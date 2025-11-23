理財百科／年過60 積極累積財富3招

年過60還能累積財富嗎？專家說，還在積極儲存退休金 的退休人士，仍可從從容容為之，從下述三方面入手，就不會危及老本。

1.將住宅租出部分

自己擁有的住宅就是資產，何不讓它生財？REI Hub共同創辦人漢米爾頓(Adam Hamilton)說，60多歲的人，可把住家的一部分租出去，額外賺點退休金。

他說，「或許你家有游泳池，符合法規的套房，地下室裝修完善還有小廚房，或者和主臥室客廳稍微隔離的客房與浴室，如果可將這些居住空間短期出租，那是投資不動產的絕妙方法，不用另購一棟出租屋，照樣可以持續穩定地增加收入。」

2.投資不論市場如何都有賺頭的股票

如果想投資股市，也有降低風險的投資法，例如，保險 海軍仲介公司(Insurance Navy Brokers)副總經理史奈因(Rami Sneineh)建議他的客戶投資每年發股利的股票，即使大盤下跌，仍有錢好賺。

他說，退休人士的投資重點不再是「高風險高回收，而是保住老本，方法就是不斷把錢投入有股利的股票或基金，先看好哪些股票向來都有分紅，根據其分紅史投入本錢。」

3.債券 和定存可也考慮

史奈因另外建議客戶買「確定有利息」的資產，包括債券和固定利息的定期存款單，「我常引導客戶建立債券和定存階梯，分散到期贖回的日程，確保每隔幾年有一筆固定的現金流可以運用。」

財富提升集團(Wealth Enhancement Group)理財顧問賴福(Steven Rife)認為，債券尤其能夠讓退休人士的投資組合多元化，增加收入來源。「投資人如果連續幾年沒檢討股票與債券的分配比，可能是因為股票的比重過高。該增加固定收入的比重，減低投資組合中，變動性較大的股票持份了。」