命，改善便祕和疲勞，並增強社交愉悅感

台大醫學院外科部名譽教授及乳癌防治基金會董事長張金堅指出，近十年來研究顯示，咖啡的益處多於壞處，飲用適量咖啡，對心血管疾病、糖尿病等都有正面影響。尤其許多癌症患者擔心罹癌後是否不能飲用咖啡？他表示，乳癌患者治療後可以適量喝咖啡，特別是荷爾蒙接受體陽性的人，不會增加復發的風險；尤其咖啡對大腸癌、肝癌等癌症有一定的保護作用，在化療期間也可適度飲用咖啡。

張金堅不僅品嘗咖啡，還深入研究咖啡的成分和其對健康的影響，發現咖啡中有超過1000種成分，其中咖啡因僅占1.5%，更含有綠原酸、咖啡酸和奎寧酸等酚酸類成分，是人類攝取抗氧化物的最大來源；抗氧化物還能中和自由基，減少其對細胞的損害，有助於降低慢性病與罹患癌症的風險。

近年來的研究更顯示，咖啡中的多酚和益生原，能促進腸道好菌的生長，對乳酸桿菌的生長效果更好，這些好菌的增長，有助於腸道健康，甚至與增強免疫系統有關。

張金堅也提到，咖啡的多種風味及種類，讓人們能根據個人喜好來選擇不同的沖煮方式與口感。不論是濃郁的義式濃縮、香甜的卡布奇諾還是清淡的美式咖啡，都各有其獨特風味，且不同的沖泡方法也會影響咖啡的抗氧化效果。

他舉例，相較於深焙咖啡，淺焙咖啡擁有更多的抗氧化物質，對健康更具益處。因此，懂得選擇適合自己體質與需求的咖啡種類，不僅能享受美味，還能對健康有所幫助。

而大家最擔心的「咖啡因」是否會攝取過量？張金堅建議，每天喝兩至三杯咖啡最適宜，攝取量不要超過400毫克，這樣既能享受咖啡提神效果，又不會對健康造成負擔。

尤其可以盡量在早上10點及下午3點時飲用咖啡，適量的咖啡能夠提振精神，但要避免在晚上或臨睡前喝咖啡，容易影響睡眠品質，進而導致失眠。另外，他也提醒，咖啡雖然有很多健康益處，但每個人的體質不同，適量且適時飲用才是關鍵。

咖啡 癌症 糖尿病

上一則

娛樂／聖誕串流電影 歡樂喜劇過佳節

下一則

養生／不同蛋白質組合 可穩定血糖 也能護腸道

延伸閱讀

咖啡愈喝愈胖？醫揭真兇是紙杯 一杯吞下2.5萬顆塑膠微粒

咖啡愈喝愈胖？醫揭真兇是紙杯 一杯吞下2.5萬顆塑膠微粒
上海1杯咖啡賣1823美元 網友：仁慈、不坑窮人

上海1杯咖啡賣1823美元 網友：仁慈、不坑窮人
黑白集／一杯咖啡 看見賴政府仇中偏執

黑白集／一杯咖啡 看見賴政府仇中偏執
業者：瑞幸咖啡若登台 嚐鮮期後才是真正考驗

業者：瑞幸咖啡若登台 嚐鮮期後才是真正考驗

熱門新聞

養老社區過去為退休人士提供良好住所，但隨著住戶年紀老邁，也漸失去魅力。(圖／123RF)

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

2025-12-07 01:24
優格是一種富含營養的乳製食品，是美味且健康的飲食補充品。示意圖。(美聯社)

你知道嗎／傳統優格vs.希臘優格 誰勝出

2025-12-07 01:10
示意圖。(Photo by Ben White on Unsplash)

本周星座／牡羊座有驚有喜 天秤座勇於嘗試

2025-12-07 01:00
發酵的韓式泡菜能為飲食增添美味且多樣的益生菌來源。（圖／123RF）

養生／這7種食物 益生菌含量高於優格 有助增強免疫力

2025-12-07 01:07
網紅「杜拜巧克力」被超市放在入口最顯眼處。（記者徐蓓蓓╱攝影）

軟實力／加州Costco上架「杜拜巧克力」 成灣區打卡新寵

2025-12-07 01:25
沛恩是紐西蘭海軍裡的法國號樂手，10月時分配到南極洲駐紮，她的旋律從地球上最遠的練習室飄入冰凍的羅斯海。(美聯社)

談藝／她在世界盡頭 吹響最遙遠的號角聲

2025-12-07 14:12

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