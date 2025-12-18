作者為世界日報所寫的對聯。（作者提供）

「世界無奇不有，日報總而言之」。

一九七七年我到坐落在亞特蘭大 （Atlanta）西郊的卡爾頓（Carrollton）市、西喬治亞大學任教，卡爾頓是一個典型的小大學城，民風淳樸，環境清幽，所以工作居住都怡然自得。但此地不見黃面孔，所以我和華人 社會就完全脫了節。

反倒是一九八四年我回台灣東海大學客座，投稿到聯合副刊，被那時的主編瘂弦轉給了世界日報 副刊，幸蒙主編田新彬接受刊出。至此我方知有世界日報在美發行，遂開始了我的閱讀和投稿世界日報，直至今日。

一九七八年我們曾參加台灣國家建設研究會的成員，在亞特蘭大成立美東南華人學人學會。一九九○年代亞特蘭大愛好繪畫者成立了亞特蘭大華裔美術家協會；愛好寫作者又參與北美華文作家協會，成立了喬治亞州分會和書香社。我因興趣所在也都參加成為會員，因此和華人社會恢復了熱絡的互動。

我和報刊的關係，向來都只是訂閱和投稿而已，和報社或其工作人員並無相識往來，唯獨世界日報則有所不同。

一九八三年，聯合報系資深記者余俐俐女士遷居亞特蘭大，出任世界日報美東南七州辦事處主任，辦公室即設在亞特蘭大。我和余俐俐主任因同喜好文藝，美東南華人學人學會相識後就多所往來，成為好友。有次聚會，她請我為亞特蘭大辦事處寫幾個字，我就以多年讀報心得和感受，寫了「世界無奇不有，日報總而言之 」這副對聯並落了上下款，為辦事處補壁。

余俐俐主任愛好文藝，在此以世界日報鼎力舉辦文化活動，邀請名作家如信懷南、黃春明、姚嘉為、瘂弦、簡宛、李昂等來此演講，也請了北美作家協會喬州分會和亞特蘭大書香社共襄盛舉，使亞特蘭大文壇一時熱鬧非凡，而我因忝為兩會會員，和余俐俐主任互動更頻繁，私交更篤，乃成摯友。

二○一四年夏，世界日報紐約楊仁烽社長，應美東南學人學會邀請來此演講，在辦事處看到這副對聯，很有興趣。余俐俐主任介紹我們認識，於是又承蒙抬舉，再寫了一次，由余主任轉交給楊社長，裝裱之後掛在紐約總社社長辦公室內，並攝影留念。楊社長很客氣，不僅來函致謝，還特別徵求筆者同意，將「世界無奇不有，日報總而言之」用在世界日報的推廣文宣中。

二○一五年冬余俐俐主任退休，二○一六年初由張蕙燕女士接任主任，因那副對聯落款了余俐俐主任的名字，所以退休時她把對聯帶回了家，牆上又呈空白，張蕙燕主任也覺不好，我就循例再寫了同樣的，補填在空出的牆上。

張蕙燕主任和她先生不僅都是我好友，而且是我電腦顧問，不僅幫忙選購電腦和配件並裝置，我如寫作時有電腦問題，不論軟、硬體，也都能幫我盡速解決。他們實不愧我常對人說的，是我的電腦靠山。

而今網路等真假新聞充斥，我也要靠世界日報來驗證其正確性。讀報之餘，不禁覺得能和世界日報有這樣多面性的緣分，實是老來一大幸事。