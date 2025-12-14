旅遊／遊南非 看動物也嘗動物

我的頻道

梁聖屏
維多利亞瀑布。（作者提供）
維多利亞瀑布。（作者提供）

大姊夫最大的嗜好就是遊山玩水，如今地球上幾乎每一寸土地都留下了他的鞋印，他的大背包上，縫滿了走訪過國家的國旗。去年初，他又號召親友到南非旅行。我一向是大姊的跟班，馬上報名。

老公卻百般推託：胃受不了洋餐、膝蓋不能承受爬山下海、野生動物臭又髒、還長虱子…我只淡淡一句：「那就請你十五天自理三餐吧！」他雖心不甘情不願，最後還是參加。我暗自竊喜，滿心期待。

誰知「天有不測風雲，人有旦夕禍福」。大姊10月突然全身發黃，本以為只是黃疸，而確診是第三期胰臟癌。夫妻倆立刻退團，我一心要陪她回台灣就醫，幾番掙扎後心不甘情不願，照計畫出行。

從波士頓飛抵開普敦

同時抵達有一位來自加州灣區舊金山的資深專業全陪男導遊。和七位團員：有住聖地牙哥退休護士與她住洛城學妹、住同城的退休教學主任、大姊夫學弟（退休高級工程師）和他小兒子、住在華府的電腦設計專家。姊夫的退休教師妹妹，妹婿是退休生化專家，他倆清晨已從澳洲入住旅館。

豪華的大巴，舒適卻顯得奢華。一問才知還有兩對夫妻：一對華裔夫妻從美國西北部華盛頓州來，一對台裔大富豪夫妻現居新澤西州來，在轉機地因大雷雨航班取消，延遲一天才抵達。

我們搭上聯合United Airline航空，從波士頓飛往華盛頓機場，再轉機，飛足15小時，終於抵達南非母城-開普敦（Cape Town）。當地的華裔女導遊已笑容可掬等候著，她年輕漂亮看似不到30歲，活潑可愛又親切。

住入旅館後，我們直奔餐廳，開始了15天餐餐「包肥buffet」的日子。

大象衝向車子 驚險邂逅

每天6點起床，6點半補給肚皮，7點腸子排毒，7點半準時出發。清晨是觀賞動物的最佳時機，既避開酷熱，也能捕捉牠們覓食的壯觀場景。

第一天，大巴慢行中，一頭大象突然衝向車身，嚇得大家尖叫，有人直喊快開車。大象見我們慌張，得意地甩甩尾巴走開。導遊解釋：大象若要攻擊，尾巴會下垂緊夾在兩腿間、耳朵貼腦，就衝向目標。

大象過街。（作者提供）
大象過街。（作者提供）

接下來幾天，我們乘無門無窗的吉普車，勇敢地在大象群中穿梭，近距離欣賞牠們雄偉壯觀，甚至還捕捉到不少光天化日下傳情的自然景象。

河馬憨態可掬，小耳朵頂在大腦袋上，短小四肢無法游泳，只能在淺水邊泡著，以保護脆弱易裂的皮膚。幼小河馬會爬到媽媽背上一起泡涼，母愛令人動容。

河馬戲水。（作者提供）
河馬戲水。（作者提供）

鬣狗（hyenas）生性凶狠，見到母鬣狗在路邊餵奶時、任小仔在牠身上攀爬，也展現出溫柔母愛的一面。

動物變食物 吃得尷尬

沼澤中的鱷魚則安然曬太陽，甚至張著大嘴任人拍照；午餐竟端上「烤鱷魚尾巴肉」，口感像油多的魚肉。

大鱷魚午休。（作者提供）
大鱷魚午休。（作者提供）

參觀駝鳥園時，團友興奮又緊張搶著餵食高雅華麗的駝鳥，煎「駝鳥肉排」是午餐主菜，大夥兒吃得心裡頗愧疚。

大鴕鳥。（作者提供）
大鴕鳥。（作者提供）
長頸鹿吃早餐。（作者提供）
長頸鹿吃早餐。（作者提供）

沿途還有成群的跳羚（Springbok）、捲角羚（Kudu），活力充沛，彈跳優雅；中午餐廳菜單上，吃了「燉跳羚」、「烤捲角羚」，味道似東方滷肉，肉質甜嫩。

煎鴕鳥肉排。（作者提供）
煎鴕鳥肉排。（作者提供）
吃乾蟲蛹。（作者提供）
吃乾蟲蛹。（作者提供）

草坪上的野豬用獠牙翻土覓食。晚上在民俗村，大廳中的火烤整隻野豬，雖香味撲鼻，但皮硬肉老，大家僅象徵性嘗一口，感嘆人類永遠在食物鏈頂端。

野豬覓食。（作者提供）
野豬覓食。（作者提供）

惟有猴子們還沒入餐飲業菜單，卻在餐廳外大鬧：大猴衝上桌搶走遊客的薯片，嚇得女客花容失色，小猴要一口，被大猴一掌擊退。

完成壯舉 74歲的自豪

15天行程之中，我們搭乘兩次國內航班、兩次遊輪、三次吉普車，感覺身經百戰。拍拍肩膀，74歲的老骨頭居然毫髮無傷，相當值得自豪。

曼德拉總統雕像。（作者提供）
曼德拉總統雕像。（作者提供）

導遊們口若懸河、知識淵博，讓大家全神貫注的聽著，突破「下車尿尿，上車睡覺」的壞習慣。加上導遊陳女士一路為團隊、誠心祈福，每次上車都默唸「出門經」，更添一份安心。

紙短情長，無法詳述此行所見天然景觀：鐘乳石洞、宏偉峽谷、三茅屋岩、暴風雨橋、上帝之窗、維多利亞瀑布，及一大串建國艱辛歷史，古、今政治、經濟、社會、人種問題。總結只一句：南非，不愧是造物者最完美的傑作。

好望角地標。（作者提供）
好望角地標。（作者提供）
荷籣南非開拓史館。（作者提供）
荷籣南非開拓史館。（作者提供）

退休 南非 華裔

