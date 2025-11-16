我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

綠手指／天氣轉涼 何時停止修剪草坪？可以這樣判斷

編譯尤寶琪
聽新聞
test
0:00 /0:00
冬季庭院何時停止割草，要看所居住的氣候或地區。(圖／123RF)
冬季庭院何時停止割草，要看所居住的氣候或地區。(圖／123RF)

隨著天氣轉涼，植物和草的生長周期會跟著減緩；而草的種類和居住地，也都會影響草種在涼爽天氣下的生長。佛羅里達大學(University of Florida)/國際農業科學推廣中心哥倫比亞郡分部(IFAS Extension Columbia County)的三級園藝推廣員(Horticulture Extension Agent III)哈洛(Erin Harlow)說：「一個人所居住的氣候或地區，會極大地影響該何時停止割草。」

隨著草種在寒冷的月分時進入休眠狀態，或減緩生長，修剪草坪一事也就變得不那麼重要。哈洛說：「許多我們草坪上的草，其生長不一定是取決於氣溫，而是取決於土壤溫度；如果溫度維持較溫暖，那植物就會繼續生長，並可能需要進行維護。」在通常的情況下，在氣溫下降到無須割草之前，仍會需要進行本季最後一次修剪或割草。

草坪分為寒季型草坪和暖季型草坪兩種；你所居住的地理位置，會影響你該選擇種植寒季型草坪還是暖季型草坪。暖季型草坪生長在溫暖至炎熱的氣候條件下，通常在寒冷天氣到來時停止生長。

吉列斯比縣(Gillespie County)農務生活園藝推廣員(AgriLife Extension Horticulture Agent)麥克馬洪(Elizabeth McMahon)說：「在德州，降雨不足會導致草坪草種進入休眠狀態，寒冷的冰凍天氣也會導致這種情況。」

哈洛說：「暖季型草坪通常會在冬季進入休眠狀態；但如果生長在9B-11區，那就可能根本不會休眠。」

冷季型草坪草在較冷的天氣中則可能會繼續生長。「冷季型草坪草可能需要更長的維護時間，因為它們在冬季會繼續生長並保持綠色，」哈洛說，「當然，這得取決於天氣條件。」

在準備季節最後一次修剪時，地理位置是一個關鍵因素；麥克馬洪解釋說：「你所在的氣候和地區，決定了你種植的草坪草種，不同的暖季型草坪會有不同的休眠期。」

如果你是住在溫暖的地區，那不用修剪草坪的時間就會比寒冷地區要短上不少。Sod Solutions內容策略師史密斯(Valerie Smith)說：「在南部地區或冬季氣候溫和的地區，像是佛州、德州或加州部分地區，百慕達(Bermuda)或聖奧古斯丁(St. Augustine)等暖季型草種，就可能會在秋季，甚至是冬季時繼續生長。」

她說，只要草會繼續生長，你就會需要修剪草坪，「修剪可能不會隨著氣溫下降和生長減緩而完全停止，只會頻率降低。」

德州 園藝 加州

上一則

綠手指／掌握5訣竅 讓蟹爪蘭在聖誕節期間開花

下一則

紅藍卡／紅藍卡不給付費用 可買Medigap補足

延伸閱讀

場邊人語／德州大戰 休城罰站

場邊人語／德州大戰 休城罰站
洛杉磯多區突發大停電 逾10萬戶受影響

洛杉磯多區突發大停電 逾10萬戶受影響
北極冷氣團帶來寒流 多州迎初雪 美西則不冷

北極冷氣團帶來寒流 多州迎初雪 美西則不冷
亞馬遜低價版Amazon Bazaar 拓展全球14地市場 對抗中國電商

亞馬遜低價版Amazon Bazaar 拓展全球14地市場 對抗中國電商

熱門新聞

兩步驟能將香蕉的保鮮期延長至兩個星期。(圖／123RF)

你知道嗎？／鹽、小蘇打 助香蕉保鮮期延長至2周

2025-11-09 01:09
在某些州，部分退休人士可以享有相對寬鬆的稅務待遇。示意圖。（美聯社）

理財百科／這些州優待退休族 社安金、401(k)等收入免税

2025-11-09 01:17
聯邦醫療保險的A部分主要支付住院、手術、臨終關懷與部分居家護理。(圖／123RF)

紅藍卡／傳統紅藍卡主要支付住院費等 這些範圍不給付

2025-11-09 01:22
旅美收藏家盧天發講解清光緒年間藏品「格蘭特粉彩魚盤」。(記者戴慈慧╱攝影)

封面故事／烈火煉瓷亦煉人生 盧天發的三十年尋瓷之路

2025-11-09 01:30
加大和州大共同進行的研究表示，全面禁止學生在校園內使用手機弊大於利。(美聯社)

美國現象／校園禁用手機 研究：弊大於利

2025-11-09 13:10
清康熙虎皮三彩碗。（圖/盧天發提供）

封面故事／30年「御瓷紋章」珍藏 世界日報文化藝廊亮相

2025-11-09 01:29

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英