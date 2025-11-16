紅藍卡／紅藍卡不給付費用 可買Medigap補足

在美就醫費用高昂，如果生了重病，傳統紅藍卡能滿足大部分醫療保健需求，但並非包山包海。 (圖／123RF)

俗稱紅藍卡 的聯邦醫療保險 (Medicare)雖能滿足65歲以後大部分醫療保健需求，但並非包山包海。非營利健康政策研究機構「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation，KFF)數據顯示，65歲及以上傳統紅藍卡(original or traditional Medicare)受益人有10%，並未投保任何補充保險(supplemental insurance)。部分退休人士可從工會、前雇主、白卡取得補充保險，但更多情況是購買「差額保險」(Medigap)，這是由私人保險公司提供的保單，可以承擔部分或全部紅藍卡的自付費用要求。

紐約時報整理出紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)與傳統紅藍卡搭配Medigap的差別和優缺點。

紅藍卡優勢計畫設有年度自付額(deductible)上限，取決於使用的服務每年約5000元到9000元不等；不同方案的自付額保障差異也很大。若發生嚴重健康狀況，自付費用可能會造成沉重的經濟負擔。選擇紅藍卡優勢計畫後，便會替代原本的傳統紅藍卡計畫。

傳統紅藍卡的前期成本較高，因為通常需要另外購買Medigap以及獨立的D部分(Part D)處方藥保險。而許多優勢計畫內附處方藥保險，不需額外保費 ，且自帶自付費用上限，所以不需要Medigap。

但若某些年度健康狀況不佳、頻繁使用醫療照護，優勢計畫的花費可能更高。KFF資料顯示2024年優勢計畫的醫療網內(in-network)平均自付費用上限是4882元；醫療網內加上網外高達8707元，這些自付費用規則與傳統紅藍卡不同。

紅藍卡計畫搜尋工具(Medicare Plan Finder)要求優勢計畫必須公開醫療網內最高自付額，以及優勢計畫PPO (preferred provider organizations，優選醫療提供者組織)的最高醫療網外自付費用，但KFF資深副總紐曼(Tricia Neuman)表示，資訊雖然公開但很難比較，「消費者實際上需要自己去判斷，哪個計畫提供的保障最多或最少，而這是件很困難的事。」

★Medigap保障什麼？

選擇Medigap可能會令人眼花撩亂，因為保單選項從A一路到N；首先Medigap頭兩個計畫(A、B)不應與紅藍卡兩大基本的A部分(Part A)的住院保險、B部分(Part B)的門診服務混淆。

所有Medigap保單都涵蓋醫院共同保險(coinsurance，即在達到自付額門檻後，住院時間較長時需要自付的費用)。許多計畫還涵蓋全部或部分的住院自付額，如今年為1676元。Medigap計畫同樣涵蓋醫師服務費用的20%，只是須先付完B部分的自付額(今年為257元)；部分計畫還包括專業護理機構的分攤費用。

與紅藍卡優勢計畫相同，一些Medigap保單也提供部分視力、牙科、聽力、健身房會員的保障，這類保費通常比標準版稍高。據KFF資料，最穩健的F、G、N計畫最受歡迎，但由於聯邦法律變更，自2020年1月1日後，滿65歲的新受益人不能再購買F計畫。比較各種Medigap計畫可上Medicare Rights Center查詢。

★何時買時機最佳？

最佳時機是首次登記紅藍卡B部分時，此時買Medigap計畫「保證核保(guaranteed issue)」，有效期為六個月，從年滿65歲並登記紅藍卡B部分當月的第一天開始計算。過了該期間，多數州的Medigap計畫便能以既有疾病為由拒保，或收取更高保費；專家表示，這段期間「直接選擇適合當時年齡、價格最低的計畫」。康州、緬因州、麻州、紐約州則是例外，即使過了保證核保期仍保護申請人。

★Medigap要花多少錢？

保費依計畫類型而異，據KFF資料2023年Medigap的平均月保費是217元。在大多數州，初始保費會依當前年齡而定，再隨年齡增長調漲。有九個州規定保險公司必須向所有年齡收取相同費率，如紐約州、麻州、康州。降低保費的一種方法是購買「高自付額健康計畫」(High Deductible Health Plan，HDHP)，許多州都有提供，在健保使用率高的年度能夠承擔變動費用的人來說，這種計畫很划算。

例如今年紐約市的一般G計畫平均月保費約400元，但高自付額的G計畫平均僅70元；不過2025年這類計畫的自付額是2870元。

★需要定期更新嗎？

不用。與D部分(Part D)處方藥保險或紅藍卡優勢計畫不同，Medigap不須定期更新，一旦買了即使搬到不同州，只要仍在傳統紅藍卡之下、付得起月保費，都可以繼續持有原保單，福利標準化也不會每年更動。

紅藍卡優勢計畫每年登記期從1月1日開放至3月31日，這段時間參加優勢計畫的人可以更換或轉回傳統紅藍卡。若要更換優勢計畫，務必檢查新計畫的自付費用；轉回傳統紅藍卡前，也要確認你能否購買Medigap以及保費多少。如果您今年的醫療開銷偏高，在非保證核保期間投保的Medigap可能比優勢計畫的自付費用還划算。