封面故事／台灣偷走美國的晶片事業？ 「從邊緣到核心」一書澄清誤解

書名：從邊緣到核心-台灣半導體如何成為世界的心臟 作者： 史欽泰、陳添枝、吳淑敏 出版社：天下文化 出版日期：2025年3月

《從邊緣到核心：台灣半導體如何成為世界的心臟》一書是台灣半導體產業的奠基者史欽泰、最懂科技產業的經濟學者陳添枝、資深文史作家吳淑敏三人合著。

一場由台灣清華校友會舉辦的《從邊緣到核心》新書分享暨簽書會，主講人史欽泰為大家揭開了那段「造山」歲月。他坦言，近年世界的劇變讓他深有所感。「川普 一天到晚講說：『你台灣偷了我們的（技術），才能在現在做這麼多IC，賺美國錢。』這個沒有人服氣。」

史欽泰說：「我們現在看到的，全世界人看的資料大部分是外國人寫的，都是英文寫的。」當台灣的產業實力站上世界舞台，我們卻缺少用自己的語言、自己的視角，去完整梳理這段歷程的權威紀錄。若我們不自己動手，那麼詮釋權、話語權，終將落在他人之手。

此書是解讀台灣和全球半導體發展最重要的拼圖。一個70年前還不存在的產業，卻左右今日世界的局勢。台灣以50年的時間，從一個科技邊緣之島，成為全球最先進晶片的兵家必爭之地。

本書以歷史為經、科技為緯，經濟的視角，解析台灣半導體產業如何煉成今日之矽盾？站在世界半導體心臟位置的台灣，又該如何在地緣政治漩渦中，守住關鍵技術和領先地位？

三位作者在聯合自序中提到：「關於台灣半導體產業的討論近年來成為熱門的話題，坊間中、英文討論的書籍和文章眾多。我們寫這本書的動機，是希望在全球關注的熱潮中，提供具歷史縱深的台灣觀點。本書有幾個獨特的地方：第一，在時間軸上，它涵蓋台灣半導體產業由無到有的長期發展過程，橫亙半個世紀。第二，在分析角度上，它聚焦半導體技術變遷所帶來的經濟效應，分析台灣產業如何掌握技術變遷的契機，由弱轉強。第三，在空間軸上，它探索台灣產業與主要國家，包括美國、日本、韓國、中國的競合關係，追蹤台灣在全球產業地圖中，從邊緣到核心的演進軌跡。換言之，本書由技術和經濟的視角，解構台灣半導體產業從無到有、從弱到強、從邊緣到核心的奮鬥歷程。」

三位作者並提到：外國人對台灣半導體產業的成功，有許多誤解，最極端的是川普總統所說：「台灣偷走了美國的晶片事業(stole our chip business)」。較文明的說法是說台灣的成功，得利於政府的產業政策，尤其是財政補助。台灣政府確實對半導體有產業政策，但沒有財政補助。台灣政府對半導體產業的協助是引進技術並促成投資、設立企業。事實上，政府和產業的拓荒者(如聯電和台積電 )的關係，類似於西方的創投基金與新創企業的關係。1973年台灣政府成立開發基金，同時扮演了創投和創業的角色，將民間企業投資新科技的風險，由政府吸收，並且找來了專業經理人，在新創半導體企業的成長過程中，自任為有限合夥人。簡言之，國家資本和擁有技術的專業經理人，合夥進行了產業的冒險。

史欽泰在新書分享會上回憶童年：「我自己是台糖的(子弟)，常常聽我父親跟那些朋友在聊天，都是很重視國際的糖價。糖價好，明年日子會比較好過；糖價不好台灣的經濟都會受影響」一個國家的經濟命脈，竟繫於國際原物料的價格波動，其脆弱性可見一斑。」

出路在哪裡？當時的領導者，如孫運璿、李國鼎先生，明確地指出：「我們不能靠勞力密集，我們一定要有科技。」但要發展資本密集或技術密集產業，對當時的台灣而言，都是一場巨大的冒險。

為此，政府做出了幾個極具智慧的「頂層設計」。首先，是1965年透過美洲工程師學會(Chinese Institute of Engineers, USA)舉辦「近代工程技術研討會」(Modern Engineering and Technology Seminar，簡稱METS)，定期邀請像潘文淵先生這樣旅居海外的華人專家，每兩年一次，將國外最新的知識與技術帶回台灣。

其次，是成立了一個能擺脫政府體制束縛的研究機構——工業技術研究院。史院長特別強調：「通常政府相關的東西都被兩個制度束縛住了，一個叫人事制度，一個叫會計制度。」而工研院的財團法人身分，使其能擁有獨立的人事與會計權，給了它最大的彈性與效率去延攬人才、推動計畫。這在當時是極其前衛的創舉。

三位作者表示，或者親自參與了這段歷史，或者見證了這段歷史。其中的先知、第一代、第二代領導人，有的是我們的長官、長輩，有的是同學、同僚，有的是我們仰慕的對象，但感覺都近在身邊，他們的成就觸手可及。當我們念大學時，「積體電路」是新興學科，沒幾人見過實物；當我們畢業後工作，已經離不開積體電路。誰也沒想到，今天積體電路成為台灣的桂冠。積體電路是台灣產業技術的登峰造極之作，產業發展的超限絕美演出，這是萬古未曾有之功業，一生不可得之奇遇，不能歷史留白。

●作者簡介

史欽泰：台灣大學電機系學士、史丹福大學 管理科學碩士、普林斯頓大學電機博士。曾任工研院電子所所長、工研院院長、工研院董事長、清華大學科技管理學院院長及張忠謀講座教授、資訊工業策進會董事長，現為清大榮譽教授。

40年工作生涯，致力於打造台灣資訊電子產業、孕育新產業。為台灣半導體開路先鋒，從RCA引進半導體製程技術的領隊，也是籌備聯華電子、台積電、台灣光罩、世界先進等標竿公司的主要決策者之一。

陳添枝：經濟學家，專長產業、貿易、經濟發展。畢業於台灣大學電機系、賓州州立大學經濟學博士。自1985年起擔任中華經濟研究院副研究員，長期為政府提供政策建言，後轉任台大經濟系教授。2008年擔任經建會主委，2016年擔任國發會主委，將理論化為政策。現為台灣大學經濟系名譽教授、清華大學台北政經學院研究員。

吳淑敏：清華大學中語系、交通大學傳播所碩士。26年工研院生涯，歷練科技傳播、科技史、網路創新、科技藝術，參與工研院創意中心的成立，推動創意台灣的產業願景十餘年。著有《消失的1945：台灣拓南少年史》、《自由：12個關鍵決策》、《十里天下：史欽泰和他的開創時代》、《胡定華創新行傳》等書。