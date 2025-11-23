醫藥／子宮頸抹片檢查 阻癌前病變 早期治療存活率9成

醫師說，初期子宮頸癌不會癢、不會痛，也不像菜花可以肉眼看見或由外觀辨別，只能靠篩檢。（本報資料照片）

女性子宮頸癌患者逾九成都是感染人類乳突病毒（HPV）所致。婦產科醫師指出，子宮頸癌的診斷方法，通常是在女性進行子宮頸抹片檢查時，醫師會一併檢查子宮頸，採集到的檢體也會請病理科醫師分析、確認；一旦確診罹癌，再依不同癌症 期別給予不同治療，治療期間，病人須配合醫囑，以獲得最完善的預後。

●早期癌前病變 可自行消除

台灣新北市立土城醫院婦產科主治醫師陳文欣說，顧名思義，子宮頸癌好發位置在子宮頸，位置在陰道最深處，女性平常自己摸不到、看不到，即使罹癌往往也不自知。當自覺不對勁，常是陰道出現不正常出血，以台灣為例，目前女性多是透過子宮頸癌抹片篩檢發現子宮頸癌。在做抹片檢查時，醫師會一併檢查子宮頸是否有異樣，因此「抹片檢查一定要定期做」。

臨床上，當子宮頸癌尚未進入癌症期別前，此時屬於「癌前病變」，正常細胞像是有著同心圓的荷包蛋，但感染到人類乳突病毒後，細胞開始變異，最後在周邊長出許多刺，成為具有武裝的癌細胞 。此轉變過程，並非一夜之間，而在細胞變化的過程就稱為「癌前病變」，因此癌細胞進展是從正常細胞到異常細胞，最後變成癌細胞。

子宮頸癌癌前病變分為三期，陳文欣說，人體有自然代謝異常細胞的能力，面對子宮頸癌癌前病變早期患者，須先安排人類乳突病毒檢測。如果發現患者未有人類乳突病毒，輕度感染應可靠身體自然的免疫力消除。但如果驗出人類乳突病毒，就須進一步切片檢查；如果發現細胞已有變異屬於中度，就會以電燒清除，但若是癌前病變重度患者，則需要以圓錐切除的手術方式，清除異常組織。

●癌變後 早期治療存活率高

而當變異細胞成為癌細胞後，子宮頸癌依癌細胞侵犯組織的深度及擴散到其他器官的情形分為四期。陳文欣說，癌細胞十分具有攻擊性，因此「不會只停留在某一器官上」，必會侵犯其他組織、器官。如第一期癌症，癌細胞侷限在子宮頸，但第二、三、四期時，癌細胞會侵犯子宮頸鄰近的組織、器官，包括子宮、卵巢、膀胱、直腸或腹壁等。

陳文欣說，癌細胞特性是距離愈近的器官，愈容易先被攻擊，距離愈遠的器官，愈不容易被攻擊。一旦轉移到遠端器官，代表癌細胞攻擊力強，病情嚴重，如子宮頸癌末期病人的癌細胞還可能轉移到肺、肝、腦、骨骼等。

治療方面，依病人罹癌期別不同而給予不同的治療，如第一期患者依病情不同，可以採用手術切除病灶；但無法手術的患者就須採電療合併化療，第二至第四期患者多採用電療合併化療；晚期病人則有標靶藥物、免疫治療等選擇，但任何治療都必須是醫師充分診斷後，選擇對病人最好的治療。

台灣衛福部國健署指出，以台灣為例，早期子宮頸癌個案經治療後，五年存活率可達九成，第二、三、四期的五年存活率分別為72%、59%及23%。女性篩檢後如有異常應盡速就醫，若延遲就醫或不去治療，將會影響存活率。

●30歲以上女性 應定期受檢

陳文欣指出，晚期子宮頸癌是治療非常困難的疾病，醫界才會積極推動子宮頸癌抹片篩檢，為的就是能早期發現，不要讓病程進入癌症階段，如果可以在癌前病變階段發現，可以即時終止癌細胞病變，讓病人的生活品質獲得很好的改善。

陳文欣提醒，子宮頸癌患者於治療期間，病人一定要配合醫囑，以獲得最完善的治療。至於未罹患子宮頸癌的30歲以上女性，務必定期接受子宮頸抹片檢查；而多重性伴侶、吸菸為罹癌危險因子，都應該避免。