周日動動腦／哪個歐盟國家擁有最長的海岸線？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.某種獨特的家貓品種由於基因突變，耳朵向前彎曲，外觀類似貓頭鷹，這是什麼貓？

2.根據「世界人口評論」2024年的統計，全球人均肉類消耗量最高的地區不是美國或蒙古，而是哪裡？

3.美國哪個城市的某機場原名「果園機場」(Orchard Field)，機場後來改名，但代碼仍維持為ORD?

4.康有為曾為他的哪一個學生取號「軼賜」，有超越子貢之意？

5.可可豆曾經被哪些族群當作貨幣使用？

6.雖說德國 在1916年4月領先全球實施夏令時間(DST)，然而位於哪一國的雷灣市(Thunder Bay)卻早在1908年就已實施了？

7.哪個歐盟 國家擁有最長的海岸線？

8.台灣最早由民間自行籌資設立的銀行出現在1925年，是哪一家?

9.「士為知己者死」是指晉國刺客豫讓為報答誰的知遇之恩，多次刺殺仇人趙襄子？

10.中國歷來詩詞名家眾多，但被譽為「仙才」的僅有三位，是哪三人？

答案：1.蘇格蘭摺耳貓 2.香港 3.芝加哥 4.梁啟超 5.瑪雅、阿茲特克 6.加拿大 7.希臘 8.彰化銀行 9.智伯 10.曹植、李白、蘇軾