養生／秋季過敏 6症狀可判斷

季節性過敏最常與春天連結在一起，當草木生長、花朵盛開，空氣中飄散的花粉可能引發打噴嚏、流鼻水和眼睛發癢等症狀；然而秋季過敏其實與春季過敏同樣常見，儘管這些症狀容易與感冒或流感 等常見寒冷天氣疾病混淆。

健康生活網站Prevention採訪了專家，說明秋季過敏症狀，以及最常見的誘發因素，並提供簡易方法有助緩解症狀。

秋季過敏常見誘發因素

美國哮喘和過敏基金會（AAFA）指出，當遭遇季節性過敏時，免疫系統會釋放組織胺（histamine）來對抗過敏原，並引起一些不適症狀。這些刺激物可能包括特定的黴菌、花粉與雜草，它們在夏末開始活躍，影響進入秋季後的身體感受。秋季氾濫的特定過敏原包括：

1. 雜草與花粉

夏末秋初的宜人氣溫讓全國多數地區能多享受幾周海灘時光，但人們心情愉悅之際，豚草（ragweed）與花粉濃度也同步攀升。

伊利諾州 過敏免疫學專家約瑟夫·萊哈（Joseph Leija）表示，通常九月初花粉濃度會顯著下降，但若遇上降雨，不同地區的植物與雜草將瘋狂滋長，常見種類包括豚草、一枝黃花、鼠尾草、艾草、蒼耳、刺莧、風滾草、火焰衛茅、野灰菜。

萊哈指出，雜草增多意味著花粉量增加，而花粉正是引發花粉症（又稱過敏性鼻炎）的主因。根據美國過敏、哮喘與免疫學院（American College of Allergy, Asthma, and Immunology）數據，每年約有六千萬美國人受花粉症困擾，因此秋季需特別警惕此過敏誘因。

紐約大學過敏免疫學臨床助理教授普維·帕里克（Purvi Parikh）表示，豚草在秋季尤為猖獗，九月中旬達到高峰。AAFA的數據顯示，一株豚草可產生高達10億顆花粉，且傳播距離驚人，尤其在美國東部與中西部地區。

2. 黴菌

成堆落葉是秋日常見畫面，但帕里克指出，一旦落葉開始腐爛，便成為黴菌滋生的溫床；吸入黴菌孢子可能加劇哮喘症狀，引發呼吸急促、喘鳴及其他上呼吸道不適。

潮濕的地下室是另一常見黴菌來源。萊哈建議在地下室放置除濕機，並清潔暖氣過濾網，暖氣系統可能將空氣中的黴菌孢子推送至上層樓面。

秋季過敏症狀

根據AAFA資料，6種症狀最常與花粉及黴菌過敏相關：眼睛流淚、發紅或腫脹；流鼻水或鼻塞；鼻涕倒流；打噴嚏；鼻、眼、耳及口腔發癢；哮喘症狀加劇（含呼吸急促、咳嗽或喘鳴）。

需特別注意的是，秋季過敏症狀常因與普通感冒、流感或新冠症狀相似而遭忽視。帕里克說，多數人將過敏與春天聯想，而秋季過敏常因天氣轉涼被誤判為病毒或其他感染。

過敏的關鍵區別在於：不會引起發燒。過敏症狀多伴隨發癢，而感冒與流感則常出現身體痠痛、腸胃不適，最明顯的是體溫超過華氏100度；若無法確定病因，最好諮詢醫師。

如何控制秋季過敏症狀

除服用藥物外，可嘗試以下生活習慣來預防過敏惡化：

- 將戶外活動時段延至傍晚：花粉濃度在清晨至上午10點最高，Loyola醫學院過敏免疫學教授拉赫娜·沙（Rachna Shah）建議，將戶外活動延至午後進行。

- 保持個人與居家環境清潔：拉赫娜·沙指出，黴菌孢子與花粉會附著於所有物體，包括頭髮、皮膚及衣物，可能在渾然不覺下，將刺激物帶入室內。因此在戶外清掃落葉時可佩戴口罩避免吸入黴菌孢子，遛寵物 後應刷其毛髮，並將鞋置於室外，保持窗戶關閉以降低接觸風險。

- 規律服藥：萊哈表示，抗過敏藥物需兩至三日方能發揮作用，切勿因症狀緩解或當地花粉指數降低就停藥；花粉指數會隨天氣與氣壓波動，即使在指數低時仍需持續服藥，才能為指數升高時做好準備。