旅遊／京都追楓 沉醉紅葉祕境

梁硯秋
三千院。(作者提供)
三千院。(作者提供)

我去過許多次日本，卻從未在櫻花季、花火季或楓葉季專程前往。去年底，心中突然湧起強烈的渴望，想去關西開啟一場治癒心靈的追楓之旅。我期待遇見楓葉綴滿枝頭，沉醉其如火如荼的熾烈，更想觸碰這短暫極美的秋光，讓鮮活真切入懷。就這樣，我匆忙間踏上了關西「紅葉祕境」的探尋之路。

清水寺。(作者提供)
清水寺。(作者提供)

聽聞京都清水寺的紅葉是關西秋景的點睛之筆。次日清晨，麗日當空，我輾轉來到清水寺，站在平台上俯瞰著茂密的森林和京都市區，已然是一片楓浪翻湧的秋色，遠處的樓宇在薄霧裡若隱若現。這一刻，晨光與氤氳交織，絢爛的林麓與千年古寺互為點綴，讓人忍不住屏住呼吸，生怕驚擾了這幅流動的瑰麗畫卷。這般壯闊，竟與看「漫山紅遍，層林盡染」的大氣意境不謀而合，只叫人沉醉其間。

京都的秋，掩在寺門中，藏在紅葉裡，棲在古寺飛檐下。一抹抹醉人的紅，或在日式庭院中舒展，或在古寺高牆下低垂，或在禪院窗櫺外晃漾生姿，於秋高氣爽的時節，將風情萬種盡數綴滿整個京都。當紅葉怒放時，最撩人的，不過是京都那一抹紅。

源光庵。(作者提供)
源光庵。(作者提供)

心亦在幽境裡 悄然安頓

午後，終於來到了我心心念念的源光庵，踩著落葉步入寺院的剎那，喧囂竟隨腳步沉落，心亦在這份幽境裡悄然安頓。庭院內一方一圓兩扇窗，恰似天地間的哲學隱喻：方窗代表生老病死的輪迴，圓窗是放下執念後參透宇宙的通透智慧。一頓一悟間，盡是生命的哲思。透過窗戶可見春粉、夏綠、秋紅、冬白，四季流轉，窗格不變，是以小見大？是管中窺豹？對於每個人而言答案也許各不相同，我等俗人，簡單領略方圓間的自然變幻即可。

第三日清晨，我踏入三千院，瞬間彷彿跌入時光的皺褶裡——這是我此行最喜愛的寺院。青苔、楓葉、溪水與憨態的小地藏相映成趣，而楓紅和銀杏從亭台間探出頭，明暗交織的色彩恰似時光暈染的油畫，實在是妙不可言。當陽光穿過層疊的楓枝，在苔蘚地上投下細碎的光斑，風過時，葉影與光紋一同流轉，連空氣都彷彿流淌著詩意。這裡的園林與紅葉是渾然天成的默契，枯山水庭院裡飄落的楓葉成了錦上添花的景緻。

第四日上午，京都竟淅淅瀝瀝地下起了小雨，踏入南禪寺，迎面便是松竹楓「三友樹」，滿地白沙勾勒出似水波漣漪的禪意。旁邊的紅楓翠竹和枯藤老樹相得益彰。穿過書院南庭行至池塘邊，紅黃交織的楓葉低垂，細枝小葉如天然屏障，將對岸景致半掩半露。苔痕斑駁的石階、綠意幽幽的小徑，與水中搖曳的紅葉倒影融為一體，令人恍若墜入琉璃幻境…。遠處南禪寺的鐘聲傳到耳邊，我忍不住在一棵楓葉樹下駐足，閉上眼，感受清新的風、濕潤的雨，以及楓葉的清香。

奈良公園。(作者提供)
奈良公園。(作者提供)

紅楓似火 像踩進童話裡

第五日清晨，從JR京都站出發，抵達奈良站後步行至奈良公園。此刻奈良的楓葉已經紅透，在藍天白雲下，紅楓似火、綠草如茵，身著和服的遊人緩緩走過，與小鹿情景交融——秋意闌珊處，連「小傢伙」的踱步都像在童話裡「打轉」。

小鹿讓奈良的秋天更加靈動，而奈良的秋色也成為它們最好的畫框。偶爾一陣微風拂過，捲起幾片楓葉飛舞，讓人恍若置身於夢幻中。

返程的特急JR Rapi:t載我們離開，鐵軌與車輪的碰撞像是為旅程奏響的告別曲。我在心底呢喃：「再見了，京都！再見了，關西。」

南禪寺。(作者提供)
南禪寺。(作者提供)

日本

