每天清晨，當陽光還在窗外靜靜醞釀，我總習慣地翻開「世界日報 」，那一頁頁的黑白文字，就像是異鄉清晨的第一聲問候，提醒我雖然遠離家鄉，卻依舊與中文世界緊緊相連著。對我來說，讀報不僅是一個習慣，更是一份心靈的寄託。

剛到美國時，孤單是日常，生澀的語言，陌生的街道，心情都無處安放。在那段時間裡，我常常覺得自己像是一隻被風吹散的候鳥，找不到棲息的方向，亦像無根之浮萍，隨著風飄搖。就在這樣的心境下，世界日報成為我最熟悉的一部分，它讓我慢慢建立與這片陌生土地的連結，它用熟悉的中文告訴我世界正在發生什麼，也提醒著我：無論身在何處，總有人與我共享這份語言與文化。

記得剛入職場時，我總覺得自己在新環境裡像是一個旁觀者。晚上回家，一個人靜靜地打開報紙，那些字句就像把我從孤單的角落拉回人群。當看到社區新聞裡的故事時，我甚至會忍不住紅了眼眶，原來，在這片遼闊的國度裡，還有無數人與我一樣，努力適應與努力生活著。那份共鳴，讓孤單不再只是我的祕密，而是一種被無數人共同承受過的心情，而這份理解，帶給我極大的慰藉。

「世界周刊」更像是一扇窗，為我打開另一種生活的節奏，厚實的專題、細膩的人物故事，常常讓我在周末午後忘記時光流轉。尤其是「封面故事」，更像是一個靜靜傾聽的伴侶，它不僅報導世界，更一次次啟發我去思考、去追問自己與世界的距離。有時候讀著某一個專訪，我會想起自己未竟的夢想；有時候看到一篇文化評論，腦中浮現學生時代的課堂。文字在那一刻，並不只是紙上的墨跡，而是一種無形的力量，提醒我不要停止思考與追尋。

慢慢地，世界日報融入了我的日常，也悄悄走進了家庭。餐桌上，我常把報紙裡的故事分享給孩子，他們雖然生長在異國，卻因這些中文字而保持與文化的連結。孩子們一開始對中文並不感興趣，但當他們發現報紙上的故事能與生活產生共鳴時，便開始嘗試讀幾行字。那一刻，我感受到文字的力量，它不僅在維繫一代人的思維，也在悄悄牽引著下一代的心靈。

在我們家中，世界日報不只是新聞，更是一座橋，連結了兩代人不同卻相通的世界。孩子透過它認識中文，我透過它延續文化，這份交流本身就成了一種特別的家庭記憶。

如今回望，世界日報早已不只是報紙，它像一個默默守候的朋友，見證我從徬徨到安定，從陌生到熟悉。它記錄了世界的變遷，也收藏了我心底的片段。

有時候，我會想起那段初到美國、舉目無親的時光，如果沒有世界日報的陪伴，我的異鄉生活可能會更加孤單。它像一盞小燈，在灰暗裡給我亮光；像一封從遠方寄來的信，在寂寞時給我慰藉。它沒有聲音，卻用字裡行間告訴我：你並不孤單。

清晨翻頁的聲音，成了我生活裡最溫柔的儀式。當城市尚未完全甦醒，當心靈還在半夢半醒之間，那些文字輕輕落在心上，為我帶來一種難以言說的安心。

在異鄉漂泊多年，我才深切體會：真正的溫度，原來就藏在世界日報的字裡行間，它不是冰冷的新聞陳述，而是一種陪伴，一種情感的依託，一種跨越時空的連結。當我再一次在清晨攤開報紙，我知道，那份屬於異鄉人的孤單，已經悄然化作了一份溫柔而堅定的力量，而這就是我體會的異鄉清晨中，字裡行間的溫度。