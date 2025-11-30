養生／保持健康5行為 能多活12到14年

研究顯示，保持五種健康行為的民眾平均可多活年數增加，其中一種就是保持運動習慣，有益健康；示意圖。（圖／123RF）

抽菸、喝酒會短命，每天吃不到五蔬果也會折壽！除此之外，最新研究顯示，運動、蔬果攝取、不菸、不酒、體重控制等五種生活型態，與壽命有重要的關聯性，保持五種健康行為的民眾平均可多活年數增加，美國男性有望增加12.2年，女性則是增加14.0年的餘命。

菸酒有損健康，是不爭的事實，但是對壽命有多嚴重的影響，台北醫學大學公共衛生學院最新數據給了答案。研究結果發現，日常壞習慣會對壽命造成不良影響，尤其是尼古丁、酒精對健康的殺傷力。另外，如果一天吃不到五份蔬菜、水果，壽命長短也有差異。

一項最新研究顯示，每天均衡五蔬果多活3.25年；示意圖。（圖／123RF）

研究顯示以台灣為例，以五種健康行為者的平均壽命作為評比，分別為不抽菸、不過量飲酒、充足運動、多吃蔬果以及保持健康體重等行為。不抽菸的民眾平均可多活2.31年，並減少9.78%的醫療支出；不過量飲酒者可多活1.62年、充足運動者可多活1.85年，攝取足夠蔬果的民眾壽命增加3.25年；保持健康體重的民眾，平均可減少18.36%的醫療支出。該研究於已刊登於國際公共衛生期刊「JMIR Public Health and Surveillance」。

台灣北醫大公衛學院應用流行病學副教授羅偉 成提到，所謂不過量飲酒，研究報告是以頻率來計算，指一周少於1次，但無法詳細評估該次飲酒的量，當然是愈少愈好。且鼓勵民眾天天攝取適當蔬果的份量。

全面採取健康生活型態者較長壽，比起僅有一項或沒有前述健康行為的人，保持五種健康行為的民眾平均可多活7.13年，並減少28.12%的年度醫療支出。羅偉成強調，體重過重（25 ≤ BMI<30 kg/m2）者，壽命可能不會有明顯改變，但醫療支出卻比正常體重者增加了21.1%。

羅偉成表示，這項結果提醒民眾，健康行為不僅與壽命長短相關，也與生活品質及經濟負擔有密切關聯。透過量化五種生活型態顯現的餘命，做愈多健康行為愈能延長壽命，也降低醫療支出、減緩醫療健保 的負擔。

以台灣為例，北醫大這項研究利用本土健康資料進行推估，羅偉成以其它國際研究報告相比較，同樣遵循五項健康的生活方式，新加坡 研究為男性增加6.6年，女性增加8.1年的餘命；日本男性增加10.3年，女性增加8.3年的餘命；美國男性增加12.2年，女性增加14.0年的餘命。