你知道嗎／天冷汽車胎壓下降 5招輕鬆辨識

快訊

編譯盧炯燊
駕駛之後待輪胎冷卻才檢查胎壓，這樣才會準確。(圖/123RF)

對於駕車出行的人來說，氣溫下降的同時，輪胎氣壓也隨之下降。

今日美國(USA TODAY)引述美國汽車協會(AAA)高級汽車經理貝內特(David Bennett)指出，氣溫每下降華氏10度，輪胎氣壓就會下降1到2磅/平方吋，輪胎氣壓不足會導致煞車距離增加、抓地力下降，並會增加汽油消耗。

他解釋輪胎氣壓在低溫下降的原因，是因為在寒冷天氣裡，空氣分子的運動速度減慢，從而導致氣壓下降。

既然明白了輪胎氣壓下降原因及風險，就應該適時檢查。

雖然加油站可以提供充氣泵打氣，但貝內特提醒，這些充氣泵的氣壓計，可能會因長期暴露在惡劣天氣下又或過度使用而損壞，根本是用不了。

他又建議，在駕駛之後待輪胎冷卻才檢查胎壓，這樣才會準確。檢查時先取下氣門嘴帽，將胎壓計壓入輪胎氣壓表。

貝內特表示，目前常見的胎壓計有三種：

1.棒式：其大小與鉛筆相仿，內部有一根桿棒，當將胎壓計壓入輪胎氣壓表時，桿棒會從氣嘴滑出而讀取數據。它價格相對便宜且容易於存放在工具箱，但讀數或不太方便。

2.指針式：使用方法與棒式胎壓計相同，但價格較高且較難存放在車內。這款胎壓計類似血壓計袖帶，故此比棒式更容易讀取讀數。

3.數位式：這是胎壓計中最精確的，採用電子螢幕顯示讀數，非常清晰，但價錢最昂貴。

假如沒有胎壓計，那又該如何檢查？

貝內特說可以採取一些措施來識別胎壓不足的輪胎，包括︰

1. 首先檢查，當輪胎與路面接觸的部分會下陷時即胎壓不足。

2. 觸摸輪胎，若按壓輪胎時感覺有彈性而非堅實，就很有可能是胎壓不足。

3. 增加車輛重量，如果增加後輪胎看起來變扁，可能是胎壓不足。

4. 操控出現變化，當車輛行駛不如以往平穩或顛簸，轉向時發出異響或轉彎有點困難，則可能是胎壓不足。

5. 當然最準確的檢查方法，就是將車輛送到維修廠。

加油站

延伸閱讀

冷天導致汽車胎壓降低 專家教如何辨識

