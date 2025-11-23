醫藥／HPV致6癌1病…降低子宮頸癌 醫建議男女都打疫苗

預防HPV感染，建議施打疫苗。(圖/123RF)

人類乳突病毒（HPV）主要經由性接觸傳染。在性行為過程中，透過接觸皮膚、黏膜或體液而感染。有時，外部生殖器接觸帶有HPV的物品，也可能造成HPV感染。

人類乳突病毒與六癌一病相關，包括子宮頸癌、口腔癌、陰道癌、肛門癌、陰莖癌、外陰癌及菜花，目前已知有200多種型別，其中高致癌型常見有9種，包含HPV6、11、16、18等型。台北新光醫院婦產科主治醫師呂彥鋒說，人類細胞有自我修復能力，但感染HPV後，自我修復能力喪失，如此細胞持續變異導致癌化，並從原位癌成為侵襲癌，最後轉移。

呂彥鋒說，初期子宮頸癌不會癢、不會痛，也不像菜花可以肉眼看見或由外觀辨別，只能靠篩檢。而篩檢子宮頸癌最有效的方法，就是子宮頸抹片檢查，許多女性都是透過抹片檢查發現癌症 ；如果經濟許可，也應進行HPV的病毒檢測。

呂彥鋒說，藉由子宮頸抹片檢查、HPV病毒檢測，如此精準性更高，有利於防範子宮頸癌。若HPV病毒檢測為陽性，一般會再進行陰道鏡檢查，研判子宮頸有無出現病變，且直接切片化驗，一旦發現初期感染，就能立刻給予治療，避免病情走向癌前病變或癌症。

據呂彥鋒臨床觀察，患者是如何發現子宮頸癌，依年齡不同而有不同的原因，如30、40歲年輕女性患者，多是子宮頸抹片檢查發現異常，再經切片確診，這類患者病情多為初期，在病情的火苗尚未燒起來，還沒轉變為侵襲癌前，就把火苗給撲滅了，因此治療後五年存活率很高。

但若是50、60歲以上女性患者，常是出現陰道不明原因出血等異常症狀，就醫檢查後，才知道自己罹癌，這時通常已是晚期。他曾遇過一名50多歲女性，因陰道不明原因出血而就醫，患者自述在性行為後出血特別嚴重，檢查發現罹患子宮頸癌，腫瘤 更已經潰爛，無法手術治療。

經詢問發現，該名患者因覺得不好意思，從未做過子宮頸抹片檢查，直到腫瘤發展至晚期，才來就醫。甚至有晚期患者腫瘤潰爛後，流血程度幾乎是血崩，並伴隨異味，更有晚期患者子宮頸癌的癌細胞已擴散至肺、肝、骨骼等。

為降低子宮頸癌發生率，台灣衛福部近年來推動未有性經驗的國中女生接種子宮頸癌疫苗 ，目前政策也推廣至國中男生。呂彥鋒說，國中女生、男生接種HPV疫苗，即具有群體保護的效果，女生接種可以直接預防感染HPV，而男生接種疫苗，除降低罹患人類乳突病毒的機會，成年後，也不會將病毒傳染給伴侶。