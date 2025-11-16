吃貨／梨子纖維量高、熱量低 還能抗發炎

Bartlett梨是綠皮但也會偏紅。(圖／123RF)

甜美多汁、清脆爽口，梨子(pears)自古以來便深受人們喜愛。無論是切片加入沙拉、燉煮成甜點，還是直接從樹上摘下來品嚐，梨子的天然甜味、多樣用途與溫和風味，使其成為甜鹹皆宜的理想水果。「人們喜歡梨子，是因為它們用途廣泛，風味溫潤，既能搭配甜點也能融入鹹食中」，註冊營養師暨營養與飲食學會全國發言人Caroline Susie表示。

據今日美國報(USA Today)報導，梨子不僅美味，營養價值也相當出色，經常被認為對心臟、消化系統與新陳代謝具有多重益處。然而，這並不代表可以無限制地大量食用。

以下將介紹梨子的基本資訊、健康效益，以及哪些族群在攝取時需要特別留意。

8月至11月 風味最濃郁

梨子是屬於薔薇科植物家族的一種多肉核果，這個家族還包括蘋果、桃子、李子與櫻桃等水果。「梨子的品種繁多，有些口感爽脆清新，有些則柔軟細緻。」註冊營養師、紐約大學營養學兼任教授、「終於吃飽、終於變瘦」一書作者Lisa Young解釋道。常見品種包括 Bartlett (巴特利)、Anjou(安茹)、Bosc(波士克)、Concorde(康科德)、Comice(科密斯)以及亞洲梨。

梨子原產於歐亞等溫帶地區，早在數千年前即已開始栽培。隨著時間推移，梨子廣泛傳播至全球各地，並逐漸成為深受喜愛的水果之一。根據世界人口評論，目前主要的梨子生產國包括奧地利、紐西蘭、瑞士、南非與美國，而在美國境內，華盛頓州、俄勒岡州與加州則是三大主要產區。

梨子的主要產季為每年夏末至秋季，風味最濃郁的時節落在8月至11月。此外，梨子也常以冷凍、罐頭或乾燥形式全年供應。

無論何時食用，梨子都富含多項健康益處。Lisa Young指出，「梨子是含纖維量最高的水果之一。」一顆中等大小的梨子約含有6克膳食纖維，接近每日建議攝取量的四分之一。她補充：「纖維有助於促進腸道蠕動，也能提升飽足感。」

此外，一顆中型梨子僅含約100卡路里、幾乎不含脂肪，是維持體重與健康飲食的理想選擇。

有助穩定血糖 、降膽固醇

高纖維同時有助於穩定血糖、改善膽固醇水平並增進心臟健康。而梨子中的鉀也有益於心血管功能，有助於維持正常血壓。

梨子還含有維生素C與維生素K，有助於免疫功能、膠原蛋白生成及傷口癒合。Susie補充，「梨子(尤其是果皮)含有酚類與類黃酮等抗氧化物質，這些成分能減緩發炎反應，並可能有助於預防氧化壓力及血管損傷。」這些功效也與觀察性研究相符，該研究指出，攝取較多梨子與第二型糖尿病及心血管疾病風險降低有關。

至於狗是否能吃梨子？答案是肯定的。「新鮮梨片(去籽與果核)可以作為健康的寵物零食。」Young表示。但她提醒，應避免餵食糖漿罐裝梨，並務必去籽，因為「梨子種子含有微量氰化物，對寵物有潛在危害。」

腸躁症患者 不適合吃多

對多數健康成人來說，每天食用一顆梨子是安全且有益的。不過，仍有幾項需注意之處。

梨子含有天然果糖與山梨醇(一種糖醇)，加上高纖維特性，Young提醒，「這可能導致部分人出現脹氣、產氣或腹瀉等不適反應。」對腸胃較敏感或患有腸躁症(IBS)的人而言，建議適量攝取。

此外，特定健康狀況也需留意。例如，有胃食道逆流(GERD)問題者可能會對熟透的梨子感到不適，盡管其酸度相對較低。服用保鉀型利尿劑或ACE抑制劑者，也應控制鉀的總攝取量。而Susie則指出，「雖然梨子僅含微量維生素K，不太可能對抗凝血藥如華法林(Warfarin))產生重大干擾，但仍建議保持維生素K攝取的一致性。」