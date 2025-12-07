旅遊／到黃刀鎮 看跳舞的極光

在Frame Lake 上的極光和倒影，恍若兩隻螃蟹對打。(作者提供)

之前我吵著去看極光，吵了十幾年，老公怕在寒夜裡挨寒受凍的等極光，一直興趣缺缺。直到去年12月去了冰島 看極光，待了五個晚上只看到一晚的北極光，雖然只有短短的半小時，但已令人難忘。因此，就有了今年的黃刀鎮極光之旅。

翩翩起舞的極光。(作者提供)

看極光有多個地點可選，芬蘭、瑞典、挪威、冰島、阿拉斯加和北加拿大 。我們本想去挪威的Tromso，但10月有16天在下雨。又想若住西岸的孩子肯同行，就去阿拉斯加的Fairbanks，結果他們沒假期了。最後我們選擇了加拿大的黃刀鎮Yellowknife。

看極光一般是從9月到3月，9月天氣暖，日照長，白天還可去健行，晚上等極光不會太冷。冰島和Tromso因靠海，冬天天氣不穩定，多雨、多雲霧，需靠老天爺的賞賜才看得到極光。

據統計，Tromso需停留7天才有95%的機率看到極光，Fairbanks是5天，Yellowknife只要3天。

極光指教5以上才看得到紫色的光，恍若潑墨畫。(作者提供)

季節、時間、地形都考量

黃刀鎮10、11月多雲，不利極光。12至3月是旺季，冬天日照只有5-6個小時，漫漫長夜，加上內陸氣候，天氣穩定，但一定要穿雪衣雪褲毛襪以待極光。

黃刀鎮地勢平坦，沒有山脈阻擋，追極光的點就在一條路上，簡單易追。而Fairbanks看極光的點，分布在東西南北不同方向，需查雲層走向，再選地點去等極光。

抵達黃刀鎮後，先去遊客中心，他們會送你一枚金黃色的小刀別針和極光證書，但最重要的是拿極光地圖Aurora Viewing & Parking Locations。沿著4號公路標注各個停車場，停車場均附有野戰廁所。但為了看極光，沒有路燈，所以需自備頭燈headlamp和衛生紙。甚至可準備成人紙尿布，有備無患，因野戰廁所即為沒有沖水馬桶的意思。

白天一定要去先去踩點，探索各個停車場，看哪裡比較好。

一般追極光的巴士團是晚上十點到半夜兩點，但有一晩九點極光就出來了，參團的人會來不及。我們都是在Airbnb裡看實況轉播live feed webcam，等極光出來了才全副武裝開車去追。所以我們看的點在開車半小以內，缺點是拍照時會被來往車輛的車燈干擾。你也可以往東再開半個小時，干擾少。

因黃刀鎮是個小鎮，住宿並不多，我們一月中訂9/26-10/2的住宿，很多地方就已經被訂走了。黃刀鎮9月的空房率是零，所以一定要先訂好可取消的住宿，再買機票。

因為月亮太亮會影響極光，追極光的日期最好選在農曆新月附近。但極光強度若夠，即使月圓也看得到極光。除了選新月外，還可看月落的時間。譬如9/27-29有三天down all day就很好。

螺旋極光at United in Celebration Sculpture。(作者提供)

要照「極光與我」時，手電筒要對著腳架的地上照，光線不能對著人照。(作者提供)

極光攝影 拍合照有祕訣

極光強時肉眼可見，運氣好時，甚至可看到跳舞的極光，可用手機拍錄影帶。極光弱時，肉眼不易分辨得出，則需靠手機對著天空掃瞄一番，才可看到綠色極光，KP指數5以上才能看得到紅色或紫色。拍極光最好用腳架，手才不會抖。但沒用腳架也沒關係。人與極光合照時，手電筒要對著腳架的地上照，光線不能對著人照。

黃刀鎮也有極光旅館，它們主打不用出去追就可看到極光，用水上飛機送你到渺無人煙的地方住幾天。收費三千多美金，包三餐和水上飛機的費用。也有二千多的，但是是與他人共用衛浴設備。我們在飛機上遇到的三個旅客，就是要去住Blachford Lodge。若遇天氣不好，直升機不能飛就比較麻煩。

新澤西到黃刀鎮的班機晚上11時35分抵達，早上7時飛機回程，還要轉機1-2趟。租車 公司營業時間只有白天，晚上抵達需花20加幣計程車錢到住宿點，第二天再回機場租車。從交通雖然極其不便，但仍強力推薦大家到黃刀鎮看極光。

極光幻影美惑人心。(作者提供)