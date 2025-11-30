娛樂／「天作不合的我們」從製作災難變身年度黑馬

「天作不合的我們」講述不信神的性愛播客主持人與猶太教拉比的禁忌之戀，成為Netflix年度最受歡迎浪漫喜劇。（路透資料照片）

克莉絲汀貝爾(Kristen Bell)與亞當布羅迪(Adam Brody)主演的Netflix 浪漫喜劇「天作不合的我們」(Nobody Wants This)，一上線就造成轟動，劇情講述不信神的性愛播客主持人與猶太 教拉比的禁忌之戀，創下5700萬次觀看紀錄，在全球89國登上串流平台前十名榜單。該劇目前已播至第二季，第三季也確定續訂，但這部看似完美的愛情喜劇，幕後製作卻經歷了接近崩潰的混亂。

第一季拍攝期間，劇組陷入嚴重落後，整集劇本被丟棄重寫，製作人之間意見分歧激烈，就連身兼製作人的克莉絲汀貝爾都質疑影集的調性是否正確。身為首次擔任創作者和統籌的艾琳佛斯特(Erin Foster)，發現自己必須不斷為自己的願景奮戰。「有太多不同的想法，」佛斯特向「好萊塢 報導」(The Hollywood Reporter)表示，「我只能一直說：『拜託，請相信我。』」

但當第一季上線Netflix後，所有疑慮瞬間煙消雲散。紐約時報和紐約雜誌等媒體給予高度讚譽——「令人無法自拔的可看性！」「瞬間引爆的化學反應！」除了觀看數驚人，更一舉入圍包括艾美獎、金球獎、美國演員工會獎和編劇工會獎等所有主要獎項。

男主角布羅迪表示：「看到萬聖節有人穿我們劇中的服裝，我覺得那才是真正打入文化的指標」。

主創團隊姊妹花 差點放棄好萊塢

五年前，艾琳佛斯特幾乎放棄了好萊塢。她是音樂製作人大衛佛斯特(David Foster)的女兒，多年來試圖在演藝圈立足，先是擔任演員，在「玩酷世代」（The O.C.）等影集中客串，後來轉向編劇。她與姊姊莎拉(Sara foster)製作實境秀模仿劇「幾乎出名」(Barely Famous)，雖然累積了死忠粉絲，但仍逃不過被停播的命運。2018年，她賣給福斯電視台一部半自傳式情境喜劇試播集，結果連開拍都沒有。

艾琳佛斯特（右）與姊姊莎拉佛斯特共同經營播客節目、服裝品牌與製作公司，「天作不合的我們」是兩人合作的最新成果。（路透資料照片）

就在她職業生涯停滯時，個人生活卻有了起色。35歲時，佛斯特遇到了一生摯愛——猶太音樂高管西蒙提克曼(Simon Tikhman)，並同意皈依猶太教。當她向經紀人講述自己的猶太教皈依過程時，經紀人建議可以將經歷拍成影集，但有個問題：先生提克曼並不知情，而且當他得知後相當震驚且感到不舒服，不希望私生活被公開。

直到2021年，佛斯特才真正開始寫劇本，莎拉找來「摩登家庭」(Modern Family)共同創作人史蒂夫萊維坦(Steve Levitan)擔任執行製作人。萊維坦建議把男主角設定為猶太教的宗教領袖，劇情發展不只是家人反對這段感情，連他的宗教職業都會成為阻礙，既增加戲劇張力，也與佛斯特的真實生活保持距離，「避免妳提早離婚」。

後來，劇本在各家電視台傳閱，都被拒絕了。「反饋總是像是：這感覺格局太小，」佛斯特說。直到Netflix的喜劇部門副總裁崔西帕科斯塔(Tracey Pakosta)讀到劇本，立刻看出價值。「我不認為這有什麼格局小的，」她向「好萊塢報導」表示，「我覺得每個人都能在這些角色中看到自己的影子。」

女主大薦搭檔人選 催出最佳化學反應

女主角克莉絲汀貝爾簽約後，立即開始研究佛斯特的舉止，並在牆上貼滿她各種造型的照片，貝爾開玩笑稱「完全是「單身白人女郎」(Single White Female)等級」。至於男主角，貝爾一直堅持布羅迪最適合這個角色，她甚至剪輯了他們在「謊言堂」(House of Lies)和2013年電影「女孩們」(Some Girl(s))中合作的片段，展示兩人的化學反應。

