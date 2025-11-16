我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

綠手指／掌握5訣竅 讓蟹爪蘭在聖誕節期間開花

編譯盧炯燊
聽新聞
test
0:00 /0:00
如何掌握「蟹爪蘭」在12月到翌年1月假日期間開花，有訣竅。(圖／123RF)
如何掌握「蟹爪蘭」在12月到翌年1月假日期間開花，有訣竅。(圖／123RF)

聖誕仙人掌(Christmas cactus)因為節莖連接形狀很像螃蟹的副爪，故又稱「蟹爪蘭」，常見有紅、粉、白、黃四種顏色，是在深秋及冬季開花，如何掌握在12月到翌年1月假日期間開花的訣竅，其實並不困難。按照幾個簡單易行的做法，就會在12月開始的幾周內盛開花朵。

首先，要了解的是，蟹爪蘭需要日照時間較長，每天在陽光下照射最少14個小時，才形成花蕾及有較長的開花時間。所以每天把蟹爪蘭的日照時間限制在10到12小時，它就會長出花蕾。

蟹爪蘭長出花蕾大約需要八周，若希望植物在12月中旬左右開始開花，就要從計算日期開始，從10月中旬開始限制日照。

健康的蟹爪蘭通常可持續地開花四到六周，計算下來10月中旬開始限制日照，這樣會在聖誕節前開花，一直持續到翌年1月，這是最佳的做法。

其次，是將蟹爪蘭移至不常用的房間，確保至少有12個小時的黑暗環境，因為房間不常使用，晚上自然很少開燈。客房、辦公室或不常用且有陽光充足窗戶的地下室都是不錯的選擇。

第三，是蟹爪蘭雖對溫度的要求不高，但最佳的開花期，是白天溫度為華氏65至70度(約攝氏19.7至21.2度)，夜間溫度為華氏55至65度(約攝氏13.7至18.7度)，這是開花最佳。

盡管蟹爪蘭是冬季開花植物，但並不耐寒，最低溫度不能低於攝氏10度，生長期的最適宜溫度是攝氏20至25度。

第四，蟹爪蘭喜歡疏鬆、富含有機質、排水透氣良好的基質。切記不要澆水過多，務必讓多餘的水分排出，否則很易爛根。盆土較乾後再澆水，冬季一般七至十天澆一次即可。

最後，是要留意花蕾，觀察每根莖尖的花蕾形成情況，並記錄花蕾出現的日期。大約八周後，當花蕾飽滿並露出一些顏色時，就可以將之移到可以欣賞花朵的地方。

聖誕節

上一則

悅讀／《讓我為你修復容顏》 一位容顏修復醫療師的堅持

下一則

綠手指／天氣轉涼 何時停止修剪草坪？可以這樣判斷

延伸閱讀

抱貓照露餡…阿Sa爆姐弟戀 新歡是小10歲健身教練

抱貓照露餡…阿Sa爆姐弟戀 新歡是小10歲健身教練
航班削減 民眾憂波及感恩節出遊

航班削減 民眾憂波及感恩節出遊
讓蟹爪蘭在聖誕節期間開花 就用這5招

讓蟹爪蘭在聖誕節期間開花 就用這5招
貝森特：中國將買1200萬噸黃豆 Fed主席人選盼聖誕節前定

貝森特：中國將買1200萬噸黃豆 Fed主席人選盼聖誕節前定

熱門新聞

兩步驟能將香蕉的保鮮期延長至兩個星期。(圖／123RF)

你知道嗎？／鹽、小蘇打 助香蕉保鮮期延長至2周

2025-11-09 01:09
在某些州，部分退休人士可以享有相對寬鬆的稅務待遇。示意圖。（美聯社）

理財百科／這些州優待退休族 社安金、401(k)等收入免税

2025-11-09 01:17
聯邦醫療保險的A部分主要支付住院、手術、臨終關懷與部分居家護理。(圖／123RF)

紅藍卡／傳統紅藍卡主要支付住院費等 這些範圍不給付

2025-11-09 01:22
旅美收藏家盧天發講解清光緒年間藏品「格蘭特粉彩魚盤」。(記者戴慈慧╱攝影)

封面故事／烈火煉瓷亦煉人生 盧天發的三十年尋瓷之路

2025-11-09 01:30
加大和州大共同進行的研究表示，全面禁止學生在校園內使用手機弊大於利。(美聯社)

美國現象／校園禁用手機 研究：弊大於利

2025-11-09 13:10
清康熙虎皮三彩碗。（圖/盧天發提供）

封面故事／30年「御瓷紋章」珍藏 世界日報文化藝廊亮相

2025-11-09 01:29

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英