娛樂／擺脫短劇土味 盛夏芬德拉「拖」到爆紅

短劇「盛夏芬德拉」海報。（取材自豆瓣電影）

中國短劇（微短劇）市場發展迅速，去年票房收入達70億美元，首次超過了中國電影票房。這些短劇製作周期短，內容節奏快且常帶誇張劇情，廣受女性與熟齡觀眾喜愛。早前播出的「盛夏芬德拉」播出17天突破30億觀看數，創下短劇最快紀錄。

1集3分鐘 能追到天亮

這部共計82集的「盛夏芬德拉」，每集只有2至3分鐘，很多觀眾在社群發文表示「可以追到天亮」。不同於短劇多給人「土味」、「狗血」的印象，不少觀眾和業內人士認為「盛夏芬德拉」之所以異軍突起，因其既有演員細膩感情的演技呈現，也有「電影級」畫面製作水平的「加持」。

「芬德拉」其實是一款白玫瑰的名字，花語是「只對你一人鍾情」，代表著專一、永恆的愛情。該劇描述可愛活潑的女孩被家庭要求嫁給商界成功人士，毫無感情基礎的兩人「先婚後愛」，隨後展開「極致拉扯」，女方逃、男方追，最後實現Happy Ending。

「盛夏芬德拉」全劇82集的前30集，著重在男女主角從相識到退婚的過程，後面52集則瞄準男主「追妻」。如果對照其他短劇的節奏，30集足夠讓男女主角從現代穿越到古代、外太空 很多趟，但是「盛夏芬德拉」沒有強行趕進度，反而因為「拖沓」，讓它與眾不同了起來。

「拖沓」的節奏是編劇宇航刻意設置的，在她眼中，只有男女主角有足夠多的情感鋪墊，才可以讓觀眾相信男主角追妻的理由，「如果相愛不寫好，追妻就不好看。」導演張大馬也表示，「盛夏芬德拉」整部戲拍攝了11天。在短劇領域，這樣的拍攝同樣屬於「拖沓」，大部分作品拍攝周期不會超過一周。

張大馬坦言，自己在籌拍「盛夏芬德拉」的過程中，已經強烈感覺到作品播出時會「爆」，最終達到今天「現象級」的出圈效果，是天時、地利、人和多種因素共同作用的結果。

張大馬表示，現在短劇免費模式成為主流，大量原本不屬於傳統短劇受眾的中產、熟齡用戶湧入（女性居多，年齡層普遍在20至40歲）。這些觀眾並不再滿足於強衝突、快節奏傳統短劇，而是渴望能在劇中找到情感映射與審美共鳴。基於持續的數據分析，張大馬找準了「客群」，恰好與張大馬配合最緊密的搭檔編劇宇航非常擅長創作情感密度高的故事，同時融入女性議題，兩人在多部作品的合作中培養了極高的默契。

導演潛水直播間選角

對於短劇而言，確定題材之後，選角就成了「重中之重」。其中，男主角很早就決定是與導演合作過「深情誘引」的劉蕭旭；但女主角遲遲沒有確定。和傳統選角不同，張大馬除了看演員資料和照片眼緣外，更重視其在短視頻，甚至是直播中的生活化表現。最初，女演員郭宇欣的一張精緻妝容照片吸引了張大馬，而隨後張大馬「潛水」在其直播間，觀摩了她一場戶外遊玩的直播。當看到郭宇欣吹海風，喝小酒呈現出的自由灑脫感後，張大馬當即「拍板」。

「很多觀眾說我們選角優秀，其實他們最終演成什麼樣，都沒有超出我的預期，這就是他們本人本性的釋放。」在張大馬看來，只要選對了人，打好了基礎，把演員引入角色情緒和節奏中，他們自然會呈現出觀眾滿意的狀態。

豎屏美學 走位公分精算

此外，「盛夏芬德拉」被觀眾津津樂道的還有鏡頭調度、節奏控制、配樂選用，它的「視聽語言」用以服務情感敘事，構建起的沈浸情感空間更容易讓故事被深刻認同。

張大馬認為，豎屏構圖和橫屏構圖是截然不同的。豎屏很窄的畫面中，如何去調度人物關係，自己在進短劇領域後一直在研究，他說：「我拍戲，演員走位要按厘米（公分）計。演員進入畫面的位移有一點差距，整體的構圖畫風感覺就不對了。」

不過，「盛夏芬德拉」並非毫無負評，有觀眾認為前30集感情鋪墊過長、劇中沒有展現出商業運作的手腕、兒女情長與現實世界不符等，但對於大量支持「盛夏芬德拉」的粉絲認為，導演、編劇會「撩撥心弦」，男女主角的戲劇張力有真實感，鏡頭語言足夠讓觀眾以強烈的真實情感代入，CP讓人覺得「好嗑」，這就夠了。

（取材自中國新聞周刊）