克莉絲汀貝爾（右）與亞當布羅迪（左）多次合作，圖為兩人演出2013年喜劇電影「女孩們」劇照。（取材自IMDb）

「我說：『你們看這些場景時會需要冰敷袋，』」貝爾說，「我一直說：『相信我，他知道如何痴痴地盯著某人看，我也知道，這基本上就是你需要的一切。』我很想告訴你這是真的，但其實不是——我們只是都知道怎麼演。」

劇本刻意留白多 主角不知怎麼演

後來製作團隊為了劇情走向陷入分歧，導致劇本進度嚴重落後，整體混亂不堪，包括共同創作人萊維坦、聯合統籌等主要成員陸續離開，幾位參與者事後表示，他們當時真心害怕整部影集會分崩離析。就連女主角克莉絲汀貝爾都說，在拍攝第一季時經歷了職業生涯罕見的自我懷疑，儘管她演戲經驗豐富，卻在這部影集中完全找不到方向。

團隊的歧見點在於劇本風格，身為資深演員，貝爾習慣從明確的劇情發展中建構角色——知道接下來會做什麼決定、有什麼轉變。但佛斯特的劇本卻故意留白，許多情節沒有清楚的因果關係，角色的動機和走向都很模糊。

「我不斷提出質疑，因為劇本沒有給我足夠明確的情節線索，」貝爾向「好萊塢報導」坦承，「我無法像過去那樣，清楚掌握角色的情感邏輯。當時我常對艾琳翻白眼，心想『妳根本不懂演員需要什麼資訊才能演戲。』」但當影集播出後，觀眾的熱烈反應徹底改變了她的想法。那些她原本以為是「缺陷」的模糊地帶，正是觀眾最愛的部分——因為真實的愛情就是這樣，充滿不確定性，沒有人知道下一步會怎樣。

「看到觀眾反應後我才恍然大悟，艾琳寫的就是真實生活中會發生的事，」貝爾說，「所以第二季拍起來順利多了，不只是因為第一季成功，更是因為我終於理解她的創作理念——我們終於看見彼此了。」

「天作不合的我們」電影海報。（取材自IMDb）

第一季拍完後，沒人知道該如何評價，後來才傳出消息說Netflix員工們對貝爾和布羅迪火花四射的化學反應欲罷不能。「我們聽說他們從椅子上滑下來」。

把猶太女拍成潑婦？沮喪回擊批評短視

超人氣影集仍然會遭遇批評，反對者焦點集中在劇情裡對猶太女性的處理，「她們被描繪成嘮叨、潑婦和這個故事的終極反派」。佛斯特認為這種批評令人沮喪，「在大眾商業規模上擁有美好的猶太故事是如此罕見，卻聚焦在某些東西並決定它對猶太人有問題，對我來說非常短視，」她說，「而且這是關於一個非猶太女孩進入猶太家庭的故事，如果他們都張開雙臂歡迎她，就沒有戲了。但是的，這些角色以人性化的方式演變，因為這就是在第二季該做的。」

如今第二季已在10月底上線，演員們則享受著成功和彼此的陪伴，「我花了很多時間不在這個位置，所以在人生這個階段發生這件事很令人滿足，」布羅迪向「好萊塢報導」表示，「雖然獎項可能很愚蠢，但認可是好的，尊重是好的，機會很酷。」

據所有人說法，這就是「天作不合的我們」片場瀰漫的氛圍：一群珍惜機會的成年人，儘管偶爾還是會像孩子一樣行事，其中最爆笑的例子是主演之一潔絲汀蘿佩(Justine Lupe)對克莉絲汀貝爾的惡作劇，蘿佩謊稱自己為了健康喝尿，還會拿著裝滿有色液體的罐子在片場走來走去，但除了貝爾以外的人都知道是假的。當被問到報復計畫時，貝爾只輕描淡寫的說：「肯定會有什麼，而且會很精采。」

「天作不合的我們」主創艾琳佛斯特（右）與先生西蒙提克曼（左）10月16日出席第二季首映禮。（歐新社）

（娛樂新聞組整理）