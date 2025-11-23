封面故事／「造山者」以人性為鏡 記錄一場豪賭

紀錄片「造山者」在台灣獲千萬票房，近日主創團隊導演蕭菊貞(中)、製片人陳添順(右)、蔣顯斌(左)帶著此片巡迴美國，向世界介紹打造半導體產業背後不為人知的艱辛。(記者馬璿／攝影)

闡述台灣半導體發展歷程的紀錄片「造山者」在台創下票房佳績，主創團隊更巡迴至海外，於9日與10日在紐約放映。(記者馬璿╱攝影) 闡述台灣半導體發展歷程的紀錄片「造山者」，自上映以來在台灣創下票房佳績，如今主創團隊更走出島嶼，展開海外巡迴放映。9日，導演蕭菊貞與製片人陳添順、蔣顯斌來到紐約曼哈頓時報廣場旁的Regal Theater與觀眾座談，娓娓道來幕後歷程。

三位創作者表示，「造山者」不僅是一部科技紀錄片，更是從人文關懷的角度，記錄那群在國際風雲湧動之中背負國家命運的前輩身影，也讓世人看見台灣在打造世界級半導體產業背後所傾注的心血與信念。

「造山者」故事始於台北市南陽街40號的小欣欣豆漿店，那場七人會議，默默地改寫了台灣半世紀後的命運。1970年代，台灣政府派遣19人團隊到美國無線電公司(RCA)學習積體電路技術，成為台灣半導體產業的核心技術人才，回國後為聯電、台積電 、新竹科學工業園區等奠下基礎。時任經濟部長的孫運璿，一句「只許成功，不許失敗」，成了他們畢生難忘的座右銘，也道盡那個時代的孤注一擲，至今仍深深觸動著他們。

貫徹全片的「賭注」二字，更忠實呈現大時代下的惶恐與不安。1970年代的台灣，不僅面臨石油 危機的內憂，更被退出聯合國、與美國斷交的外患夾擊。當時的政府與相關學者選擇押注科技，透過引進美國技術與培育本土人才，孕育出第一批晶圓工程師。但人們所不知的是，每一個決策背後，都隱含與未知的豪賭。

數千張老照片 還原起點

「造山者」的誕生，不僅是一場拍攝，更是一段歷史的考古與現代資訊的拼湊。團隊走訪台灣工研院、新竹科學園區等地，耗時五年，收集數千張舊照片、百餘小時訪談，試圖還原1970年代艱難的起點，讓觀眾感受當年的「賭局」。

蕭菊貞說，自己雖然是「科技麻瓜」，甚至曾經拒絕過拍攝此片的提議，但她在參與計畫主持人胡定華追思會中，看見了前輩們真情流露的一面，便選擇以人性為鏡，將決策背後的壓力、責任與勇氣化為觀眾能共鳴的情感。「他們讓我感動的地方，我就讓大家感動」。

蕭菊貞表示，盡管她已有30年拍片經驗，但「造山者」的難度如同變化球，拍攝的五年期間國際政治與產業版圖瞬息萬變，讓她必須隨時調整方向，幾乎「日以繼夜追著新聞跑」。她形容過程中的壓力難以想像，但支撐她走下去的，是與當年前輩們同樣的使命感。「想到他們背著國旗、扛著國家的焦慮，好像那面旗現在也到了我的肩膀上，告訴我必須要讓更多人知道這個故事。」這股為前輩寫下歷史定位的執念，不只傳承台灣故事，更讓世界看見硬科技下隱藏的軟實力。

產業變動 變成拍時事片

蔣顯斌也笑道，原先紀錄片定義為歷史片，沒想到最後成了「時事片」，拍攝期間遭逢疫情、晶片荒、AI崛起與地緣政治震盪，讓劇情超乎預期、無法預設劇本。但他表示，這也讓「造山者」不只是一部紀錄片，更是像過去致敬、與未來對話的橋梁。

對陳添順而言，這些在紙本紀錄上帶過的文字，代表了「無名英雄的歷史定位」。多位科技界前輩憶當年時流露的真情，更為觀眾敲開晶片磚背後的人性。「當他們將計畫的種子帶回台灣時，對所有人來說都是賭注，『世界先進』的結果也表明我們也是有失敗的可能。」

面對川普 總統對「技術偷學」的質疑，蕭菊貞語氣堅定地表示，她並不認同川普總統的論述。「當年台灣工程師的確向美國學習，但真正讓奇蹟誕生的，是後續的堅持與信念。」蔣顯斌補充，台灣產業能走到今天，靠的不是僥倖，而是50年如一日的冒險與試煉。一名史丹福學者在觀影後感嘆：「終於明白為什麼台灣的高密度聚落難以複製。」陳添順則說，當年那場跨海學習，誰也不知道會成功與否，「那是一場賭注，但他們仍選擇押上未來。」

這股精神至今仍在延續，如同台灣高山在震盪下不斷增長，半導體界的造山運動仍持續。談及對未來世代的啟示，蔣顯斌鼓勵後輩不自輕，「每一次造山運動都是重新洗牌，對個人、家庭、公司乃至國家都是挑戰與契機。每個人手上的棒子都帶重量，每個時刻的行動，都可能影響50年後的世界。也是當年二、三十歲的工程師深深的扎根，今天才能長出茂盛的樹。」