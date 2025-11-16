綠手指／掌握5訣竅 讓蟹爪蘭在聖誕節期間開花

如何掌握「蟹爪蘭」在12月到翌年1月假日期間開花，有訣竅。(圖／123RF)

聖誕仙人掌(Christmas cactus)因為節莖連接形狀很像螃蟹的副爪，故又稱「蟹爪蘭」，常見有紅、粉、白、黃四種顏色，是在深秋及冬季開花，如何掌握在12月到翌年1月假日期間開花的訣竅，其實並不困難。按照幾個簡單易行的做法，就會在12月開始的幾周內盛開花朵。

首先，要了解的是，蟹爪蘭需要日照時間較長，每天在陽光下照射最少14個小時，才形成花蕾及有較長的開花時間。所以每天把蟹爪蘭的日照時間限制在10到12小時，它就會長出花蕾。

蟹爪蘭長出花蕾大約需要八周，若希望植物在12月中旬左右開始開花，就要從計算日期開始，從10月中旬開始限制日照。

健康的蟹爪蘭通常可持續地開花四到六周，計算下來10月中旬開始限制日照，這樣會在聖誕節 前開花，一直持續到翌年1月，這是最佳的做法。

其次，是將蟹爪蘭移至不常用的房間，確保至少有12個小時的黑暗環境，因為房間不常使用，晚上自然很少開燈。客房、辦公室或不常用且有陽光充足窗戶的地下室都是不錯的選擇。

第三，是蟹爪蘭雖對溫度的要求不高，但最佳的開花期，是白天溫度為華氏65至70度(約攝氏19.7至21.2度)，夜間溫度為華氏55至65度(約攝氏13.7至18.7度)，這是開花最佳。

盡管蟹爪蘭是冬季開花植物，但並不耐寒，最低溫度不能低於攝氏10度，生長期的最適宜溫度是攝氏20至25度。

第四，蟹爪蘭喜歡疏鬆、富含有機質、排水透氣良好的基質。切記不要澆水過多，務必讓多餘的水分排出，否則很易爛根。盆土較乾後再澆水，冬季一般七至十天澆一次即可。

最後，是要留意花蕾，觀察每根莖尖的花蕾形成情況，並記錄花蕾出現的日期。大約八周後，當花蕾飽滿並露出一些顏色時，就可以將之移到可以欣賞花朵的地方。