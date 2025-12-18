我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

對聯的緣分

久彌
聽新聞
test
0:00 /0:00
作者為世界日報所寫的對聯。（作者提供）
作者為世界日報所寫的對聯。（作者提供）

「世界無奇不有，日報總而言之」。

一九七七年我到坐落在亞特蘭大（Atlanta）西郊的卡爾頓（Carrollton）市、西喬治亞大學任教，卡爾頓是一個典型的小大學城，民風淳樸，環境清幽，所以工作居住都怡然自得。但此地不見黃面孔，所以我和華人社會就完全脫了節。

反倒是一九八四年我回台灣東海大學客座，投稿到聯合副刊，被那時的主編瘂弦轉給了世界日報副刊，幸蒙主編田新彬接受刊出。至此我方知有世界日報在美發行，遂開始了我的閱讀和投稿世界日報，直至今日。

一九七八年我們曾參加台灣國家建設研究會的成員，在亞特蘭大成立美東南華人學人學會。一九九○年代亞特蘭大愛好繪畫者成立了亞特蘭大華裔美術家協會；愛好寫作者又參與北美華文作家協會，成立了喬治亞州分會和書香社。我因興趣所在也都參加成為會員，因此和華人社會恢復了熱絡的互動。

我和報刊的關係，向來都只是訂閱和投稿而已，和報社或其工作人員並無相識往來，唯獨世界日報則有所不同。

一九八三年，聯合報系資深記者余俐俐女士遷居亞特蘭大，出任世界日報美東南七州辦事處主任，辦公室即設在亞特蘭大。我和余俐俐主任因同喜好文藝，美東南華人學人學會相識後就多所往來，成為好友。有次聚會，她請我為亞特蘭大辦事處寫幾個字，我就以多年讀報心得和感受，寫了「世界無奇不有，日報總而言之 」這副對聯並落了上下款，為辦事處補壁。

余俐俐主任愛好文藝，在此以世界日報鼎力舉辦文化活動，邀請名作家如信懷南、黃春明、姚嘉為、瘂弦、簡宛、李昂等來此演講，也請了北美作家協會喬州分會和亞特蘭大書香社共襄盛舉，使亞特蘭大文壇一時熱鬧非凡，而我因忝為兩會會員，和余俐俐主任互動更頻繁，私交更篤，乃成摯友。

二○一四年夏，世界日報紐約楊仁烽社長，應美東南學人學會邀請來此演講，在辦事處看到這副對聯，很有興趣。余俐俐主任介紹我們認識，於是又承蒙抬舉，再寫了一次，由余主任轉交給楊社長，裝裱之後掛在紐約總社社長辦公室內，並攝影留念。楊社長很客氣，不僅來函致謝，還特別徵求筆者同意，將「世界無奇不有，日報總而言之」用在世界日報的推廣文宣中。

二○一五年冬余俐俐主任退休，二○一六年初由張蕙燕女士接任主任，因那副對聯落款了余俐俐主任的名字，所以退休時她把對聯帶回了家，牆上又呈空白，張蕙燕主任也覺不好，我就循例再寫了同樣的，補填在空出的牆上。

張蕙燕主任和她先生不僅都是我好友，而且是我電腦顧問，不僅幫忙選購電腦和配件並裝置，我如寫作時有電腦問題，不論軟、硬體，也都能幫我盡速解決。他們實不愧我常對人說的，是我的電腦靠山。

而今網路等真假新聞充斥，我也要靠世界日報來驗證其正確性。讀報之餘，不禁覺得能和世界日報有這樣多面性的緣分，實是老來一大幸事。

世界日報 亞特蘭大 華人

上一則

振大環球許公任穩賺強策略 立於不敗

延伸閱讀

楊玫保險事務所推出寵物保險 為亞特蘭大毛小孩家庭打造全面守護和保障網

楊玫保險事務所推出寵物保險 為亞特蘭大毛小孩家庭打造全面守護和保障網
世報2026年開運誌 集印花換購

世報2026年開運誌 集印花換購
我與世報的人生轉折

我與世報的人生轉折
剪集印花 送2026年世界日報開運誌

剪集印花 送2026年世界日報開運誌

熱門新聞

（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族(上)

2025-12-16 01:00

母親的帳本

2025-12-12 01:00
（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族（下）

2025-12-17 01:00

親愛的郭大姨(上)

2025-12-13 01:00
雲門舞者「低眉斂目」的神態，來自熊衛傳授的呼吸吐納。（圖／劉振祥攝影，林懷民提供）

熊老師，昨晚我看到你跳舞

2025-12-14 01:00

從「沉默的榮耀」說起

2025-12-11 01:00

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」