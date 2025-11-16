綠手指／天氣轉涼 何時停止修剪草坪？可以這樣判斷

冬季庭院何時停止割草，要看所居住的氣候或地區。(圖／123RF)

隨著天氣轉涼，植物和草的生長周期會跟著減緩；而草的種類和居住地，也都會影響草種在涼爽天氣下的生長。佛羅里達大學(University of Florida)/國際農業科學推廣中心哥倫比亞郡分部(IFAS Extension Columbia County)的三級園藝 推廣員(Horticulture Extension Agent III)哈洛(Erin Harlow)說：「一個人所居住的氣候或地區，會極大地影響該何時停止割草。」

隨著草種在寒冷的月分時進入休眠狀態，或減緩生長，修剪草坪一事也就變得不那麼重要。哈洛說：「許多我們草坪上的草，其生長不一定是取決於氣溫，而是取決於土壤溫度；如果溫度維持較溫暖，那植物就會繼續生長，並可能需要進行維護。」在通常的情況下，在氣溫下降到無須割草之前，仍會需要進行本季最後一次修剪或割草。

草坪分為寒季型草坪和暖季型草坪兩種；你所居住的地理位置，會影響你該選擇種植寒季型草坪還是暖季型草坪。暖季型草坪生長在溫暖至炎熱的氣候條件下，通常在寒冷天氣到來時停止生長。

吉列斯比縣(Gillespie County)農務生活園藝推廣員(AgriLife Extension Horticulture Agent)麥克馬洪(Elizabeth McMahon)說：「在德州 ，降雨不足會導致草坪草種進入休眠狀態，寒冷的冰凍天氣也會導致這種情況。」

哈洛說：「暖季型草坪通常會在冬季進入休眠狀態；但如果生長在9B-11區，那就可能根本不會休眠。」

冷季型草坪草在較冷的天氣中則可能會繼續生長。「冷季型草坪草可能需要更長的維護時間，因為它們在冬季會繼續生長並保持綠色，」哈洛說，「當然，這得取決於天氣條件。」

在準備季節最後一次修剪時，地理位置是一個關鍵因素；麥克馬洪解釋說：「你所在的氣候和地區，決定了你種植的草坪草種，不同的暖季型草坪會有不同的休眠期。」

如果你是住在溫暖的地區，那不用修剪草坪的時間就會比寒冷地區要短上不少。Sod Solutions內容策略師史密斯(Valerie Smith)說：「在南部地區或冬季氣候溫和的地區，像是佛州、德州或加州 部分地區，百慕達(Bermuda)或聖奧古斯丁(St. Augustine)等暖季型草種，就可能會在秋季，甚至是冬季時繼續生長。」

她說，只要草會繼續生長，你就會需要修剪草坪，「修剪可能不會隨著氣溫下降和生長減緩而完全停止，只會頻率降低。」