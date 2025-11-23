美國現象／「機場野餐」正流行 省錢又健康

我的頻道

編譯周靜芝
關於旅遊，社群媒體充斥著許多似是而非的論調，例如所謂「機場理論」(airport theory)，鼓勵乘客挑戰在起飛前15分鐘抵達機場；雅虎新聞網站指出，這種作法其實是自討苦吃，導致無數人險些錯過航班。還有另一瘋傳的「妙招」：把瓶裝水冷凍後通過安檢，雖然有效，但等待解凍又得耗費不少時間；有經驗的旅客不會效法，他們會帶空水瓶，等通過安檢之後在飲水站裝水。

不過，並非所有網友的旅遊建議都是荒誕的，近期興起的「機場野餐」(airport picnic)風潮，就證明TikTok和Instagram等社群平台偶爾也會有好點子，既省時省錢，還能對健康有益。

關注旅遊趨勢的人，或許已看過「機場野餐」的影片，如同的「機場離婚」(airport divorce)概念，這是紓解壓力並充分利用候機時間的聰明方式。「機場離婚」鼓勵伴侶在機場內分開行動，滿足個人需求與旅行方式。專家指出，此舉能緩解壓力與衝突，連脫口秀主持人凱莉·瑞帕(Kelly Ripa)等人也表示「機場離婚」有助維繫婚姻。同樣地，「機場野餐」風潮帶來的實質效益，遠超過其他社群媒體影片。

眾所周知，在機場用餐有諸多缺點：首先是價格高昂，沒有一樣東西是便宜的，連瓶裝水都不太親民；其次是排隊耗時，常因隊伍過長而面臨延誤登機的風險；最後是選擇有限，你可能被迫食用不喜歡的餐點。

「機場野餐」以簡單概念解決所有問題：只需在家備好餐點或在抵達機場前外帶食物，即可有多元選擇；從起司肉類拼盤、水果拼盤到自製三明治與壽司等。當他人排隊購買高價餐點時，能在登機門旁悠閒享受專屬美食；「機場野餐」不僅省錢省時，更能掌握吃下的食物品質。

旅客可攜帶食物通過安檢，但須遵守「3-1-1液體規定」：所有液體及凝膠狀物品須裝入4盎司容量的透明袋中，每項容器容量不得超過3.4盎司(約100毫升)。此規定涵蓋鷹嘴豆泥、沙拉醬、花生醬及起司等野餐食品；飲料建議攜帶空水瓶，通過安檢後再裝入。

手機能當護照用？蘋果新功能便捷TSA多州測試中
手機能當護照用？蘋果新功能便捷美國旅客出行
強風襲舊金山機場 航班大幅延誤、取消
強風逆襲舊金山機場 近半航班受影響、旅客受困候機室

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海