台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

周日動動腦／哪個歐盟國家擁有最長的海岸線？

吳菲
下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.某種獨特的家貓品種由於基因突變，耳朵向前彎曲，外觀類似貓頭鷹，這是什麼貓？  

2.根據「世界人口評論」2024年的統計，全球人均肉類消耗量最高的地區不是美國或蒙古，而是哪裡？

3.美國哪個城市的某機場原名「果園機場」(Orchard Field)，機場後來改名，但代碼仍維持為ORD?  

4.康有為曾為他的哪一個學生取號「軼賜」，有超越子貢之意？

5.可可豆曾經被哪些族群當作貨幣使用？

6.雖說德國在1916年4月領先全球實施夏令時間(DST)，然而位於哪一國的雷灣市(Thunder Bay)卻早在1908年就已實施了？

7.哪個歐盟國家擁有最長的海岸線？

8.台灣最早由民間自行籌資設立的銀行出現在1925年，是哪一家?

9.「士為知己者死」是指晉國刺客豫讓為報答誰的知遇之恩，多次刺殺仇人趙襄子？  

10.中國歷來詩詞名家眾多，但被譽為「仙才」的僅有三位，是哪三人？

答案：1.蘇格蘭摺耳貓 2.香港 3.芝加哥 4.梁啟超 5.瑪雅、阿茲特克 6.加拿大 7.希臘 8.彰化銀行 9.智伯 10.曹植、李白、蘇軾

香港 歐盟 德國

