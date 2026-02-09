為華裔新年寶寶贏得4萬元

本報記者曹健(左)和「新年寶寶」及其父母全家在帝國大廈點燈儀式上歡喜相聚。(本報資料照)

2007年元旦，我循往年慣例前往紐約大學下城醫院採訪新年寶寶的新聞。當天紐約市的新年寶寶剛好出生於零點鐘聲敲響之際的0時0分0秒，而且是華裔 。

在產後病房裡，熟睡的新年寶寶被年輕的華裔父母抱在懷裡，滿屋媒體記者拍攝和提問，記錄這對來自中國福州的小夫妻故事。然而，我覺得寶寶的父親缺少足夠的歡喜，他的眼神裡有一絲失落。

我帶著些疑慮回到報社，在電腦上漫無目的地嘗試用不同的關鍵詞搜索，好半天也沒有頭緒，直到屏幕上跳出「玩具反斗城」(Toys“R”Us)的「新年寶寶獎勵計畫」(1st Baby of the Year Sweepstakes)。

當年玩具反斗城推出一項活動，新年第一個在美國出生的嬰兒，可獲得該公司頒發的2.5萬元獎金，寶寶誕生的醫院和提供產前檢查的診所，可以分別獲得1萬元和5000元。這是一筆不小的獎金，如果寫進稿子裡，肯定更具新聞性。

我立即打電話給下城醫院，詢問是否知道這項抽獎，以及華裔寶寶是否獲得了獎金。結果獲知，由於寶寶的母親在美國沒有合法身分，依照玩具反斗城的活動條款，不能獲得獎金。玩具反斗城已派代表向這對夫婦解釋，並送上了一個價值百元的花籃。

我打再電話給寶寶的父親，他有點驚訝，說已知不能拿到獎金，雖有點失望(我想這就是他在病房受訪時眼神中有一絲落寞的原因)，但喜得健康漂亮的女兒，還是感到非常幸福和知足。

三方總額共4萬元的獎金，一個花籃就打發了，這有點不可接受，我決心搞清楚為什麼，於是查找到活動條款，逐字逐句閱讀密密麻麻的細小文字，果然找到漏洞：獎金明確寫明獎金受益人是新年寶寶，且將以大學助學金的方式支付，但卻要求父母必須有合法居留身分。我直覺認為這個條款有法律問題，孩子的獎金跟母親的身分有什麼關係？

發稿時間緊迫，我把新聞點落在「失去大獎」，沒有質疑獎金條款有問題。次日的「世界日報 」在頭版頭條刊登了「華裔新年寶寶失大獎」的獨家新聞，地方版「美東焦點」也有寶寶夫妻移民故事的報導。見報後，中文媒體的同行紛紛來問我，是怎麼撈到這個獨家新聞點的，我回答說：「一個眼神，我沒放過。」

意外的是，紐約時報的編輯很快打來電話，表明要追蹤報導，請我介紹元旦當天的採訪經過並提供寶寶父母的電話，由於當天時報的記者沒去醫院採訪，時報希望我也能提供新年寶寶的照片。徵得主管同意後，我將有關信息和照片提供給紐約時報。

幾天後，紐約時報在頭版並轉內頁刊登上萬字的長篇報導，我拍攝的照片就在頭版，並且給世界日報和我署了名，報導中也指出，這個新聞是由美國最大的中文媒體世界日報率先報導的。紐時的稿子更詳實、更有深度，最重要的是，時報明確點出了「出生公民權」這個話題，上升到了國家政策乃至美國憲法的高度。

紐時報導出爐後，在美國社會引發更為廣泛的反響，包括美聯社、CNN在内的許多主流媒體，甚至包括來自德國、新加坡等地的外國媒體，紛紛聯繫世界日報紐約總社進行採訪，有電視台把轉播車開進世界日報大院，出現了「美國主流媒體採訪中文媒體」的景象。

紐約華裔律師王懷恩，看到報導後自告奮勇免費代表新年寶寶的父母與玩具反斗城進行法律交涉。美華協會等在主流社會有相當影響力的華人 組織，也加入了為新年寶寶維權的陣營，時任紐約分會會長歐陽蕭安在美國廣播公司(ABC電視台)的直播談話節目中亮相辯論。

某日，世報時任總編輯翁台生邀我參加編前會議，讓我介紹新年寶寶新聞的採訪經過，時任社長李厚維也現身，頒給我獎金。

1月6日，玩具反斗城在世界日報引發的輿論壓力下，宣布活動條款中有關新年寶寶的父母必須有合法身分的條款無效，紐約下城醫院的華裔新年寶寶林詩琦可以獲得獎金，為她接生的紐約大學下城醫院以及提供產檢的王嘉廉社區醫療中心也可獲得相應的獎金。

當年元旦美國共有三名在零時整出生的新年寶寶，紐約州有兩個、喬治亞州有一個，其中還有一個新年寶寶的母親也是無證移民，獎金也失而復得，就此三名寶寶都取得獎金資格。

新年寶寶的新聞從元旦起持續發酵，世界日報持續兩個多月追蹤報導，出生公民權也成為年度熱點話題之一。

連續多年在紐約帝國大廈舉行農曆新年亮燈儀式的亞美商業發展中心，在帝國大廈頒給我社區服務獎，同時獲獎的還有也為新年寶寶爭權出了大力的王懷恩律師。我也在頒獎儀式上與新年寶寶一家三口重逢。

當天同時獲獎的紐約市議員、後來成為紐約市主計長的劉醇逸在現場特別表示，新年寶寶的報導表明，世界日报雖然是一份以中文出版的報紙，但其影響力已不只是一份中文報紙。