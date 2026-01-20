我的頻道

在一九九五年二月初，我們從中國飛到香港，停留一天後，又轉機去日本，再從日本飛往美國。幾番輾轉後，終於扺達了紐約甘迺迪國際機場。

飛機緩緩降落時，窗外正飄著雪花，那是我人生中第一次看到雪，真的好美好美。然而，我的心情卻依然沉重，我想念爺爺，想念我的小夥伴們，不知道什麼時候才能再見到他們。爸爸比我們早來美國三年，幫我們辦了移民簽證，他希望我和弟弟能在美國成長、讀書，這樣以後會有更多更好的發展機會。就這樣，年僅十二歲的我，跟著媽媽和弟弟一起踏上了這段陌生的旅程。

剛來時，我們暫住在維吉尼亞州的親戚家，我和弟弟就讀當地的小學，而爸爸當時還在外地的餐館打工做廚師。由於語言不通，文化差異很大，我對學校充滿了排斥，每天不是哭就是鬧，媽媽拿我沒辦法，爸爸還特意寫了幾封信開導我。三十年前的美國小鎮，我的新同學不是白人就是黑人，他們根本沒看見過黃皮膚、黑頭髮的中國人，所以他們看我的眼神就像動物園裡看猴子似的，充滿了好奇。

不久之後，在親戚的幫助下，我的父母開了一家中餐館，也是在餐廳裡，我第一次讀到了「世界日報」，興奮極了。因為那時的生活十分孤單，幾乎沒什麼交流的機會，每周我們都急切等待著送貨司機從紐約帶來的報紙，讀完後，我和爸爸會一起討論各種新聞話題，例如政治、歷史、社會及文藝。

對我來說，世界日報就是我的「黃金屋」，我的中文水準也因此進步了不少，知識也不斷累積與提升，每當我看到好文章，我都會剪下來收集在小冊子裡。世界日報彷彿縮短了我與世界的距離，滋潤了我的精神世界，也因為如此，我和爸爸成了無話不談的好朋友。

然而，餐廳生意清淡，父母不得不辭退員工。每天放學回家後，我就到餐廳接電話，爸爸負責主廚，媽媽做雜工，弟弟那時還小，只能一個人留在出租屋裡。

我記得有一天下大雪，路面結冰，爸爸擔心自己剛學車不安全，於是我們全家在鞋子外套上塑膠袋，步行去餐廳上班。那時，我才真正體會到「望眼欲穿」的含義，每當有車經過餐廳門口時，父母的目光都會緊緊跟隨，生怕客人不來吃飯。一次次的期待換來一次次失望，媽媽常嘆息：「又開走了，又開走了……。」

裝修餐館的錢，是爸爸多年在別人餐館辛苦打工攢下的積蓄，他們心裡很酸楚。我們更不敢向父母要零用錢，弟弟甚至連體育課需要十美元的運動服，都不敢開口要他們買，最後被老師罰坐板凳一個學期，還因此在體育課拿了個F。每次想起，都覺得對不起弟弟。

爸爸因勞累和水土不服，患上了類風濕關節炎，只能靠藥物緩解疼痛，我常常偷偷掉眼淚，但爸爸常說：「一家人在一起，有苦也有甜。」他還在我床邊的牆刻上「吃得苦中苦，方為人上人」的字樣，我則在牆角貼上世界日報剪下的文章，互相鼓勵，彼此支撐。後來，爸爸潛心研究菜譜，還增加了送餐服務，餐廳生意逐漸好轉，我們一家人的日子一天比一天好起來。

轉眼來到美國已經三十年，我也堅持讀了三十年的世界日報，從印刷版到電子版，從懵懂少年到中年人，如今我已是三個孩子的媽媽，也有了自己的事業，無論多忙多累，我每天都會抽空讀新聞。世界日報讓我對世界有更清晰的認知，也讓我遇到問題時更懂得如何處理，這份積累，使我成長為一個有擔當的領導者，讓我的事業愈來愈順利。

感謝你，世界日報。

世界日報 日本 維吉尼亞州

