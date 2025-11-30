封面故事／畫作篇／畫作含中國元素、圖騰 帝國象徵

克林姆的畫作「伊莉莎白·萊德勒肖像」，日前在蘇富比拍賣會上，以創紀錄的2.364億元落槌。(美聯社)

「伊莉莎白·萊德勒肖像」(Portrait of Elisabeth Lederer)，日前在紐約蘇富比以驚人的2億3640萬元成交，創下現代藝術作品拍賣新紀錄。這是奧地利畫家古斯塔夫‧克林姆(Gustav Klimt)名作，畫作充滿東方元素、中國圖騰。

先看看克林姆為伊莉莎白畫上怎麼樣的服裝，採用了哪些易辨識的中國符號。

伊莉莎白·萊德勒的母親和懸掛在家中的「伊莉莎白肖像畫」合影，約於1930年拍攝。(取材自維基公有領域)

★白色披肩 像是皇帝斗篷

畫中的伊莉莎白，全身的衣服白色色調一致，上緊下鬆，白裙飄逸，一說裙子的款式像是當時流行的燈籠褲；她披著一條畫有花卉圖案的白色披肩。這條披肩不簡單，它像是皇帝的斗篷。

伊莉莎白看向觀畫者，表情被描述為寧靜、專注，為這幅肖像增添空靈的氣質。她腳下的地毯，結合了大膽的粉紅和橙色調，同時有黑白相間的邊框裝飾，地毯上則有不規則的綠白相間的圓圈，被聯想為是中國玉器。

這幅畫曾在加拿大 國家美術館展出，官方網站雜誌曾引述策展助理Kirsten Appleyard的分析，「伊莉莎白所穿的長袍，仔細看裝飾，有兩條淺藍色的龍從波浪中浮現。除了這細節，還有一些隱藏符號，暗示這是一件帝王才能穿的服裝；雖然東方元素在克林姆的其他作品中出現過，但在肖像畫中加入代表中國皇帝的圖騰，是從未見的，這凸顯了伊莉莎白和其家族的重要的地位及象徵。」

雖然克林姆在其他作品中使用了東方圖案，但這是唯一一幅包含帝國象徵的肖像。蘇富比形容，這件原本是皇帝的服飾，在這裡被重新詮釋為感性和現代自由的象徵。這幅肖像畫融合了東西文化、時尚與幻想，將伊莉莎白塑造成維也納文化與時尚黃金時代的象徵。

背景中有穿著傳統服飾的中國士兵、官員、侍女和京劇演員，左側像以宮女手持照明的燈籠，交織成一幅精美的畫卷，將伊莉莎白襯托得如同皇后一般。根據藝術史學家Tobias G. Natter的分析，這些中國人物可能是克林姆受到他所收集的中國陶瓷裝飾元素影響。

克林姆和畫中猶太 女子的故事更是吸引人。

克林姆在一戰時期畫了她，他在1918年去世後，竟能在二戰時期救了她。

這位猶太女子伊莉莎白的回報是，1944年去世時，和克林姆同葬於同一處公墓。

這幅畫，高6呎(約1.8公尺)，創作於1914至1916年間，畫中主角伊莉莎白·萊德勒出身於當時維也納最富有的家族之一，是克林姆最重要的贊助人奧古斯特·萊德勒(August Lederer)和沙雷娜(Serena Lederer)的女兒。克林姆曾為伊莉莎白的母親及祖母畫過肖像畫。

★畫作女子 冒稱私生女求生

這幅畫作充滿鮮豔色彩，描繪萊德勒家族的奢華生活。在納粹 德國於1938年吞併奧地利之後，納粹占領維也納後，搜刮了整個藝術收藏，這幅「太具猶太氣息」的家族肖像在二戰期間還差點毀於一場大火，後來還給了伊莉莎白·萊德勒的哥哥。根據加拿大國家美術館的資料，奇異的命運讓作品得以倖存。

伊莉莎白在家族成員流亡後，仍留在維也納，卻陷入險境。她在納粹占領的世界中為了活命，謊稱非猶太裔的克林姆是她的生父。由於克林姆在她的肖像上投注多年心血，加上她的一名姻親是納粹高級軍官，而且她的母親竟發誓說伊莉莎白是克林姆親生女兒，伊莉莎白最終成功取得一份文件，證明自己是克林姆「私生女」。憑藉這層「藝術家庇蔭」，她得以留在維也納，直至1944年病逝。

這幅畫出自億萬富翁李奧納德・A・勞德(Leonard A. Lauder)的收藏，他是雅詩蘭黛化妝品王國的繼承人，今年夏天以92歲辭世後，他留下超過4億元的藝術珍藏。曾擔任勞德藝術顧問近40年的藝術史學家艾米麗·布勞恩(Emily Braun)告訴CNN，這幅畫是勞德收藏中的瑰寶。

布勞恩說：「他只要在家就會吃午飯，午餐就是在那幅畫旁邊的一張小圓桌上吃的。」

蘇富比表示，勞德珍藏中共有五幅克林姆作品於此次拍賣一同成交，總額達3億9200萬元。

看畫作：

