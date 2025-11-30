人物／歌劇「猴王悟空」耗資千萬 中英文開唱

「猴王悟空」材自明代經典小說「西遊記」開篇，以英語與中文演唱，融合歌劇、舞蹈與大型偶戲，講述靈明石猴為求長生的歷險。(舊金山歌劇院提供)

由黃哲倫與黃若共同創作的歌劇「猴王悟空」(The Monkey King)日前於舊金山歌劇院世界首演。這部耗資超1000萬美元的全新大製作，由黃仁勳 夫婦擔當名譽主席，也是首部以英語和普通話演唱、登上主要西方歌劇舞台的原創歌劇。

「猴王悟空」材自明代經典小說「西遊記」開篇，以英語與中文演唱，融合歌劇、舞蹈與大型偶戲，講述靈明石猴為求長生的歷險。劇中既有深海龍宮到天庭與眾神交鋒的激戰場面，也有觀音、菩薩吟誦佛經的片段。

劇作家黃哲倫曾分享，美猴王打破外界對中國人集體主義的刻板印象，以鮮明個性和反叛精神贏得喜愛。

主創團隊延續了在歌劇「紅樓夢」(Dream of the Red Chamber)改編時的成功驚艷，在年輕俏皮、近乎惡作劇般的台詞對話與古老智慧的核心情感之間，取得巧妙的平衡。劇中大膽的角色塑造更為人矚目：俏皮機智的「孫悟空」、穿著近乎「現代夜店風」的天兵天將、以及膨脹貪腐不堪的玉皇大帝，使得這個傳頌千年的中國神話煥發出全新的當代魅力。

本劇服裝由香港設計師蕭燕(Anita Yavich)操刀，猴王悟空的服裝色彩與質地層次極為奔放。劇評人司馬勤(Ken Smith)說，服裝採用3D列印技術，主要的角色觀音、螃蟹將軍、東海龍王、玉皇大帝、二郎神等，都配有為其量身打造的服裝。

華人 觀眾陳嘉真表示，當天兵天將首次登場時有種「大跌眼鏡」的感覺。「你以為是印象中，高達威猛的天神，但出場的卻是一幫在迪斯可舞廳裡跳舞的怪人。」

陳嘉真表示，編劇實在十分「大膽」，將天庭設定為一個已然腐敗的體制。在孫悟空大鬧天宮後，玉皇大帝面對岌岌可危的帝國，多次向觀音祈求援助；而追求長生不老的猴王，同樣無法容忍批評，只獎賞親信核心，甚至動輒喝斥別人「滾回原處」。

黃若精彩而獨特的配樂，是全劇低調卻至關重要的核心亮點，若非這份音樂，作品整體的力量與層次絕不可能如此深厚。在第一幕前段，孫悟空與觀音並唱的一段重唱，既非齊唱亦非傳統對位，而是兩條聲線彼此交織，與同時展開自身旋律線條的樂團相互呼應。其後，張玫瑰飾演的觀音以詠嘆調「萬法平等」讓時間彷彿靜止；而王亢演繹的孫悟空在「極樂世界」段落中迸發驚人能量，其震撼效果宛如百老匯戲劇第二幕的經典壓軸場面。