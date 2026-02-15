首次和世界日報 結緣，乃在於一九九○年代中期我首次踏上美國的土地，進入研究所深造之初，在某華文書局裡不經意地瞥見「她」，我隨手購買了一份，發現「她」的內容除了包含北美洲和國際要聞、兩岸三地的報導、美國不可或缺的體育和娛樂新聞以外，上下古今欄目對於喜好歷史的敝人更是頗具吸引力；加以雙親在台灣可是幾十年以來「聯合報」的忠實讀者，所以聯合報旗下的「世界日報」排版，對我而言是如此地熟悉且親切，因此這個初次體驗所帶來的是完美的第一印象。

完成學位後，隨即返回台灣和大陸工作，等到數年以後偕同新婚妻子再入境美國之際，面臨的是工作和生活的繁忙，所幸已經退休 在台的雙親和在大陸的岳母分別來美和我們相聚，這時的世界日報，可就是長輩們和外界互動的「臍帶」。尤其父親那時在台灣的股市中還非常地活躍，世界日報提供每日的台北股市走勢圖，正是父親每天晚間的功課之所繫，也是父親遙控他台灣股市帳戶之所本。因為有世界日報的牽線，方能玉成那段在異國他鄉尚能菽水承歡、膝前盡孝的寶貴時光。

二○一五年，時值抗日戰爭勝利七十周年紀念，我在上下古今欄目中看到許多長輩發表走過那段烽火歲月的記憶，想到先祖父早於一九三七年隨中央軍七十七師在淞滬前線力戰日寇陣亡，時年六歲的父親成為戰火孤雛，驚覺我們家中也有很多感人的歷史故事可以分享。我於是執起禿筆，寫下了「父親與柳際明將軍的孺慕一世」一文，開啟了今生首次向報刊雜誌投稿的先例，更是承蒙主編青睞，拙文被刊登於上下古今欄目之上。

隨後我再接再厲，將畢業於黃埔軍校十四期的外公、英年殉國的飛虎隊分隊長立維叔公，和畢業於黃埔軍校十七期的秉彝伯等親族抗日事蹟投稿，也都依序獲得見報機會，被世界日報主編直接無聲地鼓舞和肯定，那份滿足喜悅之情難以形容。

上下古今欄目主編還鼓勵大家提供珍藏的老物件、老相片，以短文介紹與大家分享，我於是提供了父親「國民革命軍遺族學校」的學生名牌之相片，並為文數篇披露遺族學校的故事。豈料世界日報無遠弗屆的影響力，竟然驚動旅居美東地區超過一甲子的父親同學向叔叔，在全美各地打聽文章作者——我這個陌生的晚輩，當然後來串起了更多的佳話和趣事。

應華夏中文學校西北分校朱校長之邀，我也在周末加入了對華裔新血高年級的中文教學工作，雖然學校指定使用暨南大學出版的中文教材，但是個人覺得世界日報「家園版」刊登的散文隨筆所描繪的逸聞趣事、生活點滴，反而更貼近我們在美國的日常，進而讓以ABC（American-born Chinese）為主的學子們產生共鳴而學習中文。

某次學校開辦夏令營活動，暑期十周內我全數選用「家園版」的文章作為範本講授，還鼓勵學生們嘗試模仿習作，這些經歷都我今生美好的回憶。

在南加州 的乾媽也是長期訂閱世界日報的讀者，她每天翻開報紙的第一件事，就是先在數個欄目間，尋找有否刊登我這個乾兒子寫的文章，想不到世界日報竟然還帶給乾媽「開盲盒」的樂趣。

回顧過往，我與世界日報的互動，由單向交流的純讀者，晉級為偶有拙作見報的投稿者，最後尚有機會成為使用世界日報作為「薪火相傳」的工具，在海外中文教育略盡綿薄的貢獻者。在此除了感謝，再感謝，並祝願世界日報秉持初衷，永續服務僑社，一如既往地前行，並繼續「伴我到老」。