料理功夫/鹹肉苦瓜小炒

周靈
做了道鹹肉苦瓜小炒，受到家中老少的欣賞，晚餐桌上一掃而光·食譜如下：

食材：

苦瓜一條(洗淨後從縱處一剖為二，刮淨內部白色的瓜瓤後，切成薄片)、培根鹹肉三條(切小片)、榨菜一湯匙、大蒜五至六瓣、小紅椒三支切小粒、鹽一茶匙、菜油和醬油少許。

作法：

1.用一小匙鹽醃漬苦瓜片，抓勻，醃15分鐘後，以清水沖掉鹽分，擠乾水分，置放於無油的炒鍋中，以小火乾煸片刻後起鍋備用。

2.炒鍋下油，中火下培根，將兩面煎成金黃色。

3.倒入大蒜及辣椒粒，以中火爆香，倒進苦瓜片回鍋，淋上少許醬油，入榨菜，大火同炒幾下，即可起鍋上菜。

苦瓜不再有苦味，吸取了培根和榨菜的鹹香，兼具大蒜和辣椒的提味，是一道新鮮開胃的時蔬。家中如有五花肉或火腿，也都是上選的替代食材。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

食譜

料理功夫/香脆丸子

料理功夫/救命稻草芙蓉蛋

料理功夫/蓮藕花生豬腳滷

料理功夫/南瓜豆沙燒餅 & 迷你南瓜球

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

