料理功夫/鹹肉苦瓜小炒

做了道鹹肉苦瓜小炒，受到家中老少的欣賞，晚餐桌上一掃而光·食譜 如下：

食材：

苦瓜一條(洗淨後從縱處一剖為二，刮淨內部白色的瓜瓤後，切成薄片)、培根鹹肉三條(切小片)、榨菜一湯匙、大蒜五至六瓣、小紅椒三支切小粒、鹽一茶匙、菜油和醬油少許。

作法：

1.用一小匙鹽醃漬苦瓜片，抓勻，醃15分鐘後，以清水沖掉鹽分，擠乾水分，置放於無油的炒鍋中，以小火乾煸片刻後起鍋備用。

2.炒鍋下油，中火下培根，將兩面煎成金黃色。

3.倒入大蒜及辣椒粒，以中火爆香，倒進苦瓜片回鍋，淋上少許醬油，入榨菜，大火同炒幾下，即可起鍋上菜。

苦瓜不再有苦味，吸取了培根和榨菜的鹹香，兼具大蒜和辣椒的提味，是一道新鮮開胃的時蔬。家中如有五花肉或火腿，也都是上選的替代食材。

