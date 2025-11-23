談藝／羅浮宮時裝展 搬到休士頓

我的頻道

編譯周靜芝
巴黎羅浮宮1月底舉辦首次的時裝展「羅浮宮高級訂製時裝展」(Louvre Couture)。圖為設計師Jean Paul Gaultier的作品。(路透)
羅浮宮首次舉辦的時裝展「羅浮宮高級訂製時裝展」(Louvre Couture：Art and fashion： statement pieces)於1月底揭幕後，立即引發全球關注，成為熱門必訪展覽；因反應熱烈，甚至將展期從延長至8月24日。現在正於休士頓美術館(MFAH)展出，展期從11月19日至2026年3月15日。

巴黎現場震撼 萌生構想

休士頓紀事報(Houston Chronicle)報導，休士頓美術館(Museum of Fine Arts Houston)館長蓋瑞·丁特洛(Gary Tinterow)與策展人克莉絲汀·賈維斯(Christine Gervais)3月專程飛赴巴黎親臨現場，兩人深受震撼，並萌生一個極佳構想。

該館另一策展人辛蒂·史特勞斯(Cindi Strauss)表示，館長與賈維斯都對展覽深為著迷，並熱切期盼能在休士頓重現風采。

羅浮宮1月底首次舉辦的時裝展中，展出一件由喬納森·安德森為羅意威 (Loewe)...
史特勞斯說，羅浮宮裝飾藝術部主任奧利維耶·蓋貝(Olivier Gabet)於4月造訪休士頓，與美術館人員共進午餐，並參觀展廳；此事就此敲定，這場時裝盛宴將巡展至休士頓。

史特勞斯與賈維斯從香奈兒、克里斯汀·迪奧、紀梵希、薇薇安·魏斯伍德、凡賽斯及湯姆·布朗等逾20時裝品牌精選35套服飾，於該館的兩棟建築中展示；每套服飾將分別陳列於古物、歐洲藝術、美國藝術、現代與當代藝術及設計展廳，與休士頓美術館的常設藏品並列。現場將提供導覽地圖協助參觀者探索。

「羅浮宮高級訂製時裝展」原在羅浮宮裝飾藝術部門展出逾百套服飾，休士頓的展出除延續原有展品外，更精選數件休士頓美術館獨有藏品。

賈維斯表示，羅浮宮是座宏偉的宮殿式建築，而休士頓美術館缺乏這樣的空間，該館展廳採複合式設計，著重發掘能與館藏產生共鳴的展品，並考量各展品間對話的可能。

她與史特勞斯針對休士頓美術館特定展廳擬定清單，部分華麗服裝需考量空間限制，其他骨董單品則因過於脆弱而無法運輸。

服裝與藝術史 相互對話

賈維斯指出，他們成功從「羅浮宮高級訂製時裝展」同系列中取得數件替代展品。史特勞斯表示，他們將作品與現代及當代藝術品共同陳列於Nancy & Rich Kinder館區，這正是他們與羅浮宮展出的差異所在。

史特勞斯最鍾愛的展品是荷蘭設計師艾里斯·范·荷本(Iris van Herpen)的作品；這位以高訂服裝中創新運用科技技而聞名的設計師，她的創作與設計展廳中一系列數位手製作品完美搭配。

賈維斯表示，自己是17世紀荷蘭台夫特藍白陶器與迪奧藍白約翰·加利亞諾(John Galliano)禮服的組合推手，前者專為襯托鬱金香而生。

史特勞斯說，藝術史對服裝設計亦有深遠影響，這不僅是展廳裡的獨立時裝秀，更是服裝與藝術史的相互對話。她表示，將展覽貫穿常設展廳的設計，讓參觀者得以用全新視角鑑賞藝術媒介；她親身感受到每件禮服的詮釋都因此產生變化，無論是時尚愛好者，或對時尚知之甚少的觀眾，都將在展廳各處邂逅這場對話。

羅浮宮1月底首次舉辦的時裝展。圖為荷蘭設計師艾里斯·范·荷本(Iris van ...
